Kadın ve erkek sadece arkadaş olabilir mi?

Erkekler ve kadınlar, ‘sadece’ arkadaş olabilir mi? Bu soru sadece kişinin kendi arkadaşlıkları için değil, partnerinin karşı cinsten arkadaşlarına olan düşüncelerini de belirlediği için önem taşıyor.

Kadın ve erkek sadece arkadaş olabilir mi?
İlişki
15 Kasım 2021 Pazartesi

Karşı cinsten arkadaşlar arasındaki romantizm olasılığı, onlarca yıldır sadece yazarları ve yönetmenleri meşgul etmekle kalmadı; aynı zamanda psikologlar ve sosyologlar için de sıkça çalışılan bir konu başlığıydı. Geçmişteki çalışmalara göre, karşı cinsten arkadaşlar arasındaki cinsel çekim, arkadaşlığın genel kalitesini düşürme eğiliminde olmakla beraber oldukça yaygın da. Bunun gibi popüler kültür anlatıları, farklı cinsiyetten yakın arkadaşları olan insanların erkek veya kız arkadaşlarının da her zaman tetikte olmaları gerektiği fikrini pekiştirir.


Arkadaşlık her zaman ve herkes için önemli bir konudur. Çoğu zaman partneriniz hayatınıza girmeden önce orada olan ve olası bir ayrılıktan sonra da orada olmaya devam edeceğini düşündüğünüz yakın arkadaşlıklar, birçok açıdan hayatınızı etkiler. Peki, yakın arkadaşınız karşı cinsten biriyse ve partneriniz bu durumdan hoşnut değilse? Ya da partnerinizin yakın arkadaşı karşı cinsten biriyse ve siz bu durumdan rahatsızsanız?


Yapılan bir araştırma gösteriyor ki çoğu kadın-erkek arkadaşlığı aynı zamanda bir cinsel çekimi de beraberinde getiriyor. Çoğunlukla erkekler, kadın arkadaşlarının onlardan hoşlandıklarını düşünmeye daha meyilli. Kadınlar ise bu olasılığı çoğunlukla görmezden geliyor. Bu farklılığın arkadaşlık ilişkisinin kalitesini düşürdüğü de gözlemlenmiş.


İnsanların karşı cinsten arkadaşlarına karşı hissettikleri şeyleri belirleyen bazı faktörler var. Anlaşılabilir bir şekilde daha önce ilişki deneyen fakat arkadaş kalan kişiler arasında bir şeyler yaşanma olasılığı daha yüksek. Bununla beraber, arkadaşlığın süresi de farklı bir gerilim oluşması üzerinde etkili. Erkeklerin genelde arkadaşlığın başında arkadaşlıktan farklı şeylere çekilme olasılığı daha yüksek. Eğer arkadaşlık ilişkisinde romantik ilişkiye benzer duygusal yönler de öne çıkıyorsa, bu ihtimal artıyor.


Farklı çalışmalar ise, kadın-erkek arkadaşlığına bakış açısının ilişki durumuna göre değiştiğini gösteriyor. Herhangi bir romantik ilişki içerisinde olmayan kişiler, karşı cinsler arası arkadaşlığa en olumlu yaklaşan taraf olurken, evlilik planı yapan çiftlerse durumdan en rahatsız.


Eğer partneriniz veya siz, diğer tarafın karşı cinsle kurduğu arkadaşlık bağlarından hoşnutsuzsanız, bunun toplum genelinde yaygın bir durum olduğunu bilerek işe başlamak gerekiyor. Bununla beraber bu tarz arkadaşlıkların yarattığı kıskançlık, çoğu zaman olaya yapıcı bir şekilde yaklaşılmasının önüne geçiyor ve kişileri gergin bir ruh haliyle tartışmalara sürükleyebiliyor. Böyle durumlarda ilişkinin sağlığı için kişilerin sakin kalıp durumu çözmeye çalışması çok önemli.


Referanslar:

Ashley Fetters. "The Widespread Suspicion of Opposite-Sex Friendships". Şuradan alındı: https://www.theatlantic.com/family/archive/2019/08/mistrust-opposite-sex-friendships/596437/


Gündüz arkadaş akşam sevgili
Gündüz arkadaş akşam sevgili


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