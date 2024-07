Migren neden olur? Migren atakları nasıl tetiklenir?

Dünya genelinde bir milyar insan migren semptomlarıyla mücadele ediyor: zonklayıcı baş ağrısı, mide bulantısı, bulanık görme ve günlerce sürebilen yorgunluk. Beyin aktivitesinin bu şiddetli baş ağrılarını nasıl tetiklediği ise, bilim insanları için uzun süredir bir muamma.

Science dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, migren ataklarının nörolojik olaylar tarafından nasıl tetiklendiğini anlamak için önemli ipuçları sunuyor. Araştırma, nöronal aktivitenin durduğu kısa süreli bir “beyin kararması”nın beyin ve omurilik sıvısının içeriğini geçici olarak değiştirdiğini ve bu değişen sıvının kafatasındaki sinirleri aktive ederek baş ağrısına neden olduğunu öne sürüyor.

Migren atakları: Beyin nasıl ağrı hissetmez?

Beynin kendisinde ağrı reseptörleri bulunmaz; baş ağrısı hissi, beyin dışındaki periferik sinir sistemi bölgelerinden gelir. Ancak beynin periferik sinir sistemi ile doğrudan bağlantısı olmaması nedeniyle, sinirleri nasıl tetiklediği ve baş ağrısına neden olduğu tam olarak anlaşılmış değil. Bu da migren tedavisini zorlaştıran en önemli faktörlerden biri.

Araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları çalışmada ‘aura’ evresi ile ilişkili migren türü üzerinde kafa yordu. Migren hastalarının üçte biri, baş ağrısı başlamadan önce ‘aura’ adı verilen bir evre yaşar. Bu evrede beyin, kortikal yayılma depresyonu (CSD) adı verilen ve nöronal aktivitenin kısa bir süre durduğu bir kararma yaşar. Araştırmalar migren ağrılarının, beyin ve omurilik sıvısındaki moleküllerin beyin zarlarına sızarak sinirleri aktive etmesiyle başladığını öne sürüyor.

Nedergaard ve ekibi, CSD (kortikal yayılma depresyonu) yaşayan farelerde beyin ve omurilik sıvısının hareketini ve içeriğini detaylı bir şekilde inceledi. CSD sırasında, bazı proteinlerin seviyelerinin yarıya düştüğünü, bazı proteinlerin ise iki katına çıktığını tespit ettiler. Özellikle dikkat çeken proteinlerden biri, migren ilaçlarının hedef aldığı ağrı ileten protein CGRP idi.

Bu protein değişiklikleri, migren ataklarının başlamasında önemli bir rol oynayabilir. CGRP proteininin seviyelerindeki artış, trigeminal sinir hücrelerini aktive ederek ağrı sinyallerinin iletilmesine neden olabilir. Araştırma, bu değişikliklerin kısa süreli olduğunu ve CSD’den 2,5 saat sonra protein seviyelerinin normale döndüğünü gösterdi. Bu bulgular, migrenin nasıl tetiklendiğine dair yeni ipuçları sunarak, gelecekte daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

Beyin hücreleri aktif rol oynuyor

Araştırmacılar ayrıca trigeminal ganglion etrafındaki koruyucu katmanlarda daha önce bilinmeyen bir boşluk keşfettiler. Bu boşluk, beyin ve omurilik sıvısının bu sinir hücrelerine dolmasını sağlıyordu. CSD’den kısa bir süre sonra toplanan sıvı, trigeminal sinir hücrelerinin aktivitesini artırdı, bu da baş ağrısının bu aktif hücrelerden gelen ağrı sinyalleriyle tetiklenebileceğini gösterdi.

Araştırmanın bulguları, migrenlerin sinir sistemi bileşenleri arasındaki etkileşimlerin daha iyi anlaşılması gerektiğini gösteriyor. Beyin ve omurilik sıvısındaki proteinlerin trigeminal gangliona neden sadece baş ağrısı değil de başka türde ağrıya neden olmadığının araştırılması gerektiğini belirten bilim insanları, bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.

