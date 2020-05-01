Erkeklerin yapmaktan vazgeçemediği 8 hata

Erkeklerin yapmaktan vazgeçemediği 8 hayati hata

Kadının unutmadığını bilen erkeğin bu yanlışları neden tekrarladığı günümüzde hâlâ sırrını korumaktadır.

Annesinin, onun hakkında ne düşündüğünü söylemek

“Senin için ‘boyu biraz kısa’ dedi.”

“ ‘Sana Nilay’ı gösterdim o kadar, evlenmedin. Bu çok mu güzel sanki?’ dedi. Ama ben seni seviyorum.”

Eski ilişkilerinden bahsetmek

“Göğüsleri seninkilerden küçüktü ama gözleri maviydi.”

“Çok mutlu günlerimiz oldu ama sonuçta ayrıldık.”

“Çok iyi kızdı aslında.”

Hiç yardım etmemek

Çalışan, bir de çocuğu olan kadına ev işlerinde yardım etmemek, kadının kırılması, öfkelenmesi ve uzaklaşması için tek başına yeterli bir nedendir.

Onun yanında başka bir kadına fazla iltifat etmek

Kadınlar beraber oldukları erkeğin her durumda kendilerini, sadece kendilerini beğenmesini isterler ve söz konusu biricik kız kardeşleri de olsa kıskanırlar.

Hiç hediye almamak

Evlilik yıldönümü, doğum günü gibi özel günleri kutlamaktan yana olmasa bile, her kadın hayatındaki erkek ona özel bir hediye alsın ister. Aksi halde kendine değer verilmediğini hisseder.

Sevmeden sevişmek istemek

Bin kere demiştir kadın “Önce sev beni biraz” diye, ama erkek her defasında ilk defa duymuş gibi davranır.

Dinlememek

Kadın kendini anlatarak erkekle iletişim kurar. Kendini açması ona güvenmesi demektir. Dinlenmediğini gördüğünde kendini erkeğe kapatır.

İlk cinsel deneyimini anlatmak

“Çok heyecanlıydım ama iyiydim.”