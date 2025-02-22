Toplumdaki yaygın inanışın aksine "soğuk hava değil", bilinçsizce giydiğimiz kıyafetler nedeniyle düşen vücut ısımız bizi hasta ediyor. Örneğin hemen hepimizin yaptığı aşırı kalın kazak giymek bizi korumak şöyle dursun; tam aksine terlememize neden olarak hastalıklara adeta davetiye çıkarıyor. Toplumdaki yaygın inanışın aksine ‘soğuk hava’ değil, vücut ısımızın düşmesi bizi hasta ediyor. Soğuk kış aylarında hastalanmamak için vücut ısısının 37 derecede kalması son derece önemli. Ancak kış mevsiminde dış ortamın ısısı bulunduğumuz bölgeye göre değişmekle birlikte maksimum 0-15 derece arasında oluyor. Uygun giysilerle soğuktan kendimizi koruyamadığımız zaman vücut ısımız 37 derecenin altına düşüyor. Bunun sonucunda metabolizmamız yavaşlıyor ve kötü huylu olan mikroorganizmaların aktif hale geçerek bizi hasta etmesine yol açıyor. Dış ortam ile vücut sıcaklığı arasındaki fark ne kadar açılırsa vücut sistemimizde yaratacağı olumsuz değişimler nedeniyle hastalıklara yakalanma riskimizin de o denli artacağına dikkat çekerek, “Dolayısıyla kış mevsiminde hastalanmamanın çözümü kalın kalın kıyafetler giymek değil, aşırı terlemeye veya üşümeye sebebiyet vermemektir. Vücut sıcaklığını azaltmayıp-artırmadan sabit tutmaya çalışmak direncimizi düşürmeden sağlıklı kalmamıza yardım ediyor.

Vücut ısınızı korumanın yolları

Kalın kazak yerine 2-3 kat ince kıyafet giyin

Kalın bir kazak yerine terimizi emip dışarı yansıtan 2-3 ince kıyafeti üst üste giyerek vücudumuzu daha fazla koruyabiliriz. Çünkü ince kıyafetler terlemeyi önlerken, 2-3 kat arasında oluşan hava da ısı kaybını engelliyor. Örneğin; ince bir atlet üzerine ince bir kazak veya polar giyebilirsiniz. Veya ince bir atletin üzerine giyeceğiniz bir hırka bile sizi ısı kaybından koruyacaktır. Kış mevsiminde dikkat etmeniz gereken bir başka nokta ise çorap giymek. Çorap ayağımızın dış ortamla olan temasını engellemesinin yanı sıra vücut ısısının düşmesini de önlüyor.

Ağız, burun ve boğazınızı atkıyla kapatın

Atkının en önemli faydası, solunum yoluyla bulaşan mikroplara karşı bariyer oluşturarak bizi başta soğuk algınlığı olmak üzere grip, bronşit ve zatürree gibi solunum yolları enfeksiyonlarına karşı koruması. Atkı aynı zamanda vücudumuz ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkını önleyerek vücut direncimizin düşmesini de önleyebiliyor.

Başınızı bere veya şapkayla örtün

Bere veya şapka, baş ile kulak bölgemizi üşütmemiz sonucu yakalanacağımız sinüzit gibi hastalıklara karşı bizi koruyabiliyor.

Atletinizi mutlaka giyin

Kış mevsiminde atlet giymemek gibi önemli hataya düşüyoruz. Oysa iç çamaşırı giymediğimizde terimiz emilemiyor. Ancak daha fazla terlettikleri ve teri vücut dışına atamadıkları için yünlü ve pamuklu atletlerden kaçınmanızda fayda var. Yünlü yerine teri dışarı yansıtabilen polyesterler ve likralı atletleri tercih edebilirsiniz. Son yıllarda dağcıların kullandığı, sonrasında günlük hayatımızda da yaygınlaşan ve hem ısıyı hapsedip hem vücudu belirli sıcaklıkta tutabilen termal içlikler de giyebilirsiniz.