11 - 17 Ağustos 2025 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 11 - 17 Ağustos 2025 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

11 - 17 Ağustos 2025 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 11 Ağustos 2025 11:00
ABONE OL

Esenlikler. Sonunda Merkür bu hafta retroyu bitiriyor ve ileri harekete başlıyor. Bunun dışında 3 tane önemli gezegen etkileşimi bu hafta kesinleşecek. Yani tam açı yapacaklar.


İlk açımız Satürn Uranüs altmışlığı yani uyumlu açısı ve aslında bu açının etkilerini bir süredir hissediyoruz ve uzun süre daha hissedeceğiz. Kısaca Eski ve Yeni’nin uyumlu hareketini anlatıyor. Kurduğumuz sistemlere katacağımız yenilikleri, teknolojik ve konvansiyonel olanın birbiriyle uyumunu, birbirine olan katkısını anlatıyor. Bu dönemde disipline olduğumuz konulara zeka katacağız, yenilik katacağız.


Bunun dışında Merkür de Mars ile altmışlık. Bu da zihnimizi daha hızlı, daha cesur bir hale getirecek. Önemli konuşmalar, konuşarak öne çıkmak ile ilgili konularda bize güç veren bir etki.


Haftanın en güzel açısı ise Venüs Jüpiter kavuşumu. Bu gezegenler, özellikle Jüpiter oldukça güçlü. Hem sosyal anlamda, kısmet anlamında, ikili ilişkiler anlamında, eğitim, yabancılar, hayat felsefesi, vizyon anlamında oldukça güzel, özgüveni ve iyimserliği yüksek bir etki. Ağustos’un en güzel haftalası olabilir.


Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Balık burcunda haftaya başlıyoruz. Duygusal, romantik, biraz fazla iyimser olabilecek bir gün. Belki de haftanın en güzel günü, Ay Venüs ve Jüpiter ile uyumlu açıda. Sosyal ilişkiler, ikili ilişkiler açısından harika bir gün. Merkür’de retrodan çıkıyor. Bu gün oldukça güzel.


Salı

Bugün ise dünden farklı olarak biraz zorlu. Ay günün ilerleyen saatlerinde koç burcuna geçiyor ve bu sefer de Satürn Neptün kavuşumuyla birlikte. Bugün de düne göre fazla sorumluluk olan, gergin, karışık, kaotik bir gün. Ayrıca Ay Mars ile de karşıt yapıyor. Bu da gerginlik ve tartışma riskini beraberinde getiriyor. Dün ve bugün oldukça farklı. Haftanın en zorlayıcı günü.

Çarşamba

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Venüs Jüpiter kavuşumuna sert açı yapacak. Aslında kısmet ve özgüven açısından yine oldukça iyi fakat biraz abartma, aşırıya kaçma riski var.

Perşembe

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok fazla açısal etkileşimi yok. Sabahın erken saatlerinde Güneş ile uyumluydu, gecenin geç saatlerinde ise biraz Plüton ile krize girebilir ama günün aktif saatleri değil.

Cuma

Ay Boğa burcuna geçiş yapıyor. Ay bu burçta oldukça rahattır. Ayrıca bugün de Venüs Jüpiter kavuşumuna uyumlu bir açısı var. Haftanın yine güzel günlerinden. Salı hariç hafta oldukça güzel. Bugün de iyimser, sosyal, özgüvenli bir gün. Abartmamaya dikkat.


Cumartesi

Ay boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu burcun sonlarında. Güneş ile sert bir etkileşimde. Biraz ego savaşları olabilir. Aile fertleri ile özellikle. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise İkizler burcuna geçiyor. Biraz daha sürprizli, değişiklik yapmak istediğimiz, meraklı ve konuşkan bir cumartesi gecesi.


