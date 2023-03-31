Hurmalı kuruyemişli atıştırmalık

Hurmaya ceviz içi, Antep fıstığı, badem, fındık veya kaju fıstığı gibi kuru yemişleri ekleyerek hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve leziz atıştırmalıklar... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Hurmalı kuruyemişli atıştırmalık
Yaşam
Giriş: 31 Mart 2023 10:25 Güncelleme: 31 Mart 2023 10:51
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Temel tarifi uygulayarak yukarıdaki kuruyemişlerden birkaçı veya bir çeşitiyle yapabilirsiniz… Ben elimdeki hurma ezmesini değerlendirdim, tane hurma ile hazırlarsanız 20 adet yeterli olacaktır.


Servis: 20 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 1 su bardağı karışık kuruyemiş

  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

  • 200 gr hurma ezmesi veya 20 adet hurma

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • Yarım su bardağı susam




Yapılışı:

*Kuruyemişleri iri parçalar olacak gibi havanda dövün.


*Hindistan cevizi yağını tavaya alın, orta ateşte yağ ısınınca kuruyemişleri ilave edip ara sıra karıştırarak 3 - 4 dakika kavurun. Hurma ezmesi ve susamın 1 yemek kaşığını ekleyerek karıştırın ve ocağı kapatın. Karışımı geniş bir kaba aktarıp tarçını ekleyerek elinizle yoğurun ve 25 cm uzunluğunda olacak gibi rulo yapın.


*Kalan susamı temiz bir buzdolabı poşetine yayarak rulo yaptığınız hurmalı karışımı susamın üzerine alın, ileri geri hareketlerle susama iyice bulanmasını sağlayın ve poşete sararak uçlarını kıvırıp sıkıştırın. Buzdolabında 2 -3 saat beklettikten sonra dilediğiniz gibi dilimlere ayırın.


Kısa notlar:

*Tane hurma ile yapacaksanız 10 dakika kadar sıcak suda bekletip çekirdeklerini çıkartın ve püre haline gelene kadar blenderden geçirin.


*Hindistan cevizi yağı yerine fındık yağı kullanabilirsiniz.


*Buzdolabında kapalı kapta 1 ay kadar saklanabilir.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…






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