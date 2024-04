Menopoz döneminde hangi egzersizler yapılabilir?

Menopoz dönemi, kendine özgü fiziksel ve mental değişimlerle birlikte gelir. Uzmanlar, bu dönemde gerçekleşen değişimlere bağlı olarak karşılaşılan bazı sorunların egzersizle hafifletilebileceğini söylüyor; aynı zamanda menopozun hassasiyetlerine uygun şekilde egzersiz yapmak için de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

Nörobilim uzmanı ve “Menopoz Beyni” kitabının yazarı Dr. Lisa Mosconi, egzersizin menopoz semptomlarını hafifletmek için en iyi yöntemlerden biri olduğunu doğruluyor. Bedenin bu dönemdeki özel ihtiyaçlarını nazikçe karşılayabilmek için, en iyi üç egzersiz tipini Dr. Mosconi şöyle açıklıyor:

1. Menopozda sıcak basmaları için: Kardiyo egzersizleri

Kardiyo egzersiz, kalp atış hızını artıran ve kardiyovasküler sistemini (kalp ve kan damarları) güçlendirmeye yönelik egzersizlerin genel adıdır. Bu egzersizler, vücudun oksijen kullanımını, ısısını ve solunum sistemini iyileştirmeye yardımcı olur.

Kardiyo egzersizlerinin birçok farklı türü vardır ve bunlar arasında koşma, yüzme, bisiklete binme, hızlı yürüme, ip atlama, aerobik hareketler ve dans gibi aktiviteler sayılabilir. Düzenli olarak yapıldığında, kardiyo egzersizleri kalp sağlığını iyileştirir, kilo kontrolüne yardımcı olur, stresi azaltır ve genel vücut dayanıklılığını artırır.

Araştırmaya göre, 16 haftalık düzenli egzersiz yapmak, menopoz sırasında sıkça rastlanan sıcak basmalarının sıklığını da önemli ölçüde azaltıyor. Bu etki, egzersizin solunumu iyileştirmesinin yanı sıra, vücudun ısı düzenleme kontrolünü ve kan dolaşımını da iyileştirmesiyle sağlanıyor.

Aynı zamanda kardiyo egzersizleri, bilişsel işlevleri de iyileştirmeye yardımcı olarak menopozda yaygın görülebilen beyin sisi belirtisini azaltmada da etkili olabilir.

2. Menopozda mental ve fiziksel güçlenme için: Güç antrenmanları

Dr. Lisa Mosconi, metabolizmayı aktif hale getirmenin menopoz döneminde birçok sıkıntıyla baş etmeyi kolaylaştıracağını ifade ediyor. Kas kütlesini ve kemik sağlığını korumanın yanında mental sağlığı da desteklemek için bu dönemde yapılabilecek en iyi egzersizlerden biri de, güç antrenmanları.

Araştırmalar, bazı kadınların menopozda öfke ve huzursuzluk gibi duyguları deneyimlediğini, güç antrenmanlarının ise bu tür gerilimleri hafifletmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Güç antrenmanları, metabolizmayı destekleyerek menopoz semptomlarının hafifletilmesine katkıda bulunur.

Kas kütlesi, yaş ilerledikçe metabolizmanın desteklenmesi ve menopoz semptomlarının hafifletilmesinde kritik bir role sahip. Güç antrenmanları, kas ve kemik sağlığını da destekleyerek bu dönemi daha güçlü bir şekilde atlatmayı kolaylaştıracaktır.

3. Menopozda stres ve uykusuzluk için: Yoga ve pilates

Stres ve uyku kalitesi üzerinde olumlu etkileri olan yoga ve pilates gibi denge ve esneklik egzersizleri de menopoz döneminde önem taşır. Bu tür aktiviteler, stresin azaltılmasına ve daha iyi bir uyku düzeninin sağlanmasına yardımcı olabilir. Bu sayede, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı destekleyebilir, menopoz semptomlarını daha kolay yönetebilirsiniz.

Esasında, sadece tek bir egzersiz türüne odaklanmak yerine, kardiyo, güç antrenmanı ve esneklik odaklı hareketleri birleştirmek, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı tam anlamıyla desteklerken menopoz semptomlarıyla başa çıkmanıza da yardımcı olabilir. Dr. Mosconi, menopoz semptomlarını yönetmede farklı egzersiz türlerinin benzersiz faydalar sunduğunu ve ideal olanın, kişisel ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize en uygun egzersizleri bulmak olduğunu vurguluyor. Bu yaklaşım, sıcak basmaları düzenleme, ruh halini iyileştirme, kas kütlesini artırma ve rahatlama ile daha iyi uyku sağlama gibi menopoz semptomlarının yönetilmesine yardımcı olabilir.

Kaynak: Hannah Frye. "The Best Type Of Exercise To Relieve Menopause Symptoms". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/best-type-of-exercise-to-relieve-menopause-symptoms. (14.03.2024).