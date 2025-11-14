Günlük burç yorumları: 15 Kasım 2025 Cumartesi

15 KASIM 2025 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün, Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu küçük ama zorlu etkileşim nedeniyle, işinle ya da para konularınla ilgili bazı hayal kırıklıkları moralini biraz bozabilir. Bu geçiş altında, her şeyin kusurlarını görmek daha kolaydır; ama bunlara takılıp kalmazsan bu durumun faydasını da görebilirsin. Biraz gerçekçilikle, bir satın alma, girişim ya da bazı duygularını yeniden değerlendirme şansın var. Şu anda çok neşeli bir ruh hâlinde olmasan da, hatalı planlarda önemli düzeltmeler yapabilir ve gerçekten neyi istediğini, arzuladığını ve neye değer verdiğini biraz daha iyi anlayabilirsin. Yine de, şu anda algılarının geçici olarak olumsuz tarafa kaydığını ve kısa bir süre sonra olaylara daha makul, dengeli bir bakış açısıyla yaklaşacağını unutma. Ay'ın gün boyu senin burcundan hemen önceki burçta ilerlemesi, doğal bir içe çekilme zamanına işaret ediyor; son olayları düşünmek ve sindirmek için uygun bir dönem. Yine de, iş ve pratik konularda ilerleme kaydetmen mümkün.