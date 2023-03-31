Hurmalı kuruyemişli atıştırmalık

Temel tarifi uygulayarak yukarıdaki kuruyemişlerden birkaçı veya bir çeşitiyle yapabilirsiniz… Ben elimdeki hurma ezmesini değerlendirdim, tane hurma ile hazırlarsanız 20 adet yeterli olacaktır.
Servis: 20 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 1 su bardağı karışık kuruyemiş
- 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
- 200 gr hurma ezmesi veya 20 adet hurma
- 1 çay kaşığı tarçın
- Yarım su bardağı susam
Yapılışı:
*Kuruyemişleri iri parçalar olacak gibi havanda dövün.
*Hindistan cevizi yağını tavaya alın, orta ateşte yağ ısınınca kuruyemişleri ilave edip ara sıra karıştırarak 3 - 4 dakika kavurun. Hurma ezmesi ve susamın 1 yemek kaşığını ekleyerek karıştırın ve ocağı kapatın. Karışımı geniş bir kaba aktarıp tarçını ekleyerek elinizle yoğurun ve 25 cm uzunluğunda olacak gibi rulo yapın.
*Kalan susamı temiz bir buzdolabı poşetine yayarak rulo yaptığınız hurmalı karışımı susamın üzerine alın, ileri geri hareketlerle susama iyice bulanmasını sağlayın ve poşete sararak uçlarını kıvırıp sıkıştırın. Buzdolabında 2 -3 saat beklettikten sonra dilediğiniz gibi dilimlere ayırın.
Kısa notlar:
*Tane hurma ile yapacaksanız 10 dakika kadar sıcak suda bekletip çekirdeklerini çıkartın ve püre haline gelene kadar blenderden geçirin.
*Hindistan cevizi yağı yerine fındık yağı kullanabilirsiniz.
*Buzdolabında kapalı kapta 1 ay kadar saklanabilir.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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