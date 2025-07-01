Çocukların kitap okuması için ne yapmalı?

Anaokulu

Anaokulu çağındaki çocuklar okumayı öğrenirken bazen önemli bir adımlar atlanıyor. Üstelik bu öğrenmelerini güçleştirecek kritik bir adım olduğu halde. Uzmanlar buna 'işitsel farkındalık' diyor. Bunun alamı her kelimeyi seslerin oluşturduğu bir kombinasyon olarak öğrenmesi. Bunun için en iyi yol kelimelerdeki sesleri tek tek birleştirmesi, ve günlük söylediği, -büyük, -küçük gibi kelimeleri seslerden oluşturması.

Bunu yapın: Kelimeleri seslere bölerek pratik yaptırın. Çocuğunuza "Kedi kelimesindeki sesler nelerdir?" gibi sorular sorun, Beraber yavaşça sesleri söyleyebilirsiniz. Kelimelerin hecelerini bağlamalarından endişe etmeyin (Bu ayrı bir ders). Basit bir kaç kelime ile pratik yaptıktan sonra, "kahvaltı" ve "pencere" gibi daha zor kelimeleri deneyin. Önemli olan şey çocuğunuzun güvenli şekilde kelimenin içindeki sesleri çıkartabilmesi.