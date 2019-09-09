Keçi patisi tarifi

Çocukluğumuzda annelerimizin kahvaltıda veya akşam üzeri çay yanına hazırladığı ve lezzetine doyamadığımız mayasız hamur kızartması…

Unutulmaya yüz tutmuş tariflerimizi yeni nesillere aktarmak amacıyla proje kapsamında yaptığımız mutfak atölyesinde pişirdiğimiz, içine yağ çekmeyen çıtır çıtır tadıyla herkesin çok beğendiği lezzeti mayalamaya gerek kalmadan kısa sürede hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

1 adet yumurta

1 su bardağı yogurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ, 40 ml

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un

2 yemek kaşığı un, hamuru açarken kullanmak için

Kızartmak için:

1 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı:

Yumurta, yoğurt ve sıvı yağı karıştırma kabına alarak el çırpıcısı ile homojen kıvama gelene kadar çırpın. Elenmiş un, karbonat ve kabartma tozunu harmanlayarak sıvı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan yoğurmaya başlayın (ele yapışmayan yumuşak bir hamur oluyor). Hamurun üzerine temiz bir mutfak havlusu örterek yaklaşık 20 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru tezgaha alarak dört eşit bezeye ayırın. İlk bezeyi hafifçe un serpilmiş tezgahta avuçlarınızla yuvarlayarak uzun rulolar haline getirin. Hamuru merdaneyle yarım cm kalınlığa gelene kadar uzunlamasına açın. Yaklaşık 4-5 cm uzunluğunda parçalara ayırarak her parçanın bir ucunu bıçakla 1 cm kadar kesin (keçi bacağı şekli vermek için). Diğer bezelere de aynı işlemi uygulayın. Fındık yağını derin bir kızartma tavasına alın, ocağı açık ateşe ayarlayın. Yağ tamamen ısınınca hamurları her iki tarafı pembeleşene kadar kızartın. Kızarttığınız keçi bacaklarını kağıt havlu üzerine alın.

Afiyetle sevgiyle kalın…