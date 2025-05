Geçmeyen burun akıntısı neden olur?

Sürekli akan bir burun sadece sinir bozucu değil; aynı zamanda gün içinde nasıl hissettiğimizi de etkileyebiliyor. Özellikle durup dururken başlayan ve haftalarca geçmeyen burun akıntısı, pek çok kişinin sessizce katlandığı ama yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren bir durum. Uzmanlar bu konuda “önemsizmiş gibi düşünmeyin” uyarısında bulunuyor.

New York Presbiteryen Hastanesi’nde kulak-burun-boğaz uzmanı Dr. William Reisacher’a göre, birçok insan burun akıntısını doktora danışmaya bile değer görmüyor: “Oysa bu durum günlük hayatı zorlaştıran, çözümü olan bir rahatsızlık. İnsanlar bana gelirken neredeyse özür diliyor, ama tam da bizim alanımıza giren bir konu bu.”

Peki, burun akıntınız neden bir türlü geçmiyor olabilir? TIME dergisine konuşan uzmanlara göre işte en yaygın nedenler:

1- Alerjiler

Sürekli burun akıntısının en yaygın nedenlerinden biri, alerjiler. Eğer akıntıya burun kaşıntısı, sık hapşırma, gözlerde sulanma ya da yanma gibi belirtiler de eşlik ediyorsa, alerjik rinit ihtimali oldukça yüksek. Mevsimsel alerjiler kadar ev tozu, hayvan tüyü, polen ya da küf mantarları gibi yıl boyu süren alerjenler de sürekli burun akıntısını tetikleyebilir.

2- Hava değişimleri

Sıcaklık, nem ya da hava basıncındaki değişiklikler de burnun tepki vermesine neden olabiliyor. Dr. Reisacher, “Burun aslında vücudun termometresi, higrometresi, barometresi gibidir” diyerek açıklıyor. Ani hava değişimleri ya da çevredeki toz ve kir oranındaki artış da burun akıntısını tetikleyebiliyor.

3- Kullanılan ilaçlar

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bazı beta bloker ilaçlar ve doğum kontrol hapları gibi hormonal içerikli ilaçlar, burun akıntısına neden olabiliyor. Yeni başlanan ya da dozu değiştirilen bir ilaç sonrası başlayan akıntılar, mutlaka doktorla paylaşılmalı.

4- Burundaki yapısal sorunlar

Burun içindeki bazı yapısal bozukluklar da kronik akıntının nedeni olabilir. Örneğin burun etlerinde büyüme (polip), ya da septum deviasyonu (burun eğriliği) gibi durumlar, burun boşluğundaki akışı bozarak mukusun dışarıya akmasına neden olabilir. Bu durumda bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından endoskopik muayene önerilir.

5- Hamilelik

Gebelik döneminde burunda meydana gelen hormonal değişiklikler de burun akıntısını artırabilir. Özellikle ikinci trimesterden itibaren, hiç alerjisi olmayan kişiler bile sürekli tıkanıklık ya da akıntı yaşadığını fark edebilir. Vücuttaki damar genişlemesi burnun iç dokularını da etkiler ve bu da mukus üretimini artırabilir.

Sürekli burun akıntısı için ne zaman doktora başvurmalı?

Akıntınız iki haftadan uzun süredir devam ediyorsa, kendiliğinden geçmiyorsa ya da eşlik eden başka belirtiler (ateş, baş ağrısı, koku kaybı gibi) varsa bir sağlık uzmanına danışmakta fayda var. Alerji şüphesi varsa, antihistaminik ilaçlar ya da nazal spreyler geçici rahatlama sağlayabilir. Ancak doktor önerisi olmadan uzun süreli burun spreyi kullanmak önerilmez.

Ayrıca, yakın zamanda ilaçlarınızda bir değişiklik olduysa ya da çevrenizde toz, inşaat, evcil hayvan gibi yeni bir etken varsa mutlaka doktorunuzla paylaşmalısınız. Çünkü bazı burun akıntılarında net bir teşhis ancak detaylı bir muayene ve hastalık öyküsüyle konulabiliyor.

Referanslar

Sarah Klein. “Why Do I Always Have a Runny Nose?”. Şuradan alındı: https://time.com/7283979/runny-nose-causes-treatments/