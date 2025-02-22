Toplumdaki yaygın inanışın aksine "soğuk hava değil", bilinçsizce giydiğimiz kıyafetler nedeniyle düşen vücut ısımız bizi hasta ediyor. Örneğin hemen hepimizin yaptığı aşırı kalın kazak giymek bizi korumak şöyle dursun; tam aksine terlememize neden olarak hastalıklara adeta davetiye çıkarıyor. Toplumdaki yaygın inanışın aksine ‘soğuk hava’ değil, vücut ısımızın düşmesi bizi hasta ediyor. Soğuk kış aylarında hastalanmamak için vücut ısısının 37 derecede kalması son derece önemli. Ancak kış mevsiminde dış ortamın ısısı bulunduğumuz bölgeye göre değişmekle birlikte maksimum 0-15 derece arasında oluyor. Uygun giysilerle soğuktan kendimizi koruyamadığımız zaman vücut ısımız 37 derecenin altına düşüyor. Bunun sonucunda metabolizmamız yavaşlıyor ve kötü huylu olan mikroorganizmaların aktif hale geçerek bizi hasta etmesine yol açıyor. Dış ortam ile vücut sıcaklığı arasındaki fark ne kadar açılırsa vücut sistemimizde yaratacağı olumsuz değişimler nedeniyle hastalıklara yakalanma riskimizin de o denli artacağına dikkat çekerek, “Dolayısıyla kış mevsiminde hastalanmamanın çözümü kalın kalın kıyafetler giymek değil, aşırı terlemeye veya üşümeye sebebiyet vermemektir. Vücut sıcaklığını azaltmayıp-artırmadan sabit tutmaya çalışmak direncimizi düşürmeden sağlıklı kalmamıza yardım ediyor.
Vücut ısınızı korumanın yolları
Kalın kazak yerine 2-3 kat ince kıyafet giyin
Kalın bir kazak yerine terimizi emip dışarı yansıtan 2-3 ince kıyafeti üst üste giyerek vücudumuzu daha fazla koruyabiliriz. Çünkü ince kıyafetler terlemeyi önlerken, 2-3 kat arasında oluşan hava da ısı kaybını engelliyor. Örneğin; ince bir atlet üzerine ince bir kazak veya polar giyebilirsiniz. Veya ince bir atletin üzerine giyeceğiniz bir hırka bile sizi ısı kaybından koruyacaktır. Kış mevsiminde dikkat etmeniz gereken bir başka nokta ise çorap giymek. Çorap ayağımızın dış ortamla olan temasını engellemesinin yanı sıra vücut ısısının düşmesini de önlüyor.
Ağız, burun ve boğazınızı atkıyla kapatın
Atkının en önemli faydası, solunum yoluyla bulaşan mikroplara karşı bariyer oluşturarak bizi başta soğuk algınlığı olmak üzere grip, bronşit ve zatürree gibi solunum yolları enfeksiyonlarına karşı koruması. Atkı aynı zamanda vücudumuz ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkını önleyerek vücut direncimizin düşmesini de önleyebiliyor.
Başınızı bere veya şapkayla örtün
Bere veya şapka, baş ile kulak bölgemizi üşütmemiz sonucu yakalanacağımız sinüzit gibi hastalıklara karşı bizi koruyabiliyor.
Atletinizi mutlaka giyin
Kış mevsiminde atlet giymemek gibi önemli hataya düşüyoruz. Oysa iç çamaşırı giymediğimizde terimiz emilemiyor. Ancak daha fazla terlettikleri ve teri vücut dışına atamadıkları için yünlü ve pamuklu atletlerden kaçınmanızda fayda var. Yünlü yerine teri dışarı yansıtabilen polyesterler ve likralı atletleri tercih edebilirsiniz. Son yıllarda dağcıların kullandığı, sonrasında günlük hayatımızda da yaygınlaşan ve hem ısıyı hapsedip hem vücudu belirli sıcaklıkta tutabilen termal içlikler de giyebilirsiniz.
Koyu renkleri tercih edin
Kış aylarında koyu renkli kıyafetler giymeye özen gösterin. Çünkü koyu renklerin güneş ışınlarını çekip depolama özelliği var. Bunun sonucunda da vücudumuzu soğuk kış aylarında daha sıcak tutabilir.
Yün yerine kaz tüyü!
İçerik: İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım
Kışın nasıl kombin yapılır?
Katmanlı giyim
Kat kat giyinmek hem sıcak kalmanızı sağlar hem de farklı kombinler oluşturmanıza imkan tanır. İnce bir kazak üzerine blazer ceket, ardından uzun bir palto ekleyerek katmanları çeşitlendirebilirsiniz.
Kaban ve paltolar
Kaliteli bir kaban veya palto soğuk havalarda hem sıcak kalmanızı sağlar hem de tarzınızı tamamlar. Uzun, klasik kesim bir palto her zaman şık bir tercih olur.
Triko ve kazaklar
Yumuşak, kalın triko kazaklar ve kaz tüyü ceketler, soğuk günlerde hem sıcak hem de şık görünmenize yardımcı olur. Oversized kazakları dar pantolonlarla kombinleyerek dengeli bir siluet oluşturabilirsiniz.
Aksesuarlar
Şapkalar, atkılar, eldivenler gibi aksesuarlar hem sıcak kalmanıza yardımcı olur hem de kıyafetinize şıklık katar. Renkli veya desenli atkılarla sade kombinlere hareket katabilirsiniz.
Çizmeler ve botlar
Diz üstü çizmeler ya da kalın tabanlı botlar, soğuk havalarda hem ayağınızı sıcak tutar hem de şık bir görünüm sağlar. Çoraplarınızı çizmelerinizle uyumlu renkte seçerek şıklığı tamamlayabilirsiniz.
Kumaş seçimi
Kaşmir, yün, deri gibi sıcak tutan kumaşları tercih edebilirsiniz. Ayrıca astarlı kıyafetler de soğuktan korunmanıza yardımcı olur.
Kaz tüyü mü?! Lütfen doğaya ve hayvanlara karşı yapılan zulüme ortak olmayın.