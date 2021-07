İşini bırakan anneler için yeni iş bulma yolları

Severek yaptığınız şeylerin listesini çıkarın

Belki severek ve isteyerek, belki de bazı tesadüfler sonucu edindiğimiz mesleklerimiz neredeyse tüm hayatımız halindedir. İş hayatını çocuk veya başka sebeplerle geride bıraktıktan sonra ise aslında yapmayı sevdiğiniz başka ne çok şey olduğunu fark edebilirsiniz. Bunların bazıları kendinizle ilgili keşifleriniz ve yetenekli olduğunuz şeyler, bazıları da ilgi alanlarınız ve hobileriniz olabilir. İş hayatına ara veren bir anne iseniz, iş dünyasıyla bağlantılı bulunmasa bile yapmayı sevdiğiniz şeylerin listesini çıkarın. Deneyimlerinizi, güçlü yanlarınızı, övgü aldığınız konuları gözden geçirin. Sevdiğiniz şeyleri profesyonel bir işe dönüştürebilmek için bu yönlerinizi değerlendirin.

Sektörden haberdar olun

Eğer eski işinize dönmek istiyorsanız, size artık çok uzak gelse bile eskiden çalıştığınız sektörde neler olup bittiği hakkında mutlaka fikriniz olsun. Özellikle büyük oyuncular, tanınmış yöneticiler ve liderler, yeni firmalar veya reklam kampanyalarını takip etmek size bir iş görüşmesinde gelebilecek sorular için hazırlar. Sektörel yayınları veya yöneticilerin sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip edin. Çalışmak istediğiniz şirketlerin yöneticilerini, web sitelerini, sosyal medya hesaplarını ve bunlar hakkında çıkan haberleri takip etmek size kaldığınız yerden devam edebilmek için avantaj sağlar.

İş bağlantılarınızı koruyun

Aradan uzun zaman geçmiş olsa bile eski iş bağlantılarınızla tekrar irtibata geçmek için hiçbir zaman geç değildir. Network oluşturmak veya insanlarla tekrar irtibata geçmek için çekingen davranmayın. Profesyonel yaşamın dışında insani ilişkiler yürütmek size ilerisi için kapılar açar. "Uzun zaman oldu, nasılsınız, merak ettim" diyerek söze başlamak size birçok farklı kapı açabilir. Meraklı ve ilgili olun; kendinizi anlatmak için değil, gerçekten hatır sormak için aradığınızı gösterin. Üst kademe veya alt kademe fark etmeksizin ilişkilerinizi sürdürün.

Ortamlarda görünür olun

Çalışma yaşamının içindeyken ve yoğun çalışıyorken bazı gelişmeleri kaçırmış olabilirsiniz. İş hayatına geri dönmek istiyorsanız, zamanınızın bir kısmını gelişmeleri takip etmek, aktif ve etkin olmak için değerlendirin. Linkedin ve benzeri platformlardaki haber akışlarında aktif olun, buralarda işe yarar bilgiler paylaşın. Sosyal medya hesaplarınızı da bu yönde elden geçirin ve profesyonel yaşamınızı hatırlatan içerikleri Instagram gönderilerinize ara sıra dahil edin. Bir yerlerdeki yöneticilerin veya işe alım uzmanlarının dikkatini bu şekilde çekmeniz mümkündür. Profesyonel ortamlarda ara sıra da olsa varlık gösterin.

Dışarıda çalışıyormuş gibi yapın!

Aktif olarak profesyonel yaşamda olmayabilirsiniz ancak işe dair belli bir disiplin edinmeniz oldukça mühimdir. Böylece kendinizi işe dönmeye hazır hatta iş hayatının içinde hissetmeniz kolaylaşır. Evde gün içinde yüzlerce işi hallediyor da olsanız, size para kazandıran bir iş için ayrıca alan açmanız gerekir. Bu, her şeyden önce sizin sınırları belirlemeniz ve gerçekten ne istediğinizi bulmanız için de faydalı olur. Her gün aynı saatte bilgisayar karşısına geçmek veya bir not defteri ile kendinize ait bir zaman ayırmak tekrar eski günlerde olduğu gibi günü planlamak, eksikleri ve olasılıkları değerlendirmek için küçük adımlar gibi görünse de sizi işe hazır hale getirir ve iyi hissettirir.

Eğitimler alarak ufkunuzu genişletin

İş hayatına verdiğiniz ara, kariyer değiştirmek için harika bir fırsat haline gelebilir. Bunun için çeşitli eğitimler almanın ise tam sırasıdır. Eğer istiyorsanız girişimcilik konusunda veya önceden kendinizde eksik bulduğunuz ve yetkinliğinizi arttıracak konularda eğitimler alın. Bunlar için maddi kaynak ayırmak zor geliyorsa burs veya özel indirim imkanlarını sorabilirsiniz. Belediye ve yerel yönetimlerin ücretsiz eğitimlerini de takip edebilirsiniz. Eğitimleri birer yatırım, ısınma turu, network oluşturma ve sizi besleyecek içerikler olarak değerlendirin. Sabırlı olun ve eğitim içeriklerini sindirebilmek için kendinize süre tanıyın. Teknoloji bilgilerinizi güncellemeyi de ihmal etmeyin.

Umutsuzluğa kapılmayın

Başarı hikayeleri yazanlar, girişimciler, kendi işini kuranlar ulaşılmaz yerlerde gibi görünerek sizi umutsuzluğa sürükleyebilir. İş hayatını bıraktığınız için oldukça pişman olabilirsiniz. Ancak unutmayın ki verdiğiniz karar o zamanki haliniz için en doğrusuydu. Şimdi ise bambaşka biri olarak yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. İş hayatına kaldığınız yerden devam etmek veya dikey yönde ilerlemek sizin için en iyi seçenek olmayabilir. Ufukta bambaşka fırsatlar yatıyor olabilir, bunlar için açık olun. Pişmanlık, yetersizlik ve umutsuzluk duygularını kendinizde fark ederseniz bunlar için alan tanıyın. Ancak bunları geride bırakmayı da bilin. Elinizdekilere odaklanın, yani en önemlisine; ne kadar istekli ve kararlı olduğunuza...

Yazı: Senem Tahmaz