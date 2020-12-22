Keşke görmeseydim

Hafta sonu malum hepimiz evdeyken yeni bir kitaba başlamak istedim. Eski günleri özlediğimden birden çok eskilerden bir kitap gözüme çarptı ve hemen okumaya başladım. Güzel bir aşk romanıydı ve çok güzel bir şekilde okunuyordu, adeta akıp gidiyordu. Cumartesi günü okudum, dün de okumaya devam ederken yeni sayfada arkasında not yazan bir fotoğraf buldum. "Okudukça beni hatırla.-" yazıyordu, 2002 yılından bir tarih atılmıştı. Fotoğrafta eşim ve bir kadın vardı. Bakınca geçmiş gitmiş bir ilişki olmasına rağmen çok üzüldüm ve ne yapacağımı bilemedim.

Eşimin neden bu fotoğrafı sakladığını düşündüm: Acaba onu unutamamış mıydı? Eğer durum böyleyse gerçekten çok üzülürdüm. O kadar üzüldüm ki eşime soramadım bile. O bende bir gariplik olduğunu anladı ve dünden beri birçok defa neyim olduğunu sordu. Bense bir şey olmadığını ve sadece halsiz olduğumu söyledim.

Biz eşimle 2007 yılında evlendik ve eşimin geçmişine dair her şeyi bildiğimi sanıyordum ama bu ilişkiden hiç haberim olmamıştı. Çok mutlu bir ilişki miydi acaba? Fotoğraf gayet normaldi bir kış günü karların ortasında birbirine sarılan iki kişi duruyordu. Acaba bu fotoğraftan ne kadar sonra ayrılmışlardı? Gerçekten birbirine aşık mı olmuşlardı? Nerede tanışmışlardı? Tüm bu sorular aklımın bir yerinde dolanıyordu.

11 yaşında bir oğlum var. O da bende bir dalgınlık olduğunu fark etti. Bu düşünceleri kafamda kurmak yerine eşimle paylaşıp ona sormak daha mantıklı gelse de verebileceği cevaplar beni korkutuyordu. Bana neden anlatmadığını düşünüp sürekli üzülüyorum. Aramızda hiçbir sırrın olmadığını düşünüyordum oysa. Acaba benle evlenmeseydi onla mı evlenirdi? Şu an okuduğunuzda size çok saçma gelen soruları düşünüyor olabilirim ama emin olun elimde değil bunları düşünmemek.

Aklımdan eşime soğuk davranmak geçti ama sonra bunun bir çözüm olmadığına karar verdim. Sonuçta o nereden anlayacaktı ki bu fotoğrafı bulduğumu? Belki de gerçekten özellikle saklamadığı ve kitaplarını yeni evimize taşırken arasında kalmış bir fotoğraftı. Eşimle bu durumu konuşacağım sanırım. Umarım beni yanlış anlamaz ve bu durumu alaya almaz.

Rumuz: Kitap kurdu