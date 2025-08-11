11 - 17 Ağustos 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Sonunda Merkür bu hafta retroyu bitiriyor ve ileri harekete başlıyor. Bunun dışında 3 tane önemli gezegen etkileşimi bu hafta kesinleşecek. Yani tam açı yapacaklar.

İlk açımız Satürn Uranüs altmışlığı yani uyumlu açısı ve aslında bu açının etkilerini bir süredir hissediyoruz ve uzun süre daha hissedeceğiz. Kısaca Eski ve Yeni’nin uyumlu hareketini anlatıyor. Kurduğumuz sistemlere katacağımız yenilikleri, teknolojik ve konvansiyonel olanın birbiriyle uyumunu, birbirine olan katkısını anlatıyor. Bu dönemde disipline olduğumuz konulara zeka katacağız, yenilik katacağız.

Bunun dışında Merkür de Mars ile altmışlık. Bu da zihnimizi daha hızlı, daha cesur bir hale getirecek. Önemli konuşmalar, konuşarak öne çıkmak ile ilgili konularda bize güç veren bir etki.

Haftanın en güzel açısı ise Venüs Jüpiter kavuşumu. Bu gezegenler, özellikle Jüpiter oldukça güçlü. Hem sosyal anlamda, kısmet anlamında, ikili ilişkiler anlamında, eğitim, yabancılar, hayat felsefesi, vizyon anlamında oldukça güzel, özgüveni ve iyimserliği yüksek bir etki. Ağustos’un en güzel haftalası olabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Balık burcunda haftaya başlıyoruz. Duygusal, romantik, biraz fazla iyimser olabilecek bir gün. Belki de haftanın en güzel günü, Ay Venüs ve Jüpiter ile uyumlu açıda. Sosyal ilişkiler, ikili ilişkiler açısından harika bir gün. Merkür’de retrodan çıkıyor. Bu gün oldukça güzel.

Salı

Bugün ise dünden farklı olarak biraz zorlu. Ay günün ilerleyen saatlerinde koç burcuna geçiyor ve bu sefer de Satürn Neptün kavuşumuyla birlikte. Bugün de düne göre fazla sorumluluk olan, gergin, karışık, kaotik bir gün. Ayrıca Ay Mars ile de karşıt yapıyor. Bu da gerginlik ve tartışma riskini beraberinde getiriyor. Dün ve bugün oldukça farklı. Haftanın en zorlayıcı günü.

Çarşamba

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Venüs Jüpiter kavuşumuna sert açı yapacak. Aslında kısmet ve özgüven açısından yine oldukça iyi fakat biraz abartma, aşırıya kaçma riski var.

Perşembe

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok fazla açısal etkileşimi yok. Sabahın erken saatlerinde Güneş ile uyumluydu, gecenin geç saatlerinde ise biraz Plüton ile krize girebilir ama günün aktif saatleri değil.

Cuma

Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Ay bu burçta oldukça rahattır. Ayrıca bugün de Venüs Jüpiter kavuşumuna uyumlu bir açısı var. Haftanın yine güzel günlerinden. Salı hariç hafta oldukça güzel. Bugün de iyimser, sosyal, özgüvenli bir gün. Abartmamaya dikkat.

Cumartesi

Ay boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu burcun sonlarında. Güneş ile sert bir etkileşimde. Biraz ego savaşları olabilir. Aile fertleri ile özellikle. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise İkizler burcuna geçiyor. Biraz daha sürprizli, değişiklik yapmak istediğimiz, meraklı ve konuşkan bir cumartesi gecesi.

Pazar

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok açısal bir etkileşimi yok. Genel olarak entelektüel, meraklı, öğrenmek isteyen, iletişim kurmak isteyen, biraz dedikodu yapmak isteyen bir noktada olabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