Pazar

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok açısal bir etkileşimi yok. Genel olarak entelektüel, meraklı, öğrenmek isteyen, iletişim kurmak isteyen, biraz dedikodu yapmak isteyen bir noktada olabiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya


Günlük burç yorumları: 11 Ağustos Pazartesi

11 Ağustos 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Yarın erken saatlerde, Merkür'ün ileri hareketine dönmesiyle sonuçlanacak Merkür durağanlığına doğru ilerliyoruz. Bugünkü Mars-Plüton üçgeni, koşullarımızdan en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı oluyor. Bu etkiyle, arzu gücünü lehimize kullanmak için mükemmel bir konumdayız. Kararlılık ve daha güçlü bir amaç duygusu kazanıyoruz. Alışılmışa geri dönmek yerine alternatifleri keşfetmeye istekliyiz. Zorluktan korkmadan, engelleri aşmaya öncelik veriyoruz. Bu, bir projeyi yeniden düzenlemek veya baştan aşağı yenilemek için mükemmel bir enerji. İhtiyacımız olmayan şeylerden kurtulma konusunda son derece etkili ve belki biraz acımasızız. Bir Mars-Neptün paralelliği, ilham, hayal gücü ve yaratıcılık konusunda bize yardımcı oluyor. Ayrıca Ay, Balık burcunda ilerliyor ve odağımız iç dünyamız, empati ve dinlenme oluyor.
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bu, sosyalleşmek ve dostlukları ya da ortaklıkları güçlendirmek için harika bir zaman. Tutkunuz ve adanmışlığınız başkalarını size çekiyor. Bugün, yalnızca yüzeyde kalmak yerine bir konunun derinine inmek veya özüne ulaşmak için uygun bir gün. Hızlı ve geçici çözümler yerine, kalıcı ve köklü değişiklikler ya da düzeltmelerle ilgileniyorsunuz. Mutluluk hedefleriniz, hayatınızdaki önemli bir ilişkiyle bağlantılı olabilir. Bugünkü Mars-Plüton etkisi, ikna gücü ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler açısından güçlü. Kendinizi ödüllendirici biçimde meşgul ya da bağlantı halinde bulabilirsiniz. Bu etki, sizi gerçek istekleriniz ve hedeflerinizle temas ettirdiği için odaklanmanızı, özgüveninizi ve kararlılığınızı artırır. Bir gruba ya da arkadaşlığa değerli bir katkıda bulunmak tatmin edici olabilir.
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, kariyer, yaşam yolu ve iş konularında değerli içgörüler elde edebilirsiniz. Her şeyi olması gerektiği yere koyma ihtiyacınız alışılmadık derecede güçlü olabilir. Önceliklerinizi net bir şekilde aklınızda tuttuğunuz için enerjinizi gerçekten değerli uğraşlara yönlendirmek adına harika bir zaman. Bazı açılardan, Merkür'ün durağan konuma yaklaşmasıyla kendinizi biraz olayların dışında hissedebilirsiniz, ancak Mars-Plüton etkisi güçlü motivasyon sayesinde dikkatinizi dağıtan unsurları görmezden gelmenizi kolaylaştırır. Eski bir projeyi canlandırmak, bir işi son teslim tarihinden önce bitirmek ya da uzun vadeli potansiyeli olan bir projede önden çalışmak için iyi bir dönemdesiniz. Projelerinize veya çevrenize biraz daha düzen getirmek şu anda gerçekten karşılığını verebilir ve büyük hedeflerinizi düşünmek, odağınızı korumanıza yardımcı olur. Çok şey başarabilirsiniz! Size avantaj sağlayacak bilgiler gelebilir ya da gözlemler yapabilirsiniz. İlerleme motivasyonunuz, amaç duygusundan ve kendinizi faydalı, yardımcı ve katkı sağlayan biri olarak hissetmenizden gelir.
