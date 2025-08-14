Gelingüllü Barajı’nın zarif misafirleri: Flamingolar

Yozgat'ta bulunan Geling\u00fcll\u00fc Baraj\u0131, ba\u015fta flamingolar olmak \u00fczere bir\u00e7ok ku\u015f t\u00fcr\u00fcne ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.. G\u00f6\u00e7men ku\u015flar i\u00e7in beslenme, dinlenme, bar\u0131nma ve \u00fcreme alan\u0131 sunan baraj, ayn\u0131 zamanda tar\u0131msal sulamada kullan\u0131larak b\u00f6lgedeki \u00fcretime \u00f6nemli katk\u0131lar sa\u011fl\u0131yor.. Flamingolar\u0131n ge\u00e7i\u015f rotas\u0131 olan Geling\u00fcll\u00fc Baraj'\u0131nda o anlar\u0131 foto\u011fraflayan Anadolu Ajans'\u0131 muhabiri Abdullah G\u00fc\u00e7l\u00fc'n\u00fcn kadraj\u0131na yans\u0131yanlar.... Foto\u011fraflar ve haber Anadolu Ajans\u0131 taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . .
