Duygusal yüklerinizi bir kenara bırakmanın yolu var!

Neşelenmenin yolları nelerdir?

Duygusal sıkıntılarımızdan kurtulmak için vücudumuzu kullanarak duygular arasında geçiş yapabiliriz. Nasıl mı?

Araştırmalar gösteriyor ki stres, heyecan, öfke, mutsuzluk gibi duygusal ruh hallerimiz, sağlığımızı kötü etkiler. İyi haber ise şu: Doğru bir biçimde olursa, zihnimizi kullanarak hastalıklarımızın iyileşmesine yardımcı olabiliriz!

Dizginleri elinize alın

Stresli olduğumuzda, korktuğumuzda veya üzüldüğümüzde, beynimiz vücudumuza tehlike sinyallerini gönderir. Bu da kas gerginliğine, hızlı kalp atışına, yüksek kan basıncına, nefes darlığına sebep olur. Bu tehlike sinyalleri, gerçekten tehlike altında olduğumuz zaman işimize yarar ama boşa olduğu zaman vücudu gereksiz yere yorar. Buna rağmen, vücudumuz ‘her şeyin yolunda olduğuna’ dair beyine mesaj gönderebilir. Bunları duruş şeklimizi değiştirerek, yüz ifademizi değiştirerek veya en basitinden kan basıncımızı yavaşlatmak için elimizi kalbimize götürerek gerçekleştirebiliriz.

Gülümseyin (Özellikle içinizden gelmediği zamanlarda)

Budist bir öğretmenin şu sözü çok doğrudur: “Bazen mutluluk gülümsemenizin kaynağı olurken, bazen de gülümsemek mutluluğunuzun kaynağı olur.” Araştırmalar da gösteriyor ki içinde bulunduğunuz zor durumlarda en basitinden gülümsemek, stres seviyenizi azaltır. Mutlu olmadığınız zamanda bile gülümsediğiniz an, kalp atışınız yavaşlar, stresiniz azalır.

Vücut pozisyonunuz

Vücut pozisyonunuzu değiştirmek, duygularınızı da değiştirir. Araştırmalara göre, dik oturmak insanın kendine olan güvenini pozitif olarak etkiler. Tersi de mümkün. İki büklüm durduğunuz zaman kendinize olan güveniniz azalır. Bir süper kahraman gibi dik durun!

Elinizi kalbinize koymak yalnızca bir sadakat göstergesi değildir

Dokunmak da iyileşmenin en önemli araçlarından biridir. Üzgün olduğumuz zamanlarda, genelde sarılacak veya elini tutacak birini ararız. Bir sıkıtı yaşadığınızda bir elinizi kalbinize koymayı, kendinize sarılmayı ve kafanıza masaj yapmayı deneyin. Kulağa komik gelebilir ama vücudunuzun strese olan tepkisini azaltmasındaki başarılı yöntemlerden biridir.

Kısacası kötü bir gün geçiriyorsanız, neşenizin yerine gelmesi için gülümseyin, dik durmaya çalışın veya elinizi kalbinizin üzerine koyup bekleyin. Eğer mutluluğunuzu katlamak istiyorsanız bunların hepsini bir arada yapın.