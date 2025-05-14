Geçmeyen burun akıntısı neden olur?

Genellikle nezle ve grip gibi durumlarda ortaya çıkan burun akıntısı, hastalıklardan bağımsız ve uzun süreli gerçekleştiğinde yaşam kalitesini etkileyebiliyor. Uzmanlara göre sürekli burun akıntısının çeşitli nedenleri olabilir.

Geçmeyen burun akıntısı neden olur?
Sağlık
Giriş: 14 Mayıs 2025 10:22 Güncelleme: 14 Mayıs 2025 10:24
ABONE OL

Sürekli akan bir burun sadece sinir bozucu değil; aynı zamanda gün içinde nasıl hissettiğimizi de etkileyebiliyor. Özellikle durup dururken başlayan ve haftalarca geçmeyen burun akıntısı, pek çok kişinin sessizce katlandığı ama yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren bir durum. Uzmanlar bu konuda “önemsizmiş gibi düşünmeyin” uyarısında bulunuyor.


New York Presbiteryen Hastanesi’nde kulak-burun-boğaz uzmanı Dr. William Reisacher’a göre, birçok insan burun akıntısını doktora danışmaya bile değer görmüyor: “Oysa bu durum günlük hayatı zorlaştıran, çözümü olan bir rahatsızlık. İnsanlar bana gelirken neredeyse özür diliyor, ama tam da bizim alanımıza giren bir konu bu.”


Burun akıntısı ciddi hastalıkların habercisi olabilir
Burun akıntısı ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Peki, burun akıntınız neden bir türlü geçmiyor olabilir? TIME dergisine konuşan uzmanlara göre işte en yaygın nedenler:


1- Alerjiler

Sürekli burun akıntısının en yaygın nedenlerinden biri, alerjiler. Eğer akıntıya burun kaşıntısı, sık hapşırma, gözlerde sulanma ya da yanma gibi belirtiler de eşlik ediyorsa, alerjik rinit ihtimali oldukça yüksek. Mevsimsel alerjiler kadar ev tozu, hayvan tüyü, polen ya da küf mantarları gibi yıl boyu süren alerjenler de sürekli burun akıntısını tetikleyebilir.


2- Hava değişimleri

Sıcaklık, nem ya da hava basıncındaki değişiklikler de burnun tepki vermesine neden olabiliyor. Dr. Reisacher, “Burun aslında vücudun termometresi, higrometresi, barometresi gibidir” diyerek açıklıyor. Ani hava değişimleri ya da çevredeki toz ve kir oranındaki artış da burun akıntısını tetikleyebiliyor.


3- Kullanılan ilaçlar

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bazı beta bloker ilaçlar ve doğum kontrol hapları gibi hormonal içerikli ilaçlar, burun akıntısına neden olabiliyor. Yeni başlanan ya da dozu değiştirilen bir ilaç sonrası başlayan akıntılar, mutlaka doktorla paylaşılmalı.


4- Burundaki yapısal sorunlar

Burun içindeki bazı yapısal bozukluklar da kronik akıntının nedeni olabilir. Örneğin burun etlerinde büyüme (polip), ya da septum deviasyonu (burun eğriliği) gibi durumlar, burun boşluğundaki akışı bozarak mukusun dışarıya akmasına neden olabilir. Bu durumda bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından endoskopik muayene önerilir.


5- Hamilelik

Gebelik döneminde burunda meydana gelen hormonal değişiklikler de burun akıntısını artırabilir. Özellikle ikinci trimesterden itibaren, hiç alerjisi olmayan kişiler bile sürekli tıkanıklık ya da akıntı yaşadığını fark edebilir. Vücuttaki damar genişlemesi burnun iç dokularını da etkiler ve bu da mukus üretimini artırabilir.


Saman nezleli günler başladı
Saman nezleli günler başladı

Sürekli burun akıntısı için ne zaman doktora başvurmalı?

Akıntınız iki haftadan uzun süredir devam ediyorsa, kendiliğinden geçmiyorsa ya da eşlik eden başka belirtiler (ateş, baş ağrısı, koku kaybı gibi) varsa bir sağlık uzmanına danışmakta fayda var. Alerji şüphesi varsa, antihistaminik ilaçlar ya da nazal spreyler geçici rahatlama sağlayabilir. Ancak doktor önerisi olmadan uzun süreli burun spreyi kullanmak önerilmez.


Ayrıca, yakın zamanda ilaçlarınızda bir değişiklik olduysa ya da çevrenizde toz, inşaat, evcil hayvan gibi yeni bir etken varsa mutlaka doktorunuzla paylaşmalısınız. Çünkü bazı burun akıntılarında net bir teşhis ancak detaylı bir muayene ve hastalık öyküsüyle konulabiliyor.


Referanslar

Sarah Klein. “Why Do I Always Have a Runny Nose?”. Şuradan alındı: https://time.com/7283979/runny-nose-causes-treatments/


Alerjik nezleye dikkat!
Alerjik nezleye dikkat! Baharda her yana saçılan polenle...
Burnunuz sürekli tıkanıyorsa... Burun tıkanıklığı nedenleri nele...


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.