Kabak Mücveri nasıl yapılır?

Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 - 20 dakika

Malzemeler:

2 orta boy Girit kabağı

1 orta boy havuç

5 - 6 dal taze soğan

Yarım demet dereotu

7 - 8 dal maydanoz

2 yumurta

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı susam

1 tatlı kaşığı kuru reyhan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

Zeytinyağı

Yapılışı:

*Kabak ve havucu yıkayıp rendenin iri tarafı ile rendeleyin, temiz bir mutfak bezi üzerine alıp uçlarını bohça gibi birleştirip sularını iyice sıkın. Yeşillikleri yıkayıp incecik doğrayın.

*Suyu sıkılmış kabak, havuç ve diğer tüm malzemeleri geniş bir kaseye alarak karıştırın (kabağın suyunu sıktığımız için fazla una ihtiyaç olmuyor).

*Geniş bir tavaya tabanını kaplayacak kadar zeytinyağı akıtın (yaklaşık 1 çay bardağı). Açık ateşte yağ ısınınca kabaklı karışımı yemek kaşığı yardımıyla tavaya aktarın, üzerlerine hafifçe bastırarak yayılmasını sağlayın. Kızarınca spatula yardımıyla çevirerek diğer taraflarını da kızartın ve yağlarını çekmesi için kağıt mutfak havlusu üzerine sıralayın. Kabaklı malzeme bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

*Yanında sarımsaklı yoğurt ile ılık veya soğuk olarak servis edin.

Kısa bir not:

*Kabakların fazla suyunu iyice sıkarsanız fazla una ihtiyaç duymadan mücverin tam lezzetini alabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...