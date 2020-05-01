Erkeklerin yapmaktan vazgeçemediği 8 hata

Annesinin, onun hakkında ne düşündüğünü söylemek
“Senin için ‘boyu biraz kısa’ dedi.”
“ ‘Sana Nilay’ı gösterdim o kadar, evlenmedin. Bu çok mu güzel sanki?’ dedi. Ama ben seni seviyorum.”
Eski ilişkilerinden bahsetmek
“Göğüsleri seninkilerden küçüktü ama gözleri maviydi.”
“Çok mutlu günlerimiz oldu ama sonuçta ayrıldık.”
“Çok iyi kızdı aslında.”
Hiç yardım etmemek
Çalışan, bir de çocuğu olan kadına ev işlerinde yardım etmemek, kadının kırılması, öfkelenmesi ve uzaklaşması için tek başına yeterli bir nedendir.
Onun yanında başka bir kadına fazla iltifat etmek
Kadınlar beraber oldukları erkeğin her durumda kendilerini, sadece kendilerini beğenmesini isterler ve söz konusu biricik kız kardeşleri de olsa kıskanırlar.
Hiç hediye almamak
Evlilik yıldönümü, doğum günü gibi özel günleri kutlamaktan yana olmasa bile, her kadın hayatındaki erkek ona özel bir hediye alsın ister. Aksi halde kendine değer verilmediğini hisseder.
Sevmeden sevişmek istemek
Bin kere demiştir kadın “Önce sev beni biraz” diye, ama erkek her defasında ilk defa duymuş gibi davranır.
Dinlememek
Kadın kendini anlatarak erkekle iletişim kurar. Kendini açması ona güvenmesi demektir. Dinlenmediğini gördüğünde kendini erkeğe kapatır.
İlk cinsel deneyimini anlatmak
“Çok heyecanlıydım ama iyiydim.”
okumayın madem beğenmiyorsunuz madem islamın yaşandığı ülke diyorsun, okumayacaksın arkadaşım, yaptığınla düşündüğün bir olsunCevapla
insanı insandan sogutuyorlar sanki bilim adamı bunlarCevapla
ben bakirimCevapla
yorumlar çok salakCevapla
KıSA VE NET ERKEğE iHTiYAç YOK HEPSiNi ORTADAN KALDıRıNCevapla
pi̇yasada salatalik ve patlican çok nasil olsa demi̇
valla bence siz hata görmemişsinizCevapla
Haber Zimbambe için yapılmış heralde, islamın yaşandığı toplum burasi:))Cevapla
sen ne yaşıyorsun
islamin yaşandiği toplum mu güldürmeyi̇n lütfen
İnsanları neden başkalaştırmaya çalışıyorsunuzkiCevapla
internet sitelerinin yaptığı kronik hatalara örnek olmuş yazıCevapla
zaten olmayan şeyleri neden bu şekilde sunuyorsunuzCevapla
erkekler bu şekilde mi hata yapıyormuş siz bunu kendiniz uydurmuşsunuz bu seşiklde hata olmaz bu resmen karşısındaki insanı ezmekten başka bişi değil hiç faydalı bir yazı olmamışCevapla
insanların kafasını karıştırıyorsunuzCevapla
kesinlikle doğru.
şaka mısınız bu nasıl yazı :)Cevapla
NasilCevapla
allah belaaanızı versin emiCevapla
bela okuma len