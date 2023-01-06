Ocak ayı aylık burç yorumları 2023

Esenlikler. 2023’ün ilk ayı aslında hayatımızdaki belli faktörlerin artık ilerleme kaydetmeye başladığı Ay olacak. Merkür, Mars ve Uranüs ileri harekete geçmeye başlayacaklar. Bunların dışında çok belirgin bir gökyüzü hareketi olduğunu söyleyemeyeceğim. Merkür, Venüs ve Güneş her ay olduğu gibi burç değiştirecekler. Kova sezonu başlıyor diyebiliriz.

Merkür’ün ileri hareketi artık yeni başlangıçlar yapmak için daha elverişli bir ortam hazırlıyor. İletişimde birtakım zamanlama problemlerini yaşayabildiğimiz retro dönemini geride bırakıyoruz. Artık sürecin hızlanmaya başladığı bir dönem olacak. Mars ise uzun zamandır retro periyoddaydı hem de iletişim burcu yani Merkür’ün burcu olan ikizlerde. Bu iletişim konusunda çifte problemler yaratıyordu. Önemli başlangıçlar, kararlar, anlaşmalar, konuşmalar için hiç de iyi olmayan bir dönem 12-17 Ocak gibi bitiyor olacak. Artık fiziksel olarak da enerjimizin yükselmeye başladığı bir dönem olacak.

Uranüs de aslında daha da uzun bir retro periyodundan çıkmış olacak fakat Uranüs daha genel, kitlesel bir etki olduğu için daha kitlesel konuşmamız gerkiyor fakat Mars öyle değil, Mars çok daha kişisel bir gezegendir. O yüzden Mars’ın retrodan çıkmasını daha çok önemsiyorum. Uranüs’ün retrodan çıkması da yine kendi ifade ettiği konuları hızlandıracak. Haritamızda neredeyse oradaki özgürleşme, yaratıcılık, ileriye dönük hareketlerimizi artık daha fazla destekleyecek, artık olay bazında ortaya çıkan gelişmeleri çok daha fazla yaşayacağız.

Bu arada unutulmaması gerekir ki Retro periyodunu bir hazırlık dönemi olarak düşünebiliriz. Tüm bu gezegenler artık hazırlık aşamasından çıkmış, üzerinde birkaç kez düşünülmüş, konuların daha da olgunlaştığı, şartların olgunlaştığı bir dönemden çıkarak ilerleme kaydedecekler.

Ocak ayının önemli gökyüzü açıları:

1 Ocak – Güneş Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize ilerlerken doğru yolda hissettiğimiz, irademizi etkin kullandığımız günlerdeyiz. Kadersel kararları vermek konusunda özgüvenimiz yüksek.

1 Ocak – Venüs Plüton Kavuşumu:

İlişkilerde yüzeye çıkan sorunlar, bilinçaltında kalmış konuların açığa çıkması, krizli ve dönüşümlü zamanlar. Kıskançlık ve fazla sahiplenicilik konularına dikkat etmek gerekiyor.

2 Ocak – Merkür Neptün Altmışlığı:

İlhamlı ve sezgilerimizin güçlü olduğu bunu da konuşmamıze ve yazılarımıza dökebildiğimiz, daha yaratıcı ve etkileyici günler geçireceğiz. Yazılı anlaşmalar konusunda destek almak için elverişli bir zaman.

2 Ocak – Güneş Chiron Karesi:

Geçmişte yaşadığımız acılar bu günlerde biraz daha ortaya çıkıp bizi rahatsız etmeye devam edebilir. Acılar üzerinde perspektif kazanmak ve onları özgüven beslemesi adına olumlu şekilde kullanabilir, yeni bir bilinç düzeyine geçebiliriz.

3 Ocak – Venüs Kova’da!

4 Ocak – Venüs Jüpiter Altmışlığı:

İlişkilerin ve sosyal paylaşımların temposunun arttığı, Aşk kısmetlerinin açıldığı astrolojideki en güzel açı kombinasyonu.

5 Ocak – Güneş Uranüs Üçgeni:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

7 Ocak – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişimin vurgulandığı kendimizi iyi ifade ettiğimiz günlerdeyiz. Önemli anlaşmalar için verimli kullanılabilir her ne kadar Merkür retro da olsa, retroyu yeni başlangıçlar yapmak zorunda kalmışsak en verimli kullanabileceğimiz günler.

9 Ocak – Merkür Uranüs Üçgeni:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

9 Ocak – Venüs Mars Üçgeni:

İkili ilişkilerde tutkulu, doğru zamanlamalar yaptığımız, uyumlu ve erotik bir dönem. Ayrıca çekiciliğimizin de yüksek olduğu ikili ilişkileri başlatmak açısından oldukça güzel bir zaman.

10 Ocak – Venüs Kuzey Ay Düğümü Karesi:

İkili ilişkilerle ilgili kadersel bir takım yol ayrımlarının yaşanabileceği birkaç gün de geçirebiliriz. Beklentilerimiz ve ilişkilerimizin paralel gitmediğini hissettiğimiz bir dönem.

11 Ocak – Merkür Chiron Karesi:

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğretici tavsiyelerde bulunabiliriz.

12 Ocak – Venüs Chiron Altmışlığı:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zamanlar.

12 Ocak – Mars ileri harekete başlıyor!

13 Ocak – Güneş Neptün Altmışlığı:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

14 Ocak – Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

15 Ocak – Venüs Uranüs Karesi:

İkili ilişkilerle ilgili sürpriz gelişebilecek durumlar, sürüdülebilirliği engelleyen, taraflardan birinin veya her ikisinin de tutarsız ve sıkılgan davranabileceği, bir o kadar da ikili ilişkilerde heyecan ve eğlenceyi artıran bir açı.

18 Ocak – Merkür İleri harekete geçiyor!

18 Ocak – Güneş Plüton Kavuşumu:

Kendimizi daha baskın bir şekilde ifade etmek istediğimiz, gücümüzü biraz abartılı kullanabileceğimiz, kendimizle ilgili bazı gerçeklerle yüzleşmemiz gereken bir dönemdeyiz. Pire için yorgan yakmamak gerekiyor.

20 Ocak – Güneş Kova’da!

22 Ocak – Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

14 Ocak’ta yaşadığımız etkiyi Merkür ileri giderken tekrar yaşayacağız.

23 Ocak – Venüs Satürn Kavuşumu:

İkili ilişkiler ve sevgi alışverişi konusunda engeller yaşayabileceğimiz, tatminsiz ve sevilmemiş hissettiğimiz, sevgimizi de ifade etmekte zorlandığımız bir dönem.

23 Ocak – Uranüs ileri harekete geçiyor!

25 Ocak – Güneş Jüpiter Altmışlığı:

Ay’ın güzel açılarından. Kendimizi ifade etmede kolaylıklar yaşayacağımız, avantajımıza durumların gelişebileceği, eğitim, yurt dışı ve yabancılar ile ilgili konular açısından güzel bi dönem.

27 Ocak – Venüs Balık’ta!

27 Ocak – Merkür Chiron Karesi:

11 ocaktaki etkiyi Merkür ileri harekette tekrar yaşıyoruz.

29 Ocak – Güneş Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

30 Ocak – Güneş Mars Üçgeni:

Güç ve irade bu günlerde gündemimizdeki en belirgin konulardan. İrademiz, motivasyonumuz, cesaretimiz oldukça yüksek. İstediklerimizi almak konusunda daha canlı ve aktifiz. Sportif faaliyetler için oldukça elverişli bir zaman.

30 Ocak – Merkür Uranüs Üçgeni:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

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