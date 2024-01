İş yerindeki ilginizi ve işinize olan bağlılığınızı artırmak için...

Neredeyse tüm işler bir süreden sonra rutin hale gelir ve sizi tamamen meşgul eden ve işinizi en iyi şekilde yapmanızı sağlayan ilginin veya zevkin bir kısmının kaybolmasına sebep olur. Performans açısından iyi gidiyor olabilirsiniz ama işiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda daha olumlu hissettiğiniz eski bir anı hatırlıyor musunuz? İşinizle ilgili daha önceki heyecan düzeylerini yeniden yakalamanın kesin bir yolu olmasa da dikkate almanız gereken aşağıdaki altı stratejiyi deneyebilirsiniz:

1- Öğrenecek yeni bir şeyler arayın

Buradaki amaç kendinizi biraz esnetmek veya kendinize meydan okumaktır. Performansınızı artıracak, kişisel ilgi alanlarınızla uyumlu hale gelecek veya her ikisini birden yapacak ne hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz? Bu strateji, işvereninizin sizden talep ettiği bir şey değildir; daha ziyade beklentilerin biraz üstüne ve ötesine geçme seçiminizdir. Bunun ilerideki etkisi, yenilenmiş bir enerji kıvılcımı ve ardından bir profesyonel olarak daha da gelişmenin verdiği gurur duygusu olabilir.

2- İlişkilerinizi geliştirin

Müşterilerle etkileşime girerseniz, her zamanki tarzınızın biraz dışına çıkıp biraz daha fazla ilgi, coşku ve ilgi gösterirseniz ne olabilir? İlk başta bu size yapay gelebilir ama bunu bir deney olarak düşünün ve hem siz hem de karşınızdaki kişi üzerindeki olası etkilerini not edin.

Peki ya meslektaşlarınız ve iş arkadaşlarınız? Birlikte çalıştığınız ve henüz çok iyi tanımadığınız biri var mı? O kişi hakkında biraz daha fazla şey öğrenmeyi amaçlayın. Karşınızdaki kişi hakkında soru sormadan önce kendiniz hakkında biraz bilgi vererek karşılıklı adımlar atmanızın yolunu açabilir. Özellikle ortak yönlerinizi veya beceri ve yeteneklerini arayın.

3- Kaynak olun

Kabul edebileceğiniz becerilere, yeteneklere ve deneyime sahipsiniz. İş tanımınızın bir parçası olmasa da bunları birlikte çalıştığınız kişilere nasıl sunabilirsiniz? Mentorluğunuzdan faydalanabilecek biri var mı? Başkalarının işine yarayacak, eğitim sayfası veya video gibi oluşturabileceğiniz bir kaynak var mı? Belirli bilgi veya görevlerle ilgili yardıma hazır olduğunuzu bildirebileceğiniz belirli kişiler var mı? Bunları düşünmenizde fayda var.

4- Süreç iyileştirme perspektifini benimseyin

Çalıştığınız kurumun içinden olmadığınızı ve işinizin incelendiğini hayal edin. Birisinin görevi bütün gün sizi gözlemlemek ve işinizin nasıl yürütüldüğüne dair iyi notlar almak olsaydı ne fark ederdi? Dışarıdan bakan kimseler daha verimli veya etkili olmanın küçük yollarını fark edebilirler mi? Süreci değiştirmenin yolları var mı? Bu yabancı rolünü üstlenin ve sizi şaşırtabilecek şeyleri fark edin.

5- Kendi yöntemlerinizle ilerleyin

Güçlü yönlerinize, ilgi alanlarınıza ve kişisel tarzınıza daha uygun olacak şekilde çalışmanızı değiştirmenin küçük yolları var mı? Size özgü yöntemlerle nasıl çalışabilirsiniz? İşinizin en çok ve en az hangi yönlerini beğeniyorsunuz? Buradaki genel amaç, çalışmanızı size özel hale getirerek biraz daha çekici hale sokmanın küçük yollarını bulmak. İşin çekici olmayan ancak gerekli olan yönleri her zaman olacaktır. Bunlardan bazıları diğerleriyle takas edilebilir mi? Edilemezse bile bu zorluğu azaltacak şekilde gruplandırılabilir veya planlanabilir mi?

6- Size hoş gelen görevleri aralara serpiştirin

Mümkünse daha az arzu edilen görevleri daha keyifli deneyimlere çevirin. Cazibe, işin en az çekici yönlerini ertelemektir, bu da hafif de olsa baş gösteren bir korku duygusu yaratır. Bunun yerine, diğerlerini devre dışı bırakmak için takviye olarak daha çok arzu edilen görevleri kullanın. Bunu yapmak motivasyon sağlar ve zamanla işin hoş olmayan yönleriyle başa çıkma konusunda daha az tereddüt sağlar.

Bunlar dışında;

Fırsatınız varsa eş zamanlı olarak iş yaparken aynı zamanda sohbet etmek, müzik dinlemek veya podcast dinlemek gibi hoş bir deneyimin tadını çıkarın. Elbette bu rutin olağan ve fazla dikkat gerektirmeyen işler için geçerlidir. Ancak o zaman bile durumunuz bu gibi eylemlere izin vermeyebilir. Bu durumda şükran dolu anılarla meşgul olabilirsiniz. Bu uygulamaya göre özellikle keyifli veya anlamlı olan deneyimlerinizi zihinsel olarak yeniden yaşamayı, bunu mümkün olduğunca canlı bir şekilde yapmayı ve o zaman hissettiğiniz duyguları yeniden deneyimlemek mutluluğunuzu artırabilir.

Elbette bu stratejilerin hepsi sizin durumunuza ve ilgi alanlarınıza uygun olmayabilir. Aralarındaki ortak nokta bilinçli olarak bunları denemeniz. Yani, bilinçli olarak işteki tipik davranışlarınızın biraz ötesine geçmek. Bu durumların hepsine bir deney gibi yaklaşın. Bu bakış açısı sizi teşvik eder, çünkü sizi her zamanki düzeninizde veya "otomatik pilotta" çalışmaktan kurtarır. Rutin hem verimli hem de psikolojik olarak rahattır fakat ne yazık ki zamanla işten aldığınız zevki azaltır.

Referans: Michael W Wiederman & Michelle Quirk. "6 Ways to Spark Your Interest and Zest at Work". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/mindful-professional-development/202401/6-ways-to-spark-your-interest-and-zest-at-work. (15 Ocak 2024).