Kronik hastalıklar ve depresyon ilişkisi...

Kronik hastalıklar ve depresyon çift yönlü bir ilişkiye sahip. Kronik hastalığı olan kişilerde genellikle depresyon eğilimi daha fazla görülürken depresyon da fiziksel hastalıkları daha olası hale getirmektedir. Bunun nedenleri arasında çeşitli biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörler bulunur.

Zorlu durumlarda yoğun duygular hissetmek normaldir. Örneğin kronik bir hastalık tanısı alan kişinin üzüntülü, öfkeli hissetmesi normaldir. Bu duygular zamanla gelip geçebilir ve bir kişinin mutlaka depresyonda olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, biri kendini değersiz hissediyorsa ya da önceden zevkli bulduğu etkinliklerden zevk almakta zorlanıyorsa bu bir depresyon belirtisi olabilir.

Kronik hastalık ve depresyon arasındaki bağlantı nedir?

Depresyon da kronik bir hastalıktır. Kalıcı üzüntü, ilgisizlik veya umutsuzluk duygularına neden olur ve kişinin daha önce zevk aldığı faaliyetlerden artık zevk almasını engeller. Depresyon ayrıca yorgunluk, iştah değişiklikleri ve çok fazla veya yetersiz uyuma gibi fiziksel semptomlara da neden olabilir. Kendinizde veya yakın çevrenizde kanser, Alzheimer gibi kronik bir hastalık teşhisi ortaya çıkması yaşamınızda köklü değişiklikler yapmanızı gerektirebileceğinden günlük rutinlerinizi, çalışma olanaklarınızı, kişisel ilişkilerinizi, gelecekle ilgili planlarınızı değiştirebilir. Duruma bağlı olarak egzersiz, sosyalleşme, hobiler veya seks gibi daha önce zihinsel sağlığınıza fayda sağlayan faaliyetlerde bulunma imkânınız kısıtlanabilir. Bu değişikliklerden herhangi biri duygusal olarak zorlayıcı olabilir ve depresyon belirtilerine katkıda bulunabilirler. Bazıları için bu belirtiler kişi zamanla hastalığına uyum sağladıkça azalacaktır. Hem depresyon hem de kronik bir hastalıkla yaşamak, değişime uyum sağlamayı, durumu yönetmeyi zorlaştırabilir ve semptomları daha da kötüleştirebilir. Ancak, depresyonu tedavi ederek bu gidişatı tersine çevirmek mümkündür.

Kronik hastalık yaşayan herkes depresyona girmez. Bundaki etkenler şunlardır:

Kişinin durumu hakkında hissettiği stres ve endişe düzeyi

Kişinin kendini yalnız ve izole hissetmesi

Ailede depresyon öyküsü olması

Ruh sağlığı üzerindeki etkilerine ek olarak, kronik hastalıklar vücudun nasıl çalıştığı üzerindeki etkilerinden dolayı depresyona da katkıda bulunabilir. Örneğin hormonları, nörotransmitterleri veya beyin fonksiyonlarını etkileyen hastalıklar bir semptom olarak depresyona neden olabilir.

Depresyon yaygın bir rahatsızlıktır, ancak fiziksel bir hastalıkla yaşamanın bir parçası olmak zorunda olmadığını bilmek önemlidir. Depresyon tedavi edilebilir. Depresyon tedavisinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp yaklaşımlarını öğrenmek için kliniğimize başvurabilirsiniz.