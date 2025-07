Günlük burç yorumları: 4 Temmuz 2025 Cuma

4 TEMMUZ 2025 CUMA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugün aynı eski şeyleri yapmak yeterli olmayacak. Ayakta durduğun yerde bile gözünü ve kulağını açık tutmalısın, çünkü böylece çok şey öğrenebilirsin. Başkalarıyla birlikte değilsen bile, muhtemelen etkileşim arayacaksın; çünkü paylaşma havasındasın. Sabah saatlerinde kararsızlık can sıkıcı olabilir ama gün ilerledikçe sezgilerinle daha iyi temas kuruyorsun. Bir şeyi bırakırken ani ve sert olma; burada önemli olan, isyankâr hislerle gerçek bir değişim ihtiyacını ayırt edebilmek. Venüs, Uranüs ile kavuşuma doğru ilerliyor ve her iki gezegen de kısa süre sonra burcuna geçecek; bu da içsel gözünün ya da bir meseleye dair derin duygularının uyanışına işaret ediyor. Bir tesadüf sana güzel anıları ya da beklenmedik duyguları hatırlatabilir. Gizli bir çekim olabilir ya da paylaşılan özel bir an seni ilhamlandırıp, motive edebilir. Şu anda ortalığı karıştırman olası ve sonuçlar heyecan verici olabilir. Bugün kısıtlanmak için uygun bir gün değil; eğer mümkünse programını hafif tutmaya çalış. Geçmişten bir aşk, ister bir kişi ister bir tutku olsun, bugün aniden daha önemli hale gelebilir. Bugün keşif günü; zihnini değişim ve gelişimlere açık tutmak senin için iyi bir strateji olacak.