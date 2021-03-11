HTHayat Kadın Festivali: Şiddetsiz İletişim ve şefkatli bağlantı

HTHayat Kadın Festivali düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında bugün HTHayat Instagram hesabında Eğitmen Özgen Saatçılar ile birlikteydik.

HTHayat Kadın Festivali: Şiddetsiz İletişim ve şefkatli bağlantı
Yaşam
11 Mart 2021 Perşembe

8 Mart haftası boyunca düzenlediğimiz HTHayat Kadın Festivali bugün saat 11.00'da HTHayat Instagram hesabında gerçekleşen "Şiddetsiz İletişim ve şefkatli bağlantı" çemberi ile devam ediyor.


HTHayat editörlerinden Dilay Argün'ün soruları ve Eğitmen Özgen Saatçılar'ın anlatımı ile gerçekleşen etkinlikte şiddetli iletişimin ne olduğu, nasıl şiddetsiz iletişimin kurulabileceği, şefkatli iç iletişimin, bağlantının nasıl kurulabileceği, şiddetsiz iletişim farkındalığı başta olmak üzere birçok konu üzerinde duruldu.


Eğitmen Özgen Saatçılar şiddetsiz iletişim ile ilgili şunları söyledi: "Şiddetsiz iletişim Vivet'in tanımladığı gibi ilişki kurma, iletişim kurma sanatıdır. Şiddetsiz iletişim methodu bir araç ve biz bu aracı ilişki, iletişim kurmak için kullanıyoruz. Bu sanatın temelinde ise bağlantı sonrasında ise eylemler, stratejiler yer alıyor."


İçimizdeki hayata yönelmenin öneminden bahseden Saatçılar "'Senin gerçekten niyetin nedir?' sorusunu sormak gerekiyor çünkü içimizdeki seslerin söyledikleri şeylerin arkasında ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları bulmak, bu ihtiyaçları bulacak şekilde ilişki kurmak, sohbet etmek 'ya nedir bu senin için önemli olan?' sorusunu sorabilmek çok önemli."


Şiddetsiz iletişimin basamaklarını, ihtiyaçları karşılamanın önemini, kendimizle bağlantı kurmanın inceliklerini de anlatılan yayını HTHayat Instagram hesabından izleyebilirsiniz!



HTHayat Kadın Festivali 12 Mart cuma gününe kadar devam edecek.


Etkinlik takvimi:

Saat: 21.00

Yer: Zoom

Yaratıcı Algılama Atölyesi

Damla Çeliktaban ve performans sanatçısı ve öğretim görevlisi Şebnem Yüksel ile interaktif bir atölye.

Yaklaşık 1.5 saat sürecek bu etkileşimli atölyeye gelirken birkaç tane renkli boya kalemi getirmenizi rica ediyoruz. Hem sohbet, hem boyama hem de hareket ve dans olacak bu zaman zarfında.

Kayıt: cember@hthayat.com a mail atın (konu başlığına 11 mart perşembe yazın lütfen)


12 Mart Cuma

Saat: 11.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Transformal Nefes Koçu ve Grup Lideri Pınar Karali ile Nefes Farkