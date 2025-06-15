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Çocuklu Hayat

Bir babanın çocuğuna vereceği 5 hayat dersi‏

Bir baba çocuğunu sakınıp büyütürken aynı zamanda hayata hazırlanmasına da yardım eder. İşte ona verebileceğiniz önemli hayat derslerinden bazıları...

Giriş: 15 Haziran 2025, Pazar 10:00
Güncelleme: 21 Haziran 2026, Pazar 00:26
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1- Her zaman doğruyu söyle – saygı ve nezaketle

Bir baba olarak, zor durumlar dahil, yalan söylemeyi tercih etmeyerek her zaman dürüst davranırsanız çocuğunuzun da sizi örnek alacağından ve yalan söylemekten imtina edeceğinden emin olabilirsiniz.

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2- Kelimelerini özenle seç

Konuşmayı seviyor ya da pek tercih etmiyor olabilirsiniz ama konuştuğunuz zaman dinlenilsin istiyorsanız kelimeleri özenle seçmelisiniz. Baba olarak çocuğunuza kibar ve doğru konuşmayı öğretmelisiniz. Ve bir de dedikodudan kaçınmasını…

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3- Ailen için her zaman orada ol

Mevzubahis aile olduğunda her zaman orada olması gerektiğini öğretin. Aile bağlarının önemini ve özel olduğunu… Bir babanın, iyi bir babanın ailesi için her zaman orada olduğunu görerek yetişen çocuk, kendisi de aile değerlerini yüceltecektir.

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4- Eşini tüm kalbinle sev

Biri ile hayatınızı birleştirmeye karar verdiğinizde diğer yarınız haline gelir. 'Benim için ne yaptı' yerine birbirinizin mutluluğunu düşündüğünüzde seneler sürecek sağlıklı bir ilişkiniz olur. Karınızla birbirinize davranış şekliniz çocuğunuz için başlı başına hayat dersi olacak, kendi ilişkilerini şekillendirmesinde büyük rol oynayacaktır.

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5- Öğrenmekten asla vazgeçme

Okuyun, okutun. Bilmediklerini kendisinin araştırıp öğrenmesine teşvik edin. Bilginin öğrenme isteğinden geldiğini ve bundan asla vazgeçmemek gerektiğini öğütleyin.

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brush-purple Yorumlar
Misafir 29 Mart 2023, Çarşamba

cok dogru. tesekurler