Paulo Coelho’dan aşk acısına dair 31 alıntı

Aşk acısını ve kalp kırıklıklarını en iyi anlatan Paulo Coelho sözleri...

Biri gidiyorsa eğer, başka biri geliyor demektir.

Paulo Coelho, Zahir

Beklemek, acı vericidir. Unutmak, acı vericidir. Ama hangisini yapacağını bilememek, acıların en kötüsüdür.

Paulo Coelho, Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım

Acı gelmek zorundaysa eğer, bir an önce gelsin. Çünkü yaşayacak bir hayatım var ve onu, mümkün olan en iyi şekilde yaşamam gerekiyor.

Paulo Coelho, Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım

Hayatın sırrı ise yedi kez düşmek ve yedi kez ayağa kalkmaktır.

Paulo Coelho, Simyacı

Hayat, en muhteşem halini göstermek için bir krizin oluşmasını bekler her zaman.

Paulo Coelho, On Bir Dakika

ŞARKILAR AŞK ACISINA ÇARE Mİ? Uzmanlar, kalbimiz ve vücudumuzu... AŞK NEDİR SORUSUNA VERİLEBİLECEK 8 CEVAP Aşkı açıklamak zor ama her şeyin...

İnsanoğlu, bir hafta boyunca susuzluğa, iki hafta boyunca yemek yokluğuna, uzun yıllar boyunca evsizliğe katlanabilir; ama yalnızlığa hayır. İşkencelerin, ızdırapların en kötüsüdür.

Paulo Coelho, On Bir Dakika

Aşk, daima yenidir. Hayatımız boyunca bir kez, iki kez ya da defalarca sevmiş olsak bile, her zaman yepyeni bir durumla karşı karşıya kalırız. Aşk bizi cehenneme ya da cennete gönderir; ama mutlaka bir yere götürür. Yalnızca kabul etmemiz gerekiyor; çünkü varlığımızı besleyen şey bu. Reddedersek eğer, açlıktan ölürüz; çünkü bir elimizi uzatıp hayat ağacının dallarından bir meyve koparak cesarete sahip değiliz. Aşkı, bulduğumuz yerde almalıyız – saatler, günler, aylar boyu sürecek hayal kırıklığı ve üzüntü anlamına gelse de. Aşkı aramaya başladığımız an, aşk da bizi aramaya başlar. Ve kurtarmaya.

Paulo Coelho, Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım

Kalbim yaralı olabilir; ama iyileşecek ve bir kez daha hayatın güzelliklerini görme yetisi kazanacak. Daha önce oldu, yeniden olacak, eminim.

Paulo Coelho, Zahir

Kalbinizden kaçmayı asla başaramayacaksınız. Bu yüzden söylemek istediklerini dinlemek daha iyi.

Paulo Coelho, Simyacı

Daima arzuladığımızın yönünde yürüdüğümüzde, üzüntü sonsuza dek sürmez.

Paulo Coelho, Beşinci Dağ

Kalbim, acı çekmek zorunda kalacağından korkuyor.

Paulo Coelho, Simyacı

Biz insanların iki büyük problemi var: birincisi ne zaman başlayacağımızı bilmek, ikincisi ise ne zaman duracağımızı bilmek.

Paulo Coelho, Simyacı

Biri gelip ona anlam verene dek, aşk sadece bir sözcüktür.

Paulo Coelho, Elif

AŞK NEDİR SORUSUNA VERİLEBİLECEK 8 CEVAP Aşkı açıklamak zor ama her şeyin... NEDEN AŞIK OLUYORUZ? Dünyaca ünlü antropolog Helen Fi...

Aşk, her şeyi doldurur. Arzu edilemez; çünkü kendi içinde bir sondur. İhanet edemez; çünkü sahiplik ile hiçbir ilgisi yoktur. Tutsak alınamaz; çünkü o bir nehirdir ve yatağından taşar. Aşkı hapsetmeye çalışan kişi, onu besleyen kaynağı kesecektir ve hapsolmuş su, durgunlaşacaktır.

Paulo Coelho, Portobello Cadısı

Çok sevdiğimiz birini kaybetme trajedisinde mümkün herhangi bir teselli varsa eğer, o da belki de böylesinin daha iyi olduğuna dair gerekli bir umuttur.

Paulo Coelho, Portobello Cadısı

Ve nihayetinde, en ilgi çekici insanlar, daima giderler.

Paulo Coelho, On Bir Dakika

Peri masallarında, prensesler kurbağaları öper ve kurbağalar prenslere dönüşür. Gerçek hayatta, prensesler, prensleri öper ve prensler kurbağalara dönüşür.

