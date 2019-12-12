Afrodizyak bitkiler

Kadınlarda cinsel isteksizlik, pek çok nedenden ötürü ortaya çıkabilir. Çözümü ise tabii ki doğada!

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Afrodizyak bitkiler

Erkekler için üretilen cinsel isteği arttırıcı ürünler ne yazık ki kadınlardaki benzer problemleri çözmeye yaramıyor. Kadınlar için cinsel uyarılma, erkeklere nazaran daha karmaşık bir şekilde meydana geliyor. Fiziksel ve ruhsal olarak kendini rahat hissetmediği durumlarda bir kadının cinsel isteksizlik yaşaması çok sık görülür. Bu tür bir isteksizlik uzun süre devam ediyorsa ve hayatı normalden fazla etkiliyorsa, bir uzmanla görüşmek, psikolojik yardım almak en iyi çözüm.

 

Ancak geçici bir durum yaşıyorsanız, ya da şifalı bitkilerin gücüne inanıyorsanız, bu harika bitkisel yöntemleri muhakkak denemelisiniz!

 

1. Safran

Aktarlarda kolaylıkla bulabileceğiniz bu bitki, baharat olarak da kullanılan safran çiçeğinin kurutulmuş yapraklarıdır. Bitki çayınıza, yemeğinize, salatanıza katacağınız bir tutam safran, cinsel isteğinizi arttırmaya yardımcı olur. Food Research International’da yayınlanan bir makalesinde John P. Melnyk, Massimo F. Marcone, safran bitkisinin en güçlü afrodizyaklardan biri olduğunu söylüyor.

 

2. Muskat

Bebek cevizi olarak da bildiğimiz muskat, baharatçılarda kolaylıkla bulabileceğiniz türde bir şifa. Yemeklere, tatlılara lezzet katmak için kullanılır, sakinleştirmek ve gazlarını gidermek için bebeklere de verilir. BMC Complemenetary & Alternative Medicine’de yayınlanan bir araştırma, muskat tüketmenin libidoyu artırıcı bir etkisi olacağını ıspatlıyor.

 

 

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3.Karanfil

Çayınıza atın, çiğneyin, toz haline getirin, yağını kullanın… Nasıl olursa olsun, karanfil tüketmek de seks hayatınızı olumlu yönde etkiliyor. Asya ülkelerinde erkeklerin erken boşalma gibi sorunları önlemek için tükettiği karanfilin kadınlarda da güçlü bir afrodizyak etkisi yaptığı biliniyor.

 

4.Gül

Gülleri kim sevmez! Romantik ve mis kokulu güller sadece aşkınızı alevlendirmeye değil, kokusuyla sizi rahatlatarak cinsel isteğinizi artırmaya da yarar… Güllü kokular veya bitki çayı olarak demleyeceğiniz gül yaprakları, libidonuzun artmasına yardımcı olacak.

 

5. Tarçın

Kan şekerini dengeler, kan dolaşımını hızlandırır, neşelendirir, vücuttaki mikropları öldürür… İnsan bir ağaç kabuğundan başka ne isteyebilir ki! Ama tarçının faydaları düşündüğünüzden de fazla. Düzenli olarak tüketildiğinde afrodizyak etkisi de yapabiliyor.

 

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6. Yasemin

Çok güçlü ve baş döndürücü bir kokuya sahip bu minik beyaz çiçekler, afrodizyak etkisi olan bitkiler arasında. Piyasada hazır bulunan yaseminli yeşil çaylardan tüketebilir, kuru yasemin yapraklarıyla kendi çayınızı hazırlayabilir ya da yasemin yağını aromaterapi yöntemleriyle (buğu, masaj vs.) kullanarak en güçlü afrodizyaklardan biri olan yaseminden faydalanabilirsiniz.

 

7. Arı ürünleri

Arı sütü, polen, propolis… Ve tabii ki bal! Çok eksi çağlardan beri enerji verdiği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve pek çok hastalığa tek başlarına iyi geldiği bilinen arı ürünleri, tabii ki cinsel isteksizliğe de birebir! Erkeklerde de benzer etkileri gösteren bal benzeri ürünler, düzenli olarak kullanıldığında kadınlarda da afrodizyak etki yapıyor.

 

8. Ashwagandha

Ashwagandha bitkisi ülkemizde pek bulunmasa da, çok etkili bir afrodizyak olduğu için bu listede olmazsa olmazdı. Gençleştiren, dinçleştiren, hastalıklara karşı koruyan Ashwagandha, cinsel isteği artırmada da etkili. Hindistan Ginsengi olarak bilinen bitki, toz ya da tentür halinde kullanılabiliyor.

 

9. Ginseng

Yine ülkemizde pek bulunmayan ama etkisi tüm dünyada bilinen bir bitki Ginseng. Bitkisinin köklerini çeşitli şekillerde kullanarak inanılmaz faydalar elde edebileceğiniz gibi, Ginseng kullanarak cinsel isteksizliğinize de son vermeniz mümkün.

 

10. Kakao

Bildiğimiz kakao! Bitter çikolatayı, kakao tozunu mutfağınızdan eksik etmeyin… Ya da belki de yatak odanızdan!

 

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