Gerçekten sevmek ve sevilmek istiyorsanız…

Seviyor musunuz yoksa yaşadığınız şey yalnızca bir ego tatmini mi? Gerçek sevgi nasıl olmalı? Haberimiz küçük bir kafa karışıklığı yaşayanları aydınlatacak!

Yarası olan insanlar hem hemcinslerini hem karşı cinsleri hem de aşkın kendini suçlar durur. Aşk ölür. Aşk yalandır. Ne yazık ki, bu düşünce sadece daha fazla yabancılaşmaya yol açar. Ama gerçek, aşkın bir hata olmadığıdır. Aşk aslında oldukça sabittir. Aşk bizi aldatmaz. Herhangi bir sebepten dolayı yok olmaz. Biz oluruz. Psikoterapide aşk konusunda kafa karışıklığı yaratan birçok şey var. Birçoğumuz aşkla duygusal ihtiyaçlarımızı bağdaştırırız. Sevilmek isteriz. Romantizm isteriz. Peki gerçekten sever miyiz?

"Ben ne istersem ve bunu ne zaman yapmanı istersem, o zaman yapacaksın", "Her daim istediğim şey olmanı istiyorum", "İhtiyaçlarımı karşılamalısın", "Bunları senden istemem ya da nasıl yapacağını söylememem gerekir", "Beni koşulsuz sevmen gerekir. Vazgeçmeden", "Kurtarıcım olmanı istiyorum, annem ya da babam gibi olmanı ve eğer olmazsan sinirlenirim, bozulurum. Hatta seni aldatabilirim çünkü benim ihtiyaçlarım her zaman tatmin edilmelidir. Haa... Bu arada senin ihtiyaçlarını duymak istemiyorum."

Hepimiz bir dereceye kadar bu söylenmemiş duyguları besleriz, bu çağdaş ilişkilerin vebasıdır. Narsisizm aslında kendini sevmek değildir, kişinin kendi yaralarına, kendi kendinin içine sıkışıp kalmalısıdır. Sevgi gibi görünen bu tavırların peşindeki aslında egodur.

Sevgi sabırdır.

Ego dürtüseldir, talepkardır ve yola çıkmak için hazırdır.

Sevgi şefkatlidir.

Ego başkalarının kusurlarına hoşgörüsüzdür.

Sevgi övünmez.

Ego bir kupa karısı veya kocası ister

Sevgi çıkarcı değildir.

Egonun ana hedefi kendi kendine haz vermektir.

Sevgi kolayca öfkelenmez.

Ego istediğini almazsa öfkelenir.

Bunlar sevginin en az çekici parçalarıdır. İnsanlar genellikle aşkı nasıl bulacağının ve saklayacağının peşindedir, nasıl yayacağının ya da vereceğinin değil. Bu şekilde aşkı boğarız. Daha büyük bir deneyimi böylece sınırlandırırız.

İşte size deneyebileceğiniz birkaç aşk uygulaması...

Empati: Acı çektiğinizde, aynı şeyden mustarip tüm diğer insanları düşünün ve onların da iyi hissetmesini yürekten isteyin.

Şefkat: İnsanlara önem verin. Hayatınıza giren insanları keyiflendirmeye çalışın.

Barış: Tanıdığınız hatta tanımadığınız herkes için barış dileyin.

İçe dönün: Bir sevgiliden bekleyeceğiniz her şeyi düşünün ve bunları kendi kendinize verin.

Bu değişiklikler "bencil akıl" ile "seven akıl" arasındaki farkları gösterecek. Kolay olmayacak belki ama pes etmemelisiniz. Tabii eğer gerçekten sevmek ve sevilmek istiyorsanız…