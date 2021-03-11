Meditasyonumu mu kıskanıyor?

Selam, ben sorunumu anlayabilmiş değilim. Kocamla aramdaki bir sorunu itiraf etmek istiyorum. Kendisinin meditasyon ve rahatlama gibi şeylerle pek arası yok. Benim yapmama da pek sıcak bakmıyor. Anlamadığım şey şu: Acaba bunun beni rahatlatmadığını mı düşünüyor yoksa zaman geçirmemizi engellediğini mi düşünüyor?

Ben meditasyo yaparken veya sonrasında çok rahatlamış hissediyorum kendimi. Adeta kafamdakilerin boşalmasını sağlıyor. Birkaç yıldır düzenli bir şekilde yapıyorum. Ben yaptıkça süreleri artmaya başladı. Bazen neredeyse akşamımızın tamamını meditasyonla geçiriyorum. Bu haftanın her günü değil ama sadece 3-4 gün.

Meditasyon yaparken kendime bir alan ayırdığımı ve onu sadece kendimin kullanabildiğimi düşündükçe mutlu oluyorum. Bunu eşime de tavsiye ettim. Hatta ona birlikte yapmayı teklif ettim. Hafta içi her gün çalışıyor olduğundan her gün yorgun dönüyor işten. Üstelik kendi işi olduğundan birçok şeyi aynı anda idare etmeye çalışıyor. Bu da kafasının yoğun olmasını sağlıyor.

Her meditasyon sonunda bana laf atıyor, hatta bazen tartıştığımız bile oluyor. Bu konuyu onla defalarca konuştum, bana iyi gelen bir şeyin onu neden rahatsız ettiğini sordum. Devamı olarak bana "Gereksiz bir şey yapıyorsun." diyor. Kime göre neye göre? Kendisi bilinçsiz bir insan değildir normalde ama bu tür psikolojik yöntemlere inanmıyor sanırım. Oysa bunda inanmayacak veya olağanüstü bir şey yok. Bu konuda fikirlerimiz çok çatışıyor. Eğer zamanımı meditasyonla fazla geçirdiğimi düşünüyorsa bana söylemesi gerek, onu anlayışla karşılarım. Onla ilgili de bir şey söylemiyor. Bu durumu nasıl halletmeliyim acaba? Ben meditasyon yapmaya devam ettikçe bu tartışmaları sürdürmek istemiyorum. Geçen gün meditasyonun beni rahatlatmadığını ima etti alaycı bir dille. Kastettiği şey meditasyon sonrası beni kışkırtarak kavga etmemiz. İyi de ben başlatmıyorum ki!

Rumuz: Sevil