Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcumuz Merve Tuncel şampiyon oldu. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Lima'daki organizasyonda 1500 metre serbest mesafesinde 16:15.95'lik derecesiyle gençler dünya şampiyonu oldu.

Bu başarınınardından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

Merve Tuncel kimdir?

Merve Tuncel, 1 Ocak 2005 yılında Ankara'da doğdu.

Küçük yaşlardan bu yana yüzme sporu ile ilgilenen Tuncel, serbest stilde mücadele etmektedir. Tuncel hâlen 400, 800 ve 1500 metre serbest Türkiye rekorlarının sahibidir. Tuncel son başarısından önce 2021 yılında Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 400, 800 ve 1500 metre serbestte zirvede yer alarak toplam üç altın madalya kazandı.

800 ve 1500'deki dereceleri Avrupa gençler ve şampiyona rekoru olarak kayda geçti. Sporcu, yer aldığı Türkiye 4x200 m serbest bayrak takımıyla bir de bronz madalya elde etmişti.

*Haberin görseli Anadolu ajansı tarafından servis edilmiştir.