Kış mevsimine kucak açmak

Kış mevsimine kucak açmak
Hayatın Sesi
28 Ekim 2020 Çarşamba
Ferah Uzundurukan

Puslu mu puslu, karanlık bir gökyüzüne gözümüzü açmaya başladık. Hızlı ve farklı bir yaz yaşadık toplum olarak. Koronavirüsün hüküm sürdüğü, yasaklar ve maskelerle yeni bir yaşam şekline geçtiğimiz kısıtlı bir yaz olmasına rağmen yaz mevsiminin enerjisi her zaman başkadır. Eylül-Ekim derken geldik kış aylarına... Gökyüzündeki güneşi, denizi, kuş seslerini kısacası yazı uğurlamak istemedik ama ne çare?


Yazın enerjisinden sonra kış mevsiminin ilk ayları her zaman insanı sersemletir biraz. Ne dersek diyelim veda eden güneşle beraber serotonin hormonunun düştüğü bununla beraber biraz içe kapandığımız, mutsuzluğun ivme kazandığı bir mevsimdir kış.


Çevreme şöyle bir baktığımda birçok insanda hüküm süren ruh hali bu... O zaman ne yapalım? Haydi, hep beraber depresyona mı girelim? Belli ki tüm dünyanın başına musallat olan 9 aydır beraber yatıp kalktığımız korona yine bize sıkıntılı bir kış yaşatacak. Fakat korona ve depresyona yenilmeyelim. Artık yumuşacık battaniyelerin zamanı geldi. Kitapları, ıhlamurları elimize alalım, cam kenarında, battaniye altında okumalara start verelim. Şimdi elimizde mısırlar film izleme zamanı. Kısa bir süre depresif de takılabiliriz; bazen olması gerekendir de sorun değil. Her zaman mutlu olmaya kurulmuş robotlar değiliz zira hiçbirimiz. Şöyle bir sindire sindire havayla beraber iç sıkıntımızı yaşayalım. Bunalım takılmalara tamam... Hakkını layıkıyla verelim, verelim de nereye kadar? Kaç gün, kaç hafta? Ya giden ömür, tükenen günler? Kendimizi kışın hüznüne teslim mi edelim? Ne yapacağız o halde?


Şimdi montlara sarılıp, bereleri kafamıza takıp yürüyüş yapma vaktidir, haydi! Yapraklarını dökmüş bir ağaç altında tahta bir bankta oturalım bazı günler... Kimi zaman bizlerin iç dünyası gibi kabaran denizi, çılgın dalgaları izleyelim biraz üşüyerek. Elimizde şemsiye yağmur altında yürüyelim. Sakinleşmek, dinginleşmek, biraz kendini dinlemektir aslında kış mevsimi; yaz günlerinin çılgınlığına inat...


Bağışıklığımızı güçlü tutmak da en önemlisi… Kışı yaşayacağız. Nefes alıyor olmanın verdiği hazla, sağlığımıza şükrederek... Yağmuruyla, karıyla, puslu havasıyla, yoldan geçen arabaların üzerimize sıçrattığı suya da tebessüm ederek tadını çıkaracağız. Mis gibi deniz kenarı cafelerde yeni yaşam şeklimiz maske ve mesafe kuralıyla saleplerimizi yudumlayacağız şimdiden sonra. Hem belki lapa lapa bir kar yağarsa kartopu savaşları da bizi bekler. Soğuğa, ıslanmaya, titremeye de ihtiyacımız var. Bazen üşümek de güzeldir...


Hayatı yaşamak dört mevsim ayrı güzel. Nefes aldığımız sürece gülmek için nedenler bulmalı, küçük mutluluklar yaratmalıyız. Gam, tasa yok mu? Elbette hayatlarımızda sıkıntılar var. Ama kenarlarına biraz eğlence katalım... Şükrederek hayatı hissedelim.


Yaşamaya devam diyerek kış mevsimine kocaman kucak açıyoruz...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.