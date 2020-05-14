Karman çorman

Düzenli bir hayatı, sistemi olan bir insan için ne denli zor bir durum.

Belirsizlikler, stres, korkular vs...

Belki geleceğe dair umutsuz bir bekleyiş ana nedeni, bilinmezlerin doğurduğu ufacık bir viral belki de...

Nedeni ne olursa olsun gayet can sıkıcı, ilerisinde dipsiz kuyuların ortasında kalakalma mecburiyeti? Ya da kaygısı..?

Hayatını idame ettirebilmek için gereken düzenin bir türlü sağlanamayışı, elini attığın dalın elinde kalması pasiflorası.

Zaman ve sonuç neyi gösterecek bilinmez, bilinen an, sadece an... Ne ilerisi, ne daha da ilerisi...

Geçmişin olumsuzluklarının saplantısı, geleceğin düzleminde onların tekrarlayacağı kaygısı.

İçinden çıkmayan sarmaşık ağacının karmaşık kökleri, bedenini esir alan düşünce silsilesi, peşini bırakmayan ahmaklıklar...

Serotonin beynimi kapla ve beni mutluluğa kavuştur... İhtiyaç taştı... Geç olmadan...