Ölü Kalça Sendromu nedir?

Evde oturmaktan popomuz uyuştu! Uzmanlar normalden fazla oturmaya bağlı gelişebilecek kalça sorunlarına karşı uyarıyor.

Ölü Kalça Sendromu nedir?
Sağlık
19 Temmuz 2021 Pazartesi

Pandemi sürecinde hareketsiz kalıp zamanımızın büyük bir çoğunluğunu evde oturarak geçirdik. Bu durum elbette tüm dünyada yaygın bir şekilde psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıkların da artmasına neden oldu. Uzmanlar, “Ölü Kalça Sendromu” (Dead Butt Syndrome/DBS) olarak adlandırılan bir durumun da oldukça yaygın olarak görüldüğünü bildiriyorlar.


Washington Üniversitesi’nde fizyoterapist olarak görev yapan Dr. Tyler Detmer, Ölü Kalça Sendromu’nu resmi bir medikal teşhis olarak değil, birçok teşhisi içinde barındıran genel bir tabir olarak kullandıklarını açıklıyor. Tıpkı siyatik sinirine bağlı olarak gelişen çok çeşitli rahatsızlıkların ‘siyatik’ olarak adlandırılıyor olması gibi, bu sendrom da kalça bölgesinde ortaya çıkan ve tüm vücudu etkileyebilen bir sağlık sorunu olarak değerlendiriliyor. Ancak Ölü Kalça Sendromu’nun en belirgin belirtisi, kalçalarda hissedilen uyuşukluk hissi.


Kalçalarda bulunan kaslar, çok fazla hareketsiz kalındığında yeterli oksijen alamıyor ve bölgedeki sinirler de bu durumdan olumuz etkileniyor. Gün boyunca bilgisayar karşısında sandalyede oturmak, uzun online görüşmelerde kalmak ve tüm bu sabit etkinliklerin yanı sıra çok az yürümek, kalçaları hareket ettirmemek, kalça kaslarının zarar görmesinin en büyük nedeni. Bu sorunlara elbette bel ve bacak ağrıları, siyatik şikayetleri ve boyun ağrıları da eşlik edebiliyor.


Hareketsiz kalmaya ve kaslardaki gerginliğe bağlı olarak, vücutta enflamasyon da görülebilir, bu durumda ağrı hissi daha da artabilir.


8 adımda yaz kalçası
8 adımda yaz kalçası

Ölü Kalça Sendromu’ndan kaçınmak için dikkat etmemiz gerekenler:

Masa başında çalışıyorsanız, en az 30 dakika ila bir saat ara ile kalkıp en azından evin içinde dolanmalı, hareket etmelisiniz.


Esneme hareketleri, çömelip kalkma hareketleri (squat), parmaklara dokunma gibi küçük egzersizler, kalça kaslarındaki kan akışını hızlandırarak ağrıya neden olan tutulmaları engelleyecektir.


Sürekli evde kalmanız gerekse bile, günde 20-30 dakikalık yürüyüşler için zaman ayırabilirsiniz.


Oturduğunuz sandalyenin rahat olduğundan ve belinizi desteklediğinden emin olun. Gerekirse ‘oturma simidi’ olarak bilinen yuvarlak yastıklardan ya da belinizi destekleyecek aparatlardan kullanın.


Çalışırken ayaklarınızın yeterli yükseklikte rahat olduğundan emin olun, gerekirse ayaklarınızın altına bir yükseltici yerleştirin.


Sıcak ya da soğuk kompres yapmak, kalçalardaki kan akışını düzenlemeye yardımcı olarak uyuşukluk ve ağrı hissini azaltabilir.


Eğer enflamasyona bağlı ağrınız olduğunu hissediyorsanız, doktorunuzun önerisi ile antienflamatuar ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.


1-2 saatten uzun süren veya her gün tekrarlayan ağrılarınız olursa, muhakkak bir fizyoterapiste danışın.


Referanslar:

Rachel Fairbank. "Save Yourself From 'Dead Butt Syndrome'". Şuradan alındı: https://lifehacker.com/save-yourself-from-dead-butt-syndrome-1847296126. (15.07.2021)


Koronavirüs döneminde hareketsizlik nelere sebep olur?
Koronavirüs döneminde hareketsizlik nelere sebep olur?

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.