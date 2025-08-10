Günlük burç yorumları: 11 Ağustos 2025 Pazartesi

Yarın erken saatlerde, Merkür'ün ileri hareketine dönmesiyle sonuçlanacak Merkür durağanlığına doğru ilerliyoruz. Bugünkü Mars-Plüton üçgeni, koşullarımızdan en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı oluyor. Bu etkiyle, arzu gücünü lehimize kullanmak için mükemmel bir konumdayız. Kararlılık ve daha güçlü bir amaç duygusu kazanıyoruz.

Alışılmışa geri dönmek yerine alternatifleri keşfetmeye istekliyiz.

Zorluktan korkmadan, engelleri aşmaya öncelik veriyoruz. Bu, bir projeyi yeniden düzenlemek veya baştan aşağı yenilemek için mükemmel bir enerji.

İhtiyacımız olmayan şeylerden kurtulma konusunda son derece etkili ve belki biraz acımasızız.

Bir Mars-Neptün paralelliği, ilham, hayal gücü ve yaratıcılık konusunda bize yardımcı oluyor.

Ayrıca Ay, Balık burcunda ilerliyor ve odağımız iç dünyamız, empati ve dinlenme oluyor.