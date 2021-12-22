Keşke komşumu seçebilseydim

Geçen hafta yeni bir eve taşındık ailecek. Oldukça beğendim evimizi ve gerçekten çok uğraştığım için içime sinen bir ev oldu. Ev alırken komşularımın kim olduklarını bilmiyordum sadece bir tanesiyle karşılaşmıştım ve selamlaşmıştık.

İki gün önce bir komşumla daha karşılaştım ama beni tanır gibi baktı. Ben kendisini tanımıyordum. Selamlaştıktan sonra binadan çıktım. Sonra dün yeniden karşılaştık ve biraz sohbet etme fırsatımız oldu. Eşimi tanıdığını söyleyince çok şaşırdım, hiç tahmin etmiyordum haliyle. Büyük ihtimalle eşimin de bundan haberi yok. Meğerse kadın eşim ve eski sevgilisinin ortak arkadaşıymış, cümlelerinden öyle anladım. Eski sevgilisinin de adını geçirdiği için sosyal medyadan biraz araştırdım, en yakın arkadaşı olduğunu öğrendim.

Bu durum pek hoşuma gitmedi açıkçası. Her ne kadar bu durum çok eskide kalmış olsa eski ilişkisine dair bir şey duymak bana iyi hissettirmedi. Üstelik komşum hakkında önyargılı hissetmeme neden oldu. Çünkü normalde komşularıma çok sıcak davranan biriyimdir, hakkımdaki birçok şeyi paylaşırım güvenirsem. Hele bir de yaşıtım olduğunu fark edince ilk görüşte mutlu olmuştum.

Komşuluk ilişkileri benim için çok önemlidir. Bu saatten sonra bana yaklaşımını kestiremeyeceğim biriyle her gün karşılaşıp sohbet etmek biraz zor olacak. Belki benim ona anlattığım şeyleri en yakın arkadaşına anlatır zaman zaman ya da kendi içinde de olsa devamlo kıyas yapar, bilemiyorum.

Bu durumu eşime henüz anlatmadım. O da eski arkadaşıyla karşılaşmamış olacak ki bu durumdan bana söz etmedi. Kendisinin bu sorunu zaten dert edeceğinni sanmıyorum ama benim için çok hoş bir durum olmadı...