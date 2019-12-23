Orgazm olduğumu nasıl anlarım?

Herkes orgazmı farklı tanımlayabilir. Eğer orgazm olup olmadığınızdan emin olamıyorsanız, bu işaretlere dikkat edin.

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Orgazmın 6 sevimli işareti

Kadınların yaklaşık %15’i daha önce hiç orgazm olmadığını söylüyor. Üstelik kadın orgazmı, 10’dan fazla farklı şekilde gerçekleşebiliyor ve dolayısıyla orgazm herkes için farklı bir hikâyeye dönüşebiliyor. Orgazmın ve cinsel hazzın herkes için farklı ve özel olabileceğini unutmayın ve kendinizi yargılamadan önce, seksten keyif almayı öncelik haline getirmeyi ihmal etmeyin. Eğer siz de ‘evet! Bu kesinlikle orgazmdı!’ dediğiniz bir an yaşamadıysanız, bazı belli başlı, biraz da sevimli işaretlere dikkat edebilirsiniz:

 

1- Gerilimin ardından rahatlama

Orgazmın bazen tıpkı hapşırmaya benzediği söylenir. Çünkü orgazm olurken de tıpkı hapşırırken olduğu gibi vücudunuz önce kasılır, gerilir, kaslarınız kontrolsüzce harekete geçer ve doruğa ulaştıktan sonra tüm vücudunuzda aniden bir rahatlama hissedersiniz.

 

2- Mutluluk ve gevşeme hissi

Orgazm sırasında mutluluk ve aşk hormonları olarak bilinen oksitosin ve dopamin hormonları bolca salgılanarak vücudumuza hücum eder. Aniden hormonlarda yaşanan bu artış, elbette duygularımız üzerinde çok etkilidir. Yoğun bir orgazmın ardından mutluluk, bağlanma, yakınlık duyguları adeta içinizde dans etmeye başlayabilir. Gevşeme hissi ise bazen yüzünüzde anlamsız bir gülümsemenin yerleşmesine ve hatta kendinizi tutamayıp kıkırdamanıza neden olabilir!

 

3- Uyku hali

Yine ani hormonal değişimlere bağlı olarak orgazm sonrasında uykulu hissetmek de normaldir. Yapılan araştırmalar da uyku saatinde orgazm yaşayan kişilerin daha iyi bir uyku çektiğini doğruluyor.

 

AŞIK OLDUĞUMUZDA VÜCUDUMUZDA NELER OLUR?

 

4- Kas spazmları

Orgazm sırasında ve sonrasında bazen vücuttaki kaslar istemsiz olarak kasılabilir. Çoğunlukla vajinal bölgedeki kaslar etkilenir ancak bazen kalçalarda, bacaklarda ve karın bölgesinde de ufak tefek kasılmalar görülmesi normaldir.

 

5- Nefes alışverişinde ve kan dolaşımında değişimler

Cinsel uyarılma sırasında genital bölgedeki kan akışı hızlanır ve buna bağlı olarak penis erekte olur, vajinal bezler ise harekete geçerek sıvı salgılamaya başlar. Dolayısıyla kalp atım hızı da artar ve orgazm sırasında kan dolaşımı hızı maksimuma ulaşır. Buna bağlı olarak nefes alışverişi de etkilenir ve bazen bu belirtiler orgazmdan sonra 15-20 dakika boyunca devam edebilir.

 

6- Cildin kızarması

Orgazm olurken ve olduktan sonra yüzde, boyun ve göğüs bölgesinde ve kulaklarda kızarıklıklar oluşabilir. Bunun sebebi de vücutta artan kan dolaşım hızıdır.

 

MİNİ-ORGAZMİK NEDİR? Kadın orgazmı ile ilgili ‘vajina... SEKSLE İLGİLİ 7 BİLİMSEL GERÇEK Cinsel davranışlarla ilgili kafa...

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