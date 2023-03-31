Hurmalı kuruyemişli atıştırmalık

Temel tarifi uygulayarak yukarıdaki kuruyemişlerden birkaçı veya bir çeşitiyle yapabilirsiniz… Ben elimdeki hurma ezmesini değerlendirdim, tane hurma ile hazırlarsanız 20 adet yeterli olacaktır.

Servis: 20 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

1 su bardağı karışık kuruyemiş

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

200 gr hurma ezmesi veya 20 adet hurma

1 çay kaşığı tarçın

Yarım su bardağı susam

Yapılışı:

*Kuruyemişleri iri parçalar olacak gibi havanda dövün.

*Hindistan cevizi yağını tavaya alın, orta ateşte yağ ısınınca kuruyemişleri ilave edip ara sıra karıştırarak 3 - 4 dakika kavurun. Hurma ezmesi ve susamın 1 yemek kaşığını ekleyerek karıştırın ve ocağı kapatın. Karışımı geniş bir kaba aktarıp tarçını ekleyerek elinizle yoğurun ve 25 cm uzunluğunda olacak gibi rulo yapın.

*Kalan susamı temiz bir buzdolabı poşetine yayarak rulo yaptığınız hurmalı karışımı susamın üzerine alın, ileri geri hareketlerle susama iyice bulanmasını sağlayın ve poşete sararak uçlarını kıvırıp sıkıştırın. Buzdolabında 2 -3 saat beklettikten sonra dilediğiniz gibi dilimlere ayırın.

Kısa notlar:

*Tane hurma ile yapacaksanız 10 dakika kadar sıcak suda bekletip çekirdeklerini çıkartın ve püre haline gelene kadar blenderden geçirin.

*Hindistan cevizi yağı yerine fındık yağı kullanabilirsiniz.

*Buzdolabında kapalı kapta 1 ay kadar saklanabilir.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…