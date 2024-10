Menopoz sürecinin daha rahat geçmesi için...

Bu içerik Dr. Ebru Alper tarafından kaleme alınmıştır.

Eskiden menopoz hakkında pek konuşulmazdı ve birçok kadın bu sürece kendi başına uyum sağlamak zorundaydı. Belirtiler çok şiddetli olmadığında bu mümkün olabiliyordu, ama ağır belirtiler varsa, bu süreç oldukça zorlu ve yorucu geçiyordu. Neyse ki artık daha fazla kadın menopoz deneyimlerini paylaşıyor ve bu süreç hakkında daha fazla konuşuyor, böylelikle de menopoza daha iyi hazırlanabilmeye ve daha iyi başa çıkabilmeye yardımcı oluyor.

Bu yaşam evresinde düzenli olarak bir jinekoloğa gitmeniz önemlidir. Amacınız belirtileri erkenden tespit etmek ve menopoz sonrası kanama, meme kitlesi, servikal, vajinal ve vulvar hastalıkları önlemek olmalıdır. Jinekolog, osteoporoz ve kardiyovasküler riskleri önlemek ve iyi bir cinsel yaşam için en iyi hijyen ve beslenme alışkanlıkları hakkında sizi bilgilendirebilir.

Eğer belirtileriniz gerçekten sorun yaratıyorsa, mutlaka bir doktora danışmalısınız. Ateş basmaları için ilaç kullanabilir, ayrıca psikolojik problemlerle başa çıkmak için destek alabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda yardım istemekten çekinmeyin.

Uyku önceliklidir

Menopoz uyku düzenini etkileyebilir, uykusuzluk yaratabilir ve ateş basması nedeniyle gece terlemelerine neden olabilir.

Daha iyi uyuyabilmek için uyku öncesi bir rutin oluşturun. Sıcak bir banyo yapın, sıcak süt için veya bir kitap okuyun, papatya ya da melisa çayı gibi bitkisel çaylar için. Bu sayede bedeninize uykuya hazırlanma sinyalleri gönderebilirsiniz.

Gece ateş basmalarının daha katlanılabilir olması için yatak odasının serin ve iyi havalandırılmış olmasına özen gösterin.

Hafif pamuklu pijamalar giyin ve üzerinize ince bir battaniye örtün, böylece sıcak bastığında battaniyeyi itip rahatça uyuyabilirsiniz.

Cilt bakım rutininizi değiştirin

Bazı kadınlar, menopoz sırasında ciltlerinin hassaslaştığını ve kuruluğa eğilimli hale geldiğini fark ederler. Cilt bakımınızı buna göre ayarlayın ve yağsız ama besleyici losyonlar ile yüksek güneş koruma faktörlü ürünler tercih edin, çünkü cildiniz güneşe karşı daha hassas olacaktır.

Ailenizle konuşun

Birçok kadın için menopoz duygusal bir karmaşa gibidir ve ruh hali dalgalanmalarına yol açar. Bu dalgalanan duygularla baş etmek zorunda olan kişi siz olsanız da, muhtemelen yakınlarınız da bu değişimi fark edecektir. Menopoz nedeniyle daha hassas olduğunuzu onlara söyleyin. Sizi nasıl etkilediğini anlatın. Birlikte bu zor dönemde mutlu ve huzurlu kalmanın bir yolunu bulabilirsiniz.

Belirtilerinizi not alın

Menopoz denince akla ilk gelen ateş basması olabilir. Ateş basması olduğunda belirli durumlar bunları tetikleyebilir. Kafein, acılı yiyecekler ve alkol yaygın örneklerdir. Ateş basması yaşadığınızda ne yediğinizi veya o sırada ne yaptığınızı düşünün ve bir günlüğe not edin. Belirli bir tetikleyici bulursanız, onu önlemek en iyisi olacaktır. Ayrıca normalden daha sık baş ağrısı veya migren yaşayabilirsiniz. Bunun nedenini de günlüğünüze kaydedin ve gelecekte bunlardan kaçının.

Hazırlıklı olun

Ateş basması her an ve her yerde olabilir, bu yüzden hazırlıklı olmalısınız. Birkaç kat kıyafet giyin, böylece ateş basması durumunda hızlıca bir şeyler çıkarabilirsiniz. Ayrıca, nefesinize odaklanın. Ateş basması geçene kadar yavaş ve derin nefes alın.

Menopozun bir diğer belirtisi hassas bir mesane olabilir

İdrar kontrolünüz eskisi gibi olmayabilir. Kegel egzersizleri yapmak, sıvı alımını kontrol etmek, çay, kahve gibi diüretik etkili içeceklerden kaçınmak faydalı olabilir. Tabii ki ileri durumlarda doktorunuzdan bu durumun tedavisi için destek almanız gerekebilir.

Yeni hobiler edinin

Menopoz döneminde unutkanlık yaşanabilir. Zihninizi aktif tutmak için kitap okuyun, bulmaca çözün ya da yeni bir hobi edinin (örneğin bir dans veya dil kursuna katılabilirsiniz).

Düzenli egzersiz yapın

Spor yapmak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar ve kardiyovasküler sağlığınıza iyi gelir. Kas gücünü ve kemik mineral yoğunluğunu korursunuz. Hızlı yürüyüşler kalbinizi çalıştırmak için iyi bir yoldur ve temiz hava, zihinsel sağlığınıza ve genel olarak iyi hissetmenize katkıda bulunur. Yoga da iyi bir seçenektir. Esneme hareketleri yaparken nefesinize odaklanmanız gerekir, bu da zihni sakinleştirir ve stresi azaltır.

Sağlıklı beslenin

Beslenmenizin doğru besinleri içerdiğinden emin olun. Bol meyve ve sebze, protein ve lifli gıdalar tüketin. Gün içinde hızlı ve sağlıklı atıştırmalıklar yiyin. Hamur, şeker ve sağlıksız yağlardan uzak durun. Akdeniz tarzı bir diyet oldukça iyidir. D vitamini birçok biyolojik sistem için önemlidir, çünkü kalsiyum emilimini artırır, kemikleri güçlendirir ve düşme riskini azaltır.

Toksik alışkanlıkları hayatınızdan çıkarın

Sigara içmek, kardiyovasküler hastalıklar ve osteoporoz için en büyük risk faktörlerinden biridir; ne kadar az içerseniz o kadar iyi… Gerekirse yaşam tarzınızı düzenleyerek risk faktörlerinden kaçının. Menopozdan sonra en sık görülen ölüm nedeni kardiyovasküler hastalıklardır.

Risklerin farkında olun

Meme kanserinden korunmak için düzenli kontrol yaptırın. 40 yaşından itibaren yılda bir mamografi yaptırmak gerekir. Geniş çapta erişilebilirlik ve radyolojik yöntemlerdeki gelişmeler sayesinde tümörler erken teşhis edilebilir, hayatta kalma oranları artırılabilir ve daha az agresif cerrahi tedaviler önlenebilir.

Pozitif kalın

Cinsel olarak aktif kalmak, vajinal kuruluk ve vajinal atrofi oluşumunu da önler. Dolayısıyla, iyi bir cinsel yaşam ve partnerinizle iyi bir ilişki bu süreçte büyük destek sağlar.