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, kendinizi özgün bir projeye adamak veya enerjinizi özel etkinliklere, aşka ya da eğitsel bir uğraşa yönlendirmek için iyi bir konumdasınız. Mars'ın bugün Plüton ile uyumlu açı yapması sayesinde özel bir avantaj elde edebilirsiniz. Romantik bir ilişki yeni bir seviyeye ulaşabilir ya da birine karşı hisleriniz derinleşebilir. Bakış açınızı ve inançlarınızı genişletmek, özellikle de başkalarıyla olan bağlantılarınız aracılığıyla, şu anda gündemde olabilir. İlişkiler, daha güçlü bir amaç duygusu ve ortak hedefler sayesinde destek görebilir. Odağınızı ve özgüveninizi hem kendinizi, hem ilişkilerinizi, hem de girişimlerinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz. Ara verip yenilenme isteğiniz yoğun olabilir; bu, en çok keyif aldığınız şeyleri yapmak veya sizi tüketen şeylerden uzak durmak anlamına gelebilir. Günün ilerleyen saatlerinde, Merkür durağan konuma yaklaşırken acelecilik ve yanlış anlamalara karşı dikkatli olun.
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, bugün, hayatınızı iyileştirmek için önemli bir sorunu geride bırakacak adımlar atabilirsiniz. Sağlıklı bir rutine yönelmek veya işinize odaklanmak faydalı olabilir; bu da size gelişim fırsatı sunar. Bu kararlılık, bağlantılarınızı ve projelerinizi güçlendirir. Bugünkü Mars-Plüton uyumu sayesinde elinizde içsel ve duygusal bir cesaret var. İlişkiler şu anda karmaşık olabilir, ancak aynı zamanda zengin ve gelişime açık. Duygular ve iç dünya alanlarınızda bulunan bu güç, üstelik dönüştürücü bir nitelikte, hem başkalarıyla hem de kendinizle olan ilişkilerinizi iyileştirme konusunda sizi güçlü bir konuma getiriyor. Biraz daha kendi kendinize yetmeyi öğreniyorsunuz ki bu da daha sağlıklı ilişkiler kurmanıza katkıda bulunuyor. Çözülecek bir gizem veya duygusal düzeyde ilerlemenizi sağlayacak bir problem olabilir. Ev ve aile hayatını iyileştirmeye yönelik çabalar da bugün anlamlı ve önemli olabilir.
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün Mars ve Plüton'un uyumu sayesinde, ortaklık, romantizm ve yaratıcılık konularında harika bir dönemdesiniz. Bu alanların herhangi biri şu anda güzel bir ivme kazanabilir. Bu konulara biraz daha ciddiyetle yaklaşıyor, önceliklerinize odaklanıyor veya onları netleştiriyorsunuz. Merkür hâlâ geri hareketini tam olarak tamamlamamış olsa da, sözleriniz ve eylemlerinizle bir arkadaşınızı veya partnerinizi etkileme gücünüz her zamankinden güçlü olabilir ve hatta bir ilişkiyi yeni bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Birine yardım etme ve destek olma çabalarınız başarılı ve tatmin edici olabilir. Biriyle bağlantı kurmak veya ilgi alanlarınızı, öğrenme ve paylaşım yollarınızı keşfetmek için bir neden ya da motivasyon bulabilirsiniz. Hayatınızdaki biri, konfor alanınızın biraz dışına çıkarak yeni bir şey öğrenmeniz için sizi teşvik edebilir. İş birliği bugün güçlüdür. Daha fazla anlayış, ilgi ve içgörü, ilişkilerinize güzel bir ivme kazandırabilir.
