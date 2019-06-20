Kaşlarda yeni trend: Carved brow

Son zamanlarda makyajınızda yapabileceğiniz çok fazla yenilik var. Bu yeniliklerden kaşlar da nasibini almıyor değil.

Renkli kaşlar, balık kuyruğu kaşlar derken şimdilerde yeni trend, “carved brow“ denilen makyaj tekniği. Bu uygulamayı ve nasıl yapıldığını merak ediyorsanız okumaya devam edin.

“Carved brow” nedir?

Bu teknik, kaşlarınıza uygulayabileceğiniz bir kontür yöntemi ama normal kontüre oranla daha koyu ve belirgin. Aydınlatıcıyı daha çok ortaya çıkararak hem dikkat çekici kaşlara sahip oluyorsunuz hem de aykırı ve yenilikçi bir görünüme kavuşuyorsunuz.

Hangi makyaj malzemeleri kullanılır?

Carved brow uygularken her türlü renkli kozmetik ürünü kullanabilirsiniz. Özellikle kalem farlar, göz kalemleri ya da eyelinerlar tam da bu teknik için biçilmiş kaftandır. Bunun yanında, renkli pigmentler ya da simler kullanarak “carved brow” tekniğini başka bir boyuta taşıyabilirsiniz.

Fütüristik br görünüm yakalamak isteyenler için metalik tonlar son derece uygundur. Çılgın partilerde kullanabileceğiniz bu tekniği, elinizde bulunan ürünlerle uygulamanız çok kolay.

Carwed brow nasıl uygulanır?

Bu teknik “cut crease” tekniği olarak bilinen makyaj tekniğine benzer bir uygulama ile yapılıyor. Normal ten makyajınızı yaptıktan sonra göz makyajınızı uygularken farınızı kaşlarınızın altına kadar uygulayın. Ardından bir kapatıcı yardımı ile kaş altlarınızı ve kaş üstünüzü temizleyin. Gözlerinizde kullandığınız farı, ince bir kalem fırça ile kaşınızın biraz üstünde olacak şekilde uygulayarak kaş makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

Bu aşamada istediğiniz kadar özgün olmakta serbestsiniz. Farklı renklerden yararlanabilir, yapışkanlı yüz takılarından faydalanabilirsiniz. Amaç, kaşlarınızın etrafını çevreleyerek daha belirgin görünmelerini sağlamak ve klasikten uzak bir görüntü yakalamak.

Daha hafif bir görünüm elde etmek ya da makyajınızı yaz aylarına uyarlamak isterseniz boş gözlerin üzerine “carved brow” tekniği uygulayarak çok daha masum ama bir yandan da gizemli bir görünüm yakalayabilirsiniz.