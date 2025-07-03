Günlük burç yorumları: 4 Temmuz 2025 Cuma

4 TEMMUZ 2025 CUMA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova, şimdi ani ve alışılmadık çekimler veya istekler yaşayabilirsin; bunlar nasıl baktığına bağlı olarak seni rahatsız edebilir ya da sevindirebilir ve uzun vadede kalıcı olmayabilir. Gerçek olanla, içsel memnuniyetsizliğin yansıması olanı ayırt etmeye çalış. Önemli, yeni başlangıçlardan kaçınmalısın, ancak gün ilerledikçe Venüs ve Uranüs'ün hizalanması devreye giriyor ve sezgilerine ulaşmana yardımcı olabilir. Odak noktan geleceğe yönelik; artık ihtiyacın olmayan bir şeyden kurtulmak biraz rahatsız edici hissettirse de, aynı zamanda özgürleştirici olabilir. Kişisel yaşamında veya rutinlerinde daha fazla enerjiye duydman ihtiyaç gerçek. Ev, kökler ve aile alanındaki heyecan, ani bir aktivite, heves ya da canlandırıcı değişiklikler yapma kararı almanı tetikleyebilir. Bu, ev geliştirme için ya da sevdiklerinle farklı bir ilişki kurma yaklaşımını teşvik eden canlı bir dönem olabilir.
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