Paulo Coelho, Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım

AŞKIN BİZE ÖĞRETTİĞİ 17 DERS Dünya aşk sayesinde dönüyor deği... AŞK SÖZLERİ Sosyal medyada en çok paylaşılan...

Ama aşk, bir baraj gibidir; yalnızca bir su damlasının geçebileceği küçük bir çatlağın oluşmasına izin verirseniz, o damla, tüm yapıyı alaşağı edecek ve yakında akıntının gücünü hiç kimse kontrol edemeyecek.

Paulo Coelho, Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım

Sevmek, kontrolü kaybetmektir.

Paulo Coelho, Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım

Âşıkken, her şeyi öğrenebilme ve düşünmeye bile cüret edemediğiniz şeyleri bilebilme yetiniz vardı; çünkü aşk, tüm gizemleri anlamanın anahtarıydı.

Paulo Coelho, Brida

Ruh eşimizin yanımızdan geçip gitmesine de izin verebiliriz; onu kabul etmeden ve hatta fark etmeden. Böyle bir durumda, o ruh eşini bulmak için tekrar vücut bulmaya ihtiyaç duyacağız. Ve kendi bencilliğimiz yüzünden, insanoğlunun kendi için icat ettiği en kötü işkenceye mahkûm olacağız: yalnızlığa.

Paulo Coelho, Simyacı

50 YILLIK AŞK Fotoğrafçı Lauren Fleishman’ın “... 50 ROMANTİK FİLM ÖNERİSİ Gelmiş geçmiş en iyi 50 romantik...

Aşk, tıpkı yağmur gibi, çiftleri sırılsıklam bir neşe ile ıslatarak yukarıdan besler. Ama bazen hayatın kızgın sıcaklığının altında, aşk, yüzeyde kurur ve aşağıdan, hayattaki köklerinden beslenmesi gerekir.

Paulo Coelho, Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım

Eğer birini seviyorsanız, onu özgür bırakmaya hazır olmasınız.

Paulo Coelho, Kazanan Yalnızdır

Aşk, bir alışkanlık, bağlılık ya da borç değildir. Romantik şarkıların söylediği şeyler değildir – aşk, yalnızca aşktır.

Paulo Coelho, Portobello Cadısı

Hayatım boyunca, aşkı bir tür gönüllü kölelik olarak gördüm. Ama bu bir yalan: özgürlük, yalnızca aşkla birlikte var olur.

Paulo Coelho, On Bir Dakika

NASIL BİR AŞIKSINIZ? Aşktan aşka fark var; kimi kısa ... AŞKLA İLGİLİ UNUTMAYA MEYİLLİ OLDUĞUMUZ 15 GERÇEK Aşkla ilgili unutmaya meyilli ol...

Nihayetinde mutluluk nedir ki? Aşk, diyorlar. Ama aşk, asla mutluluk getirmez ve getirmedi. Aksine, daimi bir kaygı hali, bir savaş alanı. Gerçek aşk, zevk ve ızdırabın birleşimidir.

Paulo Coelho, Portobello Cadısı

Gerçek hayatta, aşk, mümkün olmalı. Karşılığı hemen alınmasa da, aşk, yalnızca arzulanan kişinin kalbini kazanabilme umudu var oldukça hayatta kalabilir.

Paulo Coelho, Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım

Aşkta, kimse, kimseye zarar veremez; hepimiz, kendi duygularımızdan sorumluyuz ve hislerimiz yüzünden bir başkasını suçlayamayız

Paulo Coelho, On Bir Dakika

Risklidir aşık olmak. Uyuşturucu gibidir. Başlarda, tam teslimiyetin coşkusunu getirir. Ertesi gün, daha fazla istersin. Henüz bağımlı değilsindir; ama hissi seversin ve kontrol edebileceğini düşünürsün. Sevdiğin kişiyi iki dakika boyunca düşünür, sonra üç saat boyunca unutursun.

Ama sonra bu kişiye alışır ve ona tamamen bağlı olmaya başlarsın. Artık onu üç saat boyunca düşünüyor ve iki dakika boyunca unutuyorsun. Yanında değilse eğer, uyuşturucusunu alamayan bir bağımlı gibi hissediyorsun. Ve bağımlı kişi, ihtiyacı olan şeyi almak için nasıl çalıyor ve kendini küçük düşürüyorsa, sen de aşk için her şeyi yapmaya razısın.

PauloCoelho, Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım

Çünkü gerçek aşk, kişiyi, kaderinin peşinde koşmaktan asla alıkoymaz.

Paulo Coelho, Simyacı

Tüm aşk hikâyeleri aynıdır.

Paulo Coelho, Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum ve Ağladım

Bu haber quotecatalog.com sitesinden derlenmiştir.

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