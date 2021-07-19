Ölü Kalça Sendromu nedir?

Pandemi sürecinde hareketsiz kalıp zamanımızın büyük bir çoğunluğunu evde oturarak geçirdik. Bu durum elbette tüm dünyada yaygın bir şekilde psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıkların da artmasına neden oldu. Uzmanlar, “Ölü Kalça Sendromu” (Dead Butt Syndrome/DBS) olarak adlandırılan bir durumun da oldukça yaygın olarak görüldüğünü bildiriyorlar.

Washington Üniversitesi’nde fizyoterapist olarak görev yapan Dr. Tyler Detmer, Ölü Kalça Sendromu’nu resmi bir medikal teşhis olarak değil, birçok teşhisi içinde barındıran genel bir tabir olarak kullandıklarını açıklıyor. Tıpkı siyatik sinirine bağlı olarak gelişen çok çeşitli rahatsızlıkların ‘siyatik’ olarak adlandırılıyor olması gibi, bu sendrom da kalça bölgesinde ortaya çıkan ve tüm vücudu etkileyebilen bir sağlık sorunu olarak değerlendiriliyor. Ancak Ölü Kalça Sendromu’nun en belirgin belirtisi, kalçalarda hissedilen uyuşukluk hissi.

Kalçalarda bulunan kaslar, çok fazla hareketsiz kalındığında yeterli oksijen alamıyor ve bölgedeki sinirler de bu durumdan olumuz etkileniyor. Gün boyunca bilgisayar karşısında sandalyede oturmak, uzun online görüşmelerde kalmak ve tüm bu sabit etkinliklerin yanı sıra çok az yürümek, kalçaları hareket ettirmemek, kalça kaslarının zarar görmesinin en büyük nedeni. Bu sorunlara elbette bel ve bacak ağrıları, siyatik şikayetleri ve boyun ağrıları da eşlik edebiliyor.

Hareketsiz kalmaya ve kaslardaki gerginliğe bağlı olarak, vücutta enflamasyon da görülebilir, bu durumda ağrı hissi daha da artabilir.

Ölü Kalça Sendromu’ndan kaçınmak için dikkat etmemiz gerekenler:

Masa başında çalışıyorsanız, en az 30 dakika ila bir saat ara ile kalkıp en azından evin içinde dolanmalı, hareket etmelisiniz.

Esneme hareketleri, çömelip kalkma hareketleri (squat), parmaklara dokunma gibi küçük egzersizler, kalça kaslarındaki kan akışını hızlandırarak ağrıya neden olan tutulmaları engelleyecektir.

Sürekli evde kalmanız gerekse bile, günde 20-30 dakikalık yürüyüşler için zaman ayırabilirsiniz.

Oturduğunuz sandalyenin rahat olduğundan ve belinizi desteklediğinden emin olun. Gerekirse ‘oturma simidi’ olarak bilinen yuvarlak yastıklardan ya da belinizi destekleyecek aparatlardan kullanın.

Çalışırken ayaklarınızın yeterli yükseklikte rahat olduğundan emin olun, gerekirse ayaklarınızın altına bir yükseltici yerleştirin.

Sıcak ya da soğuk kompres yapmak, kalçalardaki kan akışını düzenlemeye yardımcı olarak uyuşukluk ve ağrı hissini azaltabilir.

Eğer enflamasyona bağlı ağrınız olduğunu hissediyorsanız, doktorunuzun önerisi ile antienflamatuar ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

1-2 saatten uzun süren veya her gün tekrarlayan ağrılarınız olursa, muhakkak bir fizyoterapiste danışın.

Referanslar:

Rachel Fairbank. "Save Yourself From 'Dead Butt Syndrome'". Şuradan alındı: https://lifehacker.com/save-yourself-from-dead-butt-syndrome-1847296126. (15.07.2021)