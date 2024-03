Çay baş ağrısına iyi gelir mi?

Ağrılar, sızılar veya stresle karşı karşıya kaldığında pek çok insan en sevdiği şeye yani bir fincan çaya yönelir. Ancak söz konusu baş ağrısı olduğunda, çay içmek semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir mi, yoksa daha da kötüleştiriyor olabilir mi?

Çay, dünyada en çok tüketilen içeceklerden biridir; sudan sonra ikinci sıradadır. Çayın bu kadar popüler olmasında, soğuk algınlığı semptomlarının hafifletilmesi ve anksiyetenin azaltılması da dahil olmak üzere insan sağlığı üzerinde bir dizi olumlu etkiye sahip olmasının etkisi büyüktür.

Baş ağrısı çekenler için çay, baş ağrısı ve baskısını azaltmanın ve hatta gidermenin basit bir yolu gibi görünebilir. Ancak çay ve baş ağrısı arasındaki ilişki biraz daha karmaşıktır. Aslında bu biraz paradoksal bir durumdur; seçtiğiniz çayın türüne ve çayı tüketen kişiye bağlı olarak çay baş ağrısına hem çare hem de neden olabilir.

Çaydaki bazı özellikler baş ağrısını tetikleyebilir

Her bireyin hassasiyetine bağlı olarak baş ağrısını tetikleyebilecek birçok çay bileşeni vardır. Yazar ve Diyetisyen Beslenme Uzmanı Mascha Davis: "Bazı çaylar -matcha, siyah, oolong, Earl Grey ve diğerleri- kafein içerir ve kanıtlar aşırı kafeinin baş ağrısını tetikleyebileceğini göstermektedir" açıklamasında bulundu. Davis, ister çaydan ister diğer içeceklerden olsun, aşırı miktarda kafein içmenin de bağımlılığa yol açabileceğini sözlerine ekledi. Eğer bir kişi normal kafein tüketim seviyesini korumazsa, düşük enerji veya baş ağrısı gibi belirtiler yaşayabilir. Ayrıca çok fazla kafein içmek, uyku bozukluğuna yol açabildiği gibi, baş ağrısına neden olabileceğini de kanıtlanmıştır.

Bu nedenle, insanlar baş ağrısını hafifletmeye çalışırken kafeinsiz çayları tercih etmeliler. Tek bir bitki (nane çayı gibi) veya birden fazla bitkinin karışımını içeren bitki çayları popüler seçeneklerdir ve genellikle baş ağrısı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Ancak belirli ilaçları kullanırken bitki çayları içen kişilerde sorunlar ortaya çıkabilir. Bitki çayları, baş ağrısına yol açabilecek olumsuz ilaç etkileşimlerine neden olabilir - bazı bitki çayı karışımlarında bulunan bir bileşen olan ashwagandha buna bir örnektir. Bir başka bitki çayı bileşeni olan meyan kökü ise kandaki aldosteron seviyesinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir ve bu da baş ağrısına neden olabilir. Bitki çaylarının ötesinde, diğer çay türlerinin bileşenleri de baş ağrısına neden olabilir.

Tanenler ağaç kabuklarında, meyvelerde, tohumlarda ve bazı çay yapraklarında doğal olarak bulunan kimyasallardır. Bunlar genellikle acı veya kuru olarak tanımlanan buruk bir tat verir. Ancak bazı insanlar için çaydaki tanenler baş ağrısına neden olabilir. Daha fazla kanıta ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu bileşikler serotonin salınımını etkileyerek baş ağrısını tetikleyebilir. Ek olarak, tanenlerin vücudun kandaki oksijeni taşımasına yardımcı olan demirin emilimini engelleyebileceğine dair sınırlı kanıt vardır. Bu demir eksikliği durumu potansiyel olarak baş ağrısına katkıda bulunabilir.

Son olarak, vücudunuzda bulunan histaminler çay içenlerin kaçınmak isteyebileceği bir başka bileşiktir. Histaminler doğal olarak çeşitli gıdalarda, özellikle de yıllanmış peynirler, salamura sebzeler ve fermantasyon veya yaşlanma süreçlerinden geçen gıdalarda bulunur. Bazı çaylar (özellikle siyah çay gibi fermente çaylar) histamin içerebilir, bu da bazı bireylerin tahammül edemediği baş ağrısı, kurdeşen veya burun tıkanıklığı gibi semptomlara yol açabilir.

Ancak bazıları için çay içmek baş ağrısı belirtilerini hafifletebilir

Bazı çay çeşitleri bazı kişilerde baş ağrısını tetikleyebilse de, çayın baş ağrısı semptomlarını azaltma ihtimali de vardır. En temelde, çay içmek su alımınızı artırmak ve sağlıklı bir hidrasyon durumunu korumak için harika bir yoldur. Hafif dehidrasyon bile baş ağrısını tetikleyebilir, bu nedenle çay içmenin günlük sıvı hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olduğu düşüncesi baş ağrısını hafifletmek için bir yardımcı olabilir. Kafeinli çay içmek, genişlemiş kan damarlarını daraltarak semptomları orta derecede hafifletebilir.

Çayın sadece rahatlatıcı olması nedeniyle bazı baş ağrısı semptomlarını azaltmaya yardımcı olması da mümkündür. Yapılan bir çalışmaya göre, 6 hafta süre boyunca günde dört fincan çay tüketen kişilerin stresten daha iyi kurtulabildiğini ortaya koymuştur. Özellikle gerginlik veya stres baş ağrıları için, rahatlama ve kişisel bakım uygulamaları semptomları azaltabilir.

Peki baş ağrısına hangi çay iyi gelir?

Bu çelişkili kanıtlar nedeniyle, araştırmacılar hala baş ağrısı ve çay arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmaktadır. Ancak geçen yıl Scientific Reports'ta yayınlanan verilere göre, Avrupa toplumlarında çay tüketimi ile migren riski arasında herhangi bir bağlantı olmadığını göstermiştir.

Elbette, kafein, histamin, tanen veya diğer çay bileşenlerine karşı hassasiyeti olan kişiler çayı içmekten kaçınabilir. Bununla birlikte, baş ağrısını hafifletme olasılığı diğerlerine göre daha yüksek çaylar...

Nane çayı: Kaslar üzerinde sakinleştirici bir etkiyi sahip olabilen mentol içerir ve gerilim tipi baş ağrılarını hafifletmek için yararlı olabilir.

Zencefil çayı: Zencefil anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve mide bulantısını hafifletebilir. Bu da mide rahatsızlığı ile ilişkili baş ağrıları için faydalı olabilir.

Lavanta çayı: Lavantanın sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Bu da stresi azaltabilir ve sonuç olarak baş ağrılarını iyi gelebilir.

Baş ağrısını hafifletebilecek diğer çaylar arasında curcumin (zerdeçaldaki aktif bileşik) veya papatya yer almaktadır, ancak bu ilişkiyi doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç var.

Çay türü ve bireysel hassasiyetler gibi faktörler çok büyük bir rol oynayabildiğinden, herhangi bir çayın birinin baş ağrısına yardımcı olup olmayacağını veya daha da kötüleştirip kötüleştirmeyeceğini söylemek kolay değildir.

Kaynak: Nick Blackmer. "Is Tea Good for Headaches? Which Types to Drink (and Avoid) When Your Head Hurts". Şuradan alındı: https://www.health.com/teas-good-for-headache-relief-8584033. (12.03.2024).