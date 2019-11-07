Meğer evliymiş

Hoşlandığım adam evli çıktı...

Ben üniversite son sınıfa gidiyorum. Geçen aydan beri kampüste sürekli karşılaştığım bir adam vardı. Sürekli bana bakıyordu, ben de ona bakıyordum. Sürekli aynı kafede oturuyorduk ikimiz de ama hiç konuşmuyorduk. Ondan hoşlanmaya başlamıştım ve flörtöz bakışmalarımız oluyordu ama o hep tedirgin ve temkinli gibiydi, neden böyle olduğunu anlayamıyordum. Adını bilmediğim için de bir türlü sosyal medya hesaplarını da bulamıyordum. Sonra bir şekilde cesaretimi topladım ve konuşmaya başladım. Adını öğrendim ve o gün tüm akşamımı hesabını bulmaya çalışarak geçirdim. Sonunda bulmuştum ve şok geçirdim. Evliydi hem de çocuğu vardı… Kendimi çok kötü hissettim. Nasıl böyle bir şey oldu? Neden bana sürekli baktı? Bu soruları düşünüyorum sürekli. Suçlu hissediyorum.

Rumuz: Hayalleri kırgın

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