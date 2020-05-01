Erkeklerin yapmaktan vazgeçemediği 8 hayati hata

Kadının unutmadığını bilen erkeğin bu yanlışları neden tekrarladığı günümüzde hâlâ sırrını korumaktadır.

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Erkeklerin yapmaktan vazgeçemediği 8 hata

Annesinin, onun hakkında ne düşündüğünü söylemek

“Senin için ‘boyu biraz kısa’ dedi.”

“ ‘Sana Nilay’ı gösterdim o kadar, evlenmedin. Bu çok mu güzel sanki?’ dedi. Ama ben seni seviyorum.”

 

Eski ilişkilerinden bahsetmek

“Göğüsleri seninkilerden küçüktü ama gözleri maviydi.”

“Çok mutlu günlerimiz oldu ama sonuçta ayrıldık.”

“Çok iyi kızdı aslında.”

  

Hiç yardım etmemek

Çalışan, bir de çocuğu olan kadına ev işlerinde yardım etmemek, kadının kırılması, öfkelenmesi ve uzaklaşması için tek başına yeterli bir nedendir.   

 

 

ERKEK ARKADAŞIM BENİ MUTLU ETMİYOR

 

Onun yanında başka bir kadına fazla iltifat etmek

Kadınlar beraber oldukları erkeğin her durumda kendilerini, sadece kendilerini beğenmesini isterler ve söz konusu biricik kız kardeşleri de olsa kıskanırlar.

 

Hiç hediye almamak

Evlilik yıldönümü, doğum günü gibi özel günleri kutlamaktan yana olmasa bile, her kadın hayatındaki erkek ona özel bir hediye alsın ister. Aksi halde kendine değer verilmediğini hisseder.

 

Sevmeden sevişmek istemek

Bin kere demiştir kadın “Önce sev beni biraz” diye, ama erkek her defasında ilk defa duymuş gibi davranır.

 

Dinlememek

Kadın kendini anlatarak erkekle iletişim kurar. Kendini açması ona güvenmesi demektir. Dinlenmediğini gördüğünde kendini erkeğe kapatır.

 

İlk cinsel deneyimini anlatmak

“Çok heyecanlıydım ama iyiydim.”

 

 

DOĞRU ERKEK Mİ?

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Yorumlar
20
Onay Bekleyenler
2
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    19 Kasım 2018 Pazartesi 09:30

    okumayın madem beğenmiyorsunuz madem islamın yaşandığı ülke diyorsun, okumayacaksın arkadaşım, yaptığınla düşündüğün bir olsun

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  • Misafir
     
    18 Kasım 2018 Pazar 16:31

    insanı insandan sogutuyorlar sanki bilim adamı bunlar

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  • Misafir
     
    17 Kasım 2018 Cumartesi 16:31

    ben bakirim

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  • Misafir
     
    16 Kasım 2018 Cuma 15:46

    yorumlar çok salak

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  • Misafir
     
    14 Kasım 2018 Çarşamba 12:24

    KıSA VE NET ERKEğE iHTiYAç YOK HEPSiNi ORTADAN KALDıRıN

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  • Misafir
     
    14 Kasım 2018 Çarşamba 13:14

    pi̇yasada salatalik ve patlican çok nasil olsa demi̇

  • Misafir
     
    14 Kasım 2018 Çarşamba 10:45

    valla bence siz hata görmemişsiniz

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  • Misafir
     
    14 Kasım 2018 Çarşamba 00:02

    Haber Zimbambe için yapılmış heralde, islamın yaşandığı toplum burasi:))

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  • Misafir
     
    14 Kasım 2018 Çarşamba 18:56

    sen ne yaşıyorsun

  • Misafir
     
    15 Kasım 2018 Perşembe 09:33

    islamin yaşandiği toplum mu güldürmeyi̇n lütfen

  • Misafir
     
    13 Kasım 2018 Salı 22:41

    İnsanları neden başkalaştırmaya çalışıyorsunuzki

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  • Misafir
     
    13 Kasım 2018 Salı 16:44

    internet sitelerinin yaptığı kronik hatalara örnek olmuş yazı

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  • Misafir
     
    13 Kasım 2018 Salı 13:16

    zaten olmayan şeyleri neden bu şekilde sunuyorsunuz

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  • Misafir
     
    31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:17

    erkekler bu şekilde mi hata yapıyormuş siz bunu kendiniz uydurmuşsunuz bu seşiklde hata olmaz bu resmen karşısındaki insanı ezmekten başka bişi değil hiç faydalı bir yazı olmamış

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  • Misafir
     
    13 Şubat 2017 Pazartesi 13:27

    insanların kafasını karıştırıyorsunuz

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  • Misafir
     
    16 Kasım 2018 Cuma 18:32

    kesinlikle doğru.

  • Misafir
     
    31 Ağustos 2016 Çarşamba 20:40

    şaka mısınız bu nasıl yazı :)

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  • Misafir
     
    30 Ağustos 2016 Salı 01:02

    Nasil

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  • Misafir
     
    25 Ağustos 2016 Perşembe 13:19

    allah belaaanızı versin emi

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  • Misafir
     
    16 Kasım 2018 Cuma 10:45

    bela okuma len


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