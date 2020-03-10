Koç burcu ile Terazi burcunun aşk uyumu nasıldır?

Koç burcu, Terazi burcuyla anlaşır mı? İşte Koç ve Terazi ilişki yorumu...

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Burçların aşk uyumu: Koç ve Terazi

Koç ve Terazi, birbirlerine 180 derece zıt burçlardır. Tüm kişilik özellikleri birbirlerinin tamamen karşıtıdır. Bu nedenle birlikte harika bir denge oluşturabilirler. Koç aceleci, içgüdüleri ile hareket eden ve her yeni şeye atlamaya hazır bir burçken Terazi kararsızdır, barış sever, yumuşak ve sakin yaklaşımları tercih eder. Koç, Terazi'den kendi yöntemlerinin her zaman en iyisi olmadığını öğrenecektir.

 

Bu iki burç büyük bir cinsel çekimi paylaşırlar. Eğer birbirlerini yeterince anlamayı başaramazlarsa, bütün zıt özellikleri birbirleriyle çatışmaya başlayacaktır. Koç ve Terazi çok dengeli bir ilişki yaşayabilirler. Çekici ve kültürlü Terazi, aceleci Koç’a stil sahibi olmayı öğretebilir. Terazi’nin ilişkide en önem verdiği konu uyumdur ve bunu sağlamak için her şeyi göze alabilir. Kararlı ve azimli Koç ise Terazi’ye kararlı olmayı, sezgilerine güvenerek cevapları bulmayı öğretecektir.

 

Bu burçları yöneten tutku ve aşk gezegenleridir. Bir ilişkinin en ihtiyaç duyduğu kombinasyon Koç ve Terazi ilişkisinde bir araya gelir. Koç, Terazi'ye fikirlerini aksiyon haline geçirebilmesi konusunda yardımcı olur.

 

Bu iki burcun birlikte yol alması zaman zaman zorlaşabilir. İki burç da bir işe başlamada başarılıyken bitirme konusunda zorluk yaşayabilirler. Her iki burç yönetimin kendisinde olmasını ister. Koç zorla, Terazi de çekiciliğini kullanarak dizginleri ele almaya çalışacaktır. Uzlaşma bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için şarttır. Diplomatik Terazi, Koç’a göre daha kolay uzlaşabilir. Diğer kişinin isteklerini yerine getirmeyi zayıflık olarak gören Koç için uzlaşmak zorlayıcı olacaktır. Terazi ilişkideki uyumu koruyabilmek uğruna en çok taviz veren taraf olabilir.

 

Bu ilişkinin en güçlü yanı, tutku ve aşkın kombinasyonu sonucu oluşan uyumdur. Her iki burç da bu ilişkide çok şey öğrenebilir ve zayıf yönlerini güçlendirebilir.

 

Burçlar arası aşk uyumunu görmek için tıklayın!

 

Burçlar arasındaki aşk uyumu
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Burçdaş ilişkileri Hayatınıza bir burçdaş girdiğinde sanki aynadan fırlamış gibi hissedebilirsiniz. Aynı burcu paylaşmak genellikle aynı hassasiyetlere sahip olmak, aynı tuhaflıkları ve aynı güvensizlikleri paylaşmak demektir. Bu tür bir ilişki insanın kendine dönmesini ve kendiyle yüzleşmesini zorunlu hale getirebilir. Kendinizi kabul edebildiğiniz müddetçe aynı burcu paylaştığınız partnerinizle anlaşmanız kolaylaşacaktır. Bunun yanında bireyselliğinizi korumalı ve romantik anlara da zaman ayırmalısınız.

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