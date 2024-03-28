Oil gritting nedir, gerçekten işe yarıyor mu?

Gözenek görünümünü azalttığı ve yağ filamentlerini temizlediği iddia edilen oil gritting yöntemi gerçekten işe yarıyor mu?

Oil gritting nedir, gerçekten işe yarıyor mu?
Güzellik
Giriş: 28 Mart 2024 23:57
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Yağla ovalama olarak tanımlanabilen oil gritting, gözenekleri küçültmek için yüzünüze 5-15 dakika boyunca yağ sürmeyi ifade eden bir tekniktir. Bu tekniği daha önce farklı bir adla duymuş olabilirsiniz: Oil pulling. Ancak bu, kirlerin yüzeye çıkmasına yardımcı olmak için cildinize yağ bazlı ürünlerle masaj yapmakla aynı şey.


Oil gritting nedir?

TikTok'un meşhur güzellik yöntemi, cildinize bir yüz yağıyla yaklaşık 5-15 dakika boyunca masaj yapmayı ifade eder. Dermatolog Edward Chen, "Bu uygulamanın ciltteki yağ bazlı birikintileri yüzeye çıkarması gerekiyor" diyor. Amaç, yağ bazlı ürünle peeling ve masaj yoluyla yağ filamentlerinin görünümünü küçültmek.


Yağ filamentleri (sebasöz filamentler) gözeneklerinizi kaplar ve sebumun yağ bezlerinden cildinizin yüzeyine taşınmasına yardımcı olur. Yağ bezleriniz aşırı sebum ürettiğinde, yağ filamentleriniz daha belirgin hale gelir. Benzer görünseler bile gözenekleri tıkayan siyah noktalarla aynı şey değiller.


TikTok'taki kullanıcılar, yüzünüze yağla masaj yaptığınızda bu filamentlerin ellerinize düşeceğini ve bunun pürüzsüz ve berrak bir cilde yol açacağını söylüyorlar.


Oil gritting işe yarıyor mu?

Yağla cildinizi ovalamanın cilt bakımı açısından bazı faydaları olmasına rağmen birçok TikTok kullanıcısının önerdiği kadar etkili olmayabilir. Çıkan yağ tanecikleri bir tür mekanik pul pul dökülme gibi olsa da,küçük tanecikler büyük olasılıkla sadece cilt hücrelerinizdir. Yağ filamentleri olmayabilirler mutlaka. Dr. Chen, "Cildinizde iyi bir peeling etkisi elde edebilirsiniz ancak belirgin gözeneklerden kurtulmanız pek de olası değildir ve aynı zamanda uzun sürer ve çift aşamalı temizlikten daha fazla iş gerektirir" diyor.


Etkileri geçici olsa da, oil gritting cilt yüzeyinin pul pul dökülmesine ve ölü deri, kir ve makyaj kalıntılarının dökülmesine yardımcı olabilir ve bu da gözeneklerin görünümünü azaltabilir.


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Nasıl yapılır?

Yağla ovalamayı denemek için bir yüz yağına veya yağ bazlı yumuşak bir temizleyiciye ihtiyacınız var. Daha sonra küçük ve dairesel hareketlerle ellerinizi kullanın ve yüzünüzü 5-15 dakika kadar ovun. Dr. Chen bunu en fazla haftada bir kez yapmanızı tavsiye ediyor. Öte yandan çift aşamalı temizlik ise cildinizin taze kalmasını sağlamak için makyajı ve fazla sebumu eritmek amacıyla günlük olarak yapılabilir.


Oil gritting tüm cilt tipleri için uygun mu?

Normal ve kuru cilde sahip olanlar, bu yöntemden en fazla faydayı alacak kişiler olabilirler. Dr. Chen, "Akneye eğilimli bir cildiniz varsa, bu teknik sivilceleri şiddetlendirebilir" diyor. Bunun nedeni, birçok yağ bazlı ürünün komedojenik olması, yani gözenekleri potansiyel olarak tıkayabilmesidir.


Ayrıca cildinize sık sık ve agresif bir şekilde masaj yapmanın tahrişe neden olabileceğini, bunun da potansiyel olarak kılcal damarların çatlamasına ve iltihaplanmaya yol açabileceğini belirtmekte fayda var. Cildiniz hassassa bu teknik sizin için uygun olmayabilir. Bu yöntem unutmayın ki sadece pul pul dökülme yoluyla cilt hücresi yenilenmesini artırmaya yardımcı olur ve bu da daha temiz bir cilt sağlar.


Referans: Sydney Wingfield. "What Is Oil Gritting? A Dermatologist Explains the Viral Skin-Care Hack". Şuradan alındı: https://www.popsugar.com/beauty/oil-gritting-49339702. (1 Mart 2024).


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