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün Mars ve Plüton'un uyumu ile, kendinizi tatmin edici faaliyetlere ve anlamlı projelere adamak için güçlü bir istek duyabilirsiniz. Bir projeyi veya özel bir hedefi ilerletmek için gereken enerjiyi buluyorsunuz ve bunun anahtarı odaklanmak. İş, kariyer ve para konularındaki içgüdüleriniz son derece iyi çalışıyor ve özellikle kaynaklarınızı verimli kullanıyorsunuz. Yetenekleriniz fark edilebilir ya da onları yaratıcı yollarla kullanıyor olabilirsiniz. Mali durumunuzu iyileştirmenin yollarını keşfedebilirsiniz. Mars bazen fazla hızlı veya sert bir şekilde ilerlemenize neden olabilse de, Plüton'un etkisi bu enerjiyi dengeliyor ve size bir plan yapmayı hatırlatıyor. Bu plan katı olmak zorunda değil, hatta çok katı olmamalı, ancak bir rutini teşvik edici nitelikte olmalı. Detaylarla ilgilenmekten, araştırma yapmaktan, yöntemleri geliştirmekten ve sizi heyecanlandıran iş ya da görevlere kendinizi adamaktan keyif alıyorsunuz. Şu anda size eğlenceli gelen şey, hem yaratıcı hem de pratik bir projeye girişmek olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde, Merkür'ün durağan pozisyona geçmesiyle birlikte, acele etmek yerine bekleyip görmeyi tercih etmeniz iyi olur.
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugünkü Mars-Plüton geçişi, özellikle eğitim, kişisel sağlık, günlük işler, yaratıcı uğraşlar ve iletişim konularında seni daha kararlı, odaklı ve motive olmaya teşvik ediyor. Zaman zaman yaratıcı yönünü geri planda tutsan da, bu dönem yaratımlarını veya fikirlerini daha özgüvenli bir şekilde paylaşmak için iyi bir zaman olabilir. Işığını ortaya koyma konusunda daha cesursun. Mars'ın burcunda bulunması ve Plüton ile uyumlu açı yapması, liderlik etme, etkileme ve ikna kabiliyetini artırıyor. Özellikle diğer insanlarla, romantik partnerin veya hoşlandığın biriyle daha derin bir bağ kurma ya da ilişkide yeni bir adım atma fırsatların olabilir. En önemlisi, şu anda yaşanan gelişmeler aracılığıyla kendini ve sahip olduğun olağanüstü yeteneklerini keşfetmek için harika bir konumdasın.
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugünkü Mars-Plüton geçişi, daha samimi ilişkilerini ya da derin ihtiyaçlarını ve hedeflerini keşfettikçe kendinle olan bağını güçlendiriyor. İyileştirilmesi gereken alanları görebilirsin ancak bundan cesaretin kırılmak yerine, özellikle bu zorlukla başa çıkmaya istekli olacaksın. Bugün en iyi sonuçlar için aile hayatını veya aile gibi gördüğün kişilerle ilişkilerini güçlendirecek yollar aramalısın. Merkür durağan pozisyona geçerken kelimeler kusursuz olmayabilir, ancak bugün özellikle geride bıraktığın konularla ilgili olarak kim olduğunu eylemlerinle ifade etmenin yollarını bulacaksın. Hedeflerini, içsel değişimlerini yansıtacak şekilde yeniden düzenlemen gerekebilir. Gereksiz olanı hayatından çıkarmaya hazırsın ve bir konunun gerçeğini sezgisel biçimde görme yeteneğin artmış durumda. Bu içgörünü hem kendine hem de başkalarına yardımcı olmak için kullanabilirsin.
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugünkü Mars-Plüton geçişi, keskin, gözlemci ve ikna edici özelliklerini öne çıkarıyor. Bir proje, plan veya arkadaşlık hakkında değerli içgörüler elde edebilirsin. Bu görünüm genellikle işlerin yerine oturmasıyla aynı zamana denk gelir ve hem tatmin edici hem de motive edicidir. Mevcut dostlukları ve bağlantıları güçlendirecek ya da geliştirecek yollar bulabilirsin. Anlamlı bir konuşma bir konunun özüne inmeni sağlayabilir veya gerçek arzularınla temas halinde olduğun için önceliklerini fark edebilirsin. Merkür'ün durağan konuma geldiğini unutma; bu, bazı yanlış anlamalar olabileceğini gösterir. Ancak bugün sözlerden çok eylemlerimiz öne çıkıyor. Hayatında daha güçlü ve verimli hissetmek için nelerin gitmesi gerektiğini fark edebilirsin. Zaman kayıpları özellikle göze çarpıyor ve kendini yeniden yönlendirme kararı aldığında, odağını değiştirecek etkili planlar ve stratejiler oluşturabilirsin. Çekiciliğin özellikle grup ortamlarında daha fazla dikkat çekiyor.
