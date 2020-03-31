Doğru erkek mi?

Eğer aşağıdakilerden en az yarısı sizin için geçerli değilse, onunla evlenip evlenmeyeceğinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir...

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Doğru adamla birlikte olduğunuzun 18 işareti

1- Sizi övmekten vazgeçmiyor

Misal işyerinden bir promosyon kazandınız, konser bileti bile olsa bunu herkesle paylaşmaktan ve sizin ne kadar başarılı olduğunuzu bir kez daha dile getirmek için bir bahane kabul etmekten çekinmiyor. O sizin en büyük hayranınız.

 

2- Sizin için fedakarlıklar yapıyor ve aynı şeyi yapmak sizin de hoşunuza gidiyor

Eğer iş değiştirmek zorunda ya da başka bir şehre taşınmak durumunda kalsanız, tereddüt etmeden sizinle gelecektir. Ama aynı şekilde sizin de onun karşısına çıkan fırsatları kaçırmaması için benzer fedakarlıklarda bulunmayı göze alabilmeniz gerekir.

 

3- Aynı değerleri paylaşıyorsunuz

İkiniz de çocuk istiyor ve çocuk eğitiminin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Ya da ikiniz de kendinize bakmaya önem veriyor ve haftanın en az 3 günü spor yapmak için zaman ayırmak istiyorsunuz. Merkezi bir yerde yaşamaktansa şehir merkezine uzak ama daha ferah ve bahçeli bir evde yaşamak istiyorsunuz. Örnekler çoğaltılabilir, mühim olan konular hakkında ortak bir tavra sahip olmanız.

 

4- Beraber geçirilen yıllara rağmen hala sizin için küçük kibarlıklar yapıyor

Arabanın kapısını açmak ve hatta birden kucaklayıp eve çıkarmak çünkü tüm gün üzerinde durduğunuz topuklulara artık daha fazla tahammülünüz kalmadığını biliyor.

 

AŞIK MIYIM?

 

5- Sizi değiştirmeye çalışmıyor

Mesela ondan daha dağınık olduğunuzu, bir kedisiz yapamayacağınızı, yemek pişirmekten pek keyif almadığınızı biliyor ve bunları dert etmiyorsa…

 

6- Hayatı birlikte geçirmeyi planlıyor

Onunla evlenmeyi düşündüğünüzde en iyi kısmı düğün değil, birlikte bir hayat geçirmekse..

 

7- Uzun mesafe ilişki yürütebildiniz

Oldukça zor ve korkutucuydu ama birbirinize olan sevginiz ve inancınız yüzünden fedakarlıklardan çekinmediniz ve başardınız, mesafeye rağmen ilişkinizi sağlıklı tuttunuz.

 

8- Özlüyor

‘Seni özledim’ sadece şirin bir kalıp değildir. Gerçekten hissedilmelidir, üstelik çok zaman değil sadece 2 saattir ayrı kalmış olsanız bile…

 

9- Heyecan devam ediyor

Bir ev arkadaşından hoşlanmıyor ve kendi alanınız konusunda hassasınız ama yine de onunla yaşamak istiyorsanız… Mesai saatlerinin bitmesini iple çekiyorsanız ve bu heyecan işten kurtulacağınız için değil, onu göreceğiniz içinse!

 

HAYATINIZIN EN İYİ İLİŞKİSİNİ YAŞAMAK İÇİN 9 BASİT YOL

 

10- Aklınıza ilk o geliyor

İş, arkadaş ya da başka bir şeyle ilgili fark etmez, anlatacak bir şeyiniz olduğu zaman ilk aklınıza gelen insan o. Eskiden aileniz, arkadaşlarınız arayıp konuşacağınız insanlarken artık ilk aklınıza gelen sevgiliniz oluyor ve bu diğerlerini üzmüyor çünkü ne kadar mutlu olduğunuzu görebiliyorlar.

 

11- Geleceğe güvenle bakıyorsunuz

Gelecekle ilgili planlar yaparken rahat hissediyorsunuz. İkiniz adına plan yapabiliyor ya da karar verebiliyorsanız bu ilişkinizde kendinizi güvende hissettiğiniz anlamına gelir.

 

12- Yanında ağlayabiliyorsunuz

Utanmadan önünde ağlayabiliyorsunuz. Ve o ne zaman endişelenmesi gerektiğini ya da sizin gerçekten sadece filmden etkilendiğinizi bilir.

 

13- Onu şikayet etmiyorsunuz

Arkadaşlarınız kendi erkek arkadaşlarından şikayet etmeye başladığında sessiz kalıyorsanız ve bunun sebebi şikayet edecek pek bir şey bulamamanızsa…

 

İLİŞKİLER HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ 5 ŞAŞIRTICI GERÇEK

 

14- Aile bağlarınız kuvvetliyse

Ailenizle yakınsa ve bunu zorla ya da samimiyetsizlikle değil içten yapıyorsa.

 

15- Arkadaşlarınızı önemsiyor

Eğer arkadaşlarınızdan biri kötü bir gün geçirdiğinde, ikinizin bir planını iptal edip arkadaşınız yanına gitmenizi hoş karşılıyorsa ve hatta sonrasında arayıp nasıl olduğunu soruyorsa…

 

16- Değer verdiğini hissettiriyor

Bazen bir şey sizi rahatsız ettiği zaman tekrar ve tekrar üzerine gitmek istersiniz. Bu onu rahatsız etmez, tek rahatsızlık duyduğu sizin moralinizin bozuk olması…

 

17- Sizi çekici buluyor

Sizi çekici bulduğunu söylemekten çekinmiyor, üstelik saçlarınızın dağınık, makyajsız, pijamalarla dolandığınızda bile.

 

18- Seyahatlerinizde dahi sakin kalabiliyorsunuz

Sürekli kavga edip durmadan seyahat edebiliyorsunuz. Bazı çiftlerin trajik bir şekilde sürekli tartıştıklarını görürüz. Her ne yapıyor ya da nerede olurlarsa olsunlar; onlardan biri olmadığınıza eminseniz… Doğru kişiyle birliktesiniz demektir!

 

İlişkinizi iyileştirmenin 101 yolu
+50
1. Dinleyin. Kendinizi partnerinizi dinlemeye gerçekten odakladığınızda, iletişiminiz ciddi ölçüde gelişir. 2. Birkaç gün ayrı kalın. Birbirinizi özlemek, yeniden bağlanmanıza yardımcı olur.

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Yorumlar
4
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    24 Eylül 2016 Cumartesi 00:17

    yuuhhh

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  • Misafir
     
    16 Mayıs 2016 Pazartesi 20:58

    Kadın gücü korkunçtur.

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  • Misafir
     
    11 Mayıs 2016 Çarşamba 13:44

    Devamsizlar

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  • Misafir
     
    01 Mayıs 2016 Pazar 01:21

    Merhaba kuzenimin benden hoşlanıp hoslanmadigini nasıl anlayabilirim benim el kol hareketlerimi konusmalarimi taklit ediyor neden böyle yapıyor

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