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, Merkür durağan pozisyona yaklaşsa da, bugünkü Mars-Plüton geçişi kararlı ve güçlü etkiler taşıyor. Hedeflerin için çok enerjin ve heyecanın var, ancak bu enerjiyi nereye ve nasıl yönlendireceğini her zaman bilemeyebilirsin. Bu geçiş, tutkularını doğru kanallara aktarmanı sağlar. Ayrıca, bugün planlama ve strateji geliştirmek için de uygun bir zamandır; daha sabırlısın ve sonraki adımlarını planlamanın değerini fark ediyorsun. Zamanını daha iyi kullanmana yardımcı olacak notlar alabilirsin. İşin, yeteneklerin veya kaynaklarınla anlamlı ya da önemli bir şey yapmak isteyebilirsin. Uzun vadeli ve değerli olanlara çekiliyorsun. Enerjini yönlendirmekte zorlanıyorsan, bu geçiş tutkunu içinde olduğun bir şeye kendini tamamen vermeni teşvik ediyor.
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugünkü Mars-Plüton üçgeni, tanıtım ve eğitim faaliyetlerini destekliyor. Ruh ve yaşam alanların uyum içinde çalışıyor, inançların ve fikirlerin için heyecanını ve tutkunu artırıyor. Dünya görüşünü genişleten veya seni büyümeye teşvik eden insanlarla bağlantı kurabilirsin. Arkadaşlar, grup birliktelikleri, çalışmalar veya uzun vadeli hedeflere odaklanabilir, hangi alanların iyileştirilmesi ya da değiştirilmesi gerektiğini görebilirsin. Bugün çekim gücün oldukça yoğun! Bağlantılarını geliştirmek, desteklemek ve güçlendirmek için güçlü bir zaman. Bununla birlikte, daha fazla kendine güvenme hali ve bağımsızlık arzusu da güçlenebilir; bu da hayatında şu dönemde çok faydalı olacaktır. Rekabetlerde özellikle başarılı olabilirsin; bu spor, iş girişimleri ya da kişisel en iyine ulaşma şeklinde kendinle yarışmayı içerebilir. Şu anda dikkatler senin üzerinde ve kişisel etkin daha fazla, bu yüzden elbette bunu dikkatle kullanmalısın!
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugünkü Mars-Plüton geçişiyle, durumları ve projeleri neyin işe yaradığını ve neyin geliştirilmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak değerlendiriyorsun. Gereksiz detaylardan kurtulmak şimdi bir görev haline gelebilir. Geçmişinle barışma fırsatları çıkabilir ya da bir yola veya kişiye olan bağlılığını güçlendirebilirsin. Duyguların yoğun olabilir ve bu, daha büyük bir tatmine yol açabilir. Güneş haritanda duygularını ve iç dünyanı yöneten alanları etkileyen bu durunla, en önemli olanlara, içsel arzularına, ihtiyaçlarına ve sezgilerine dokunma şansı yakalayabilirsin. Duygusal doğadaki ikilemlerle ilgili yeni içgörüler gelebilir. Doğru çözümler ve yaratıcı fikirler için güçlü bir gün. Merkür durağan pozisyona yaklaşırken, biraz belirsizlik veya geri adım olabilir, ancak etkili stratejiler inşa ediyorsun. Aynı zamanda araştırma çabaları için de güçlü bir gün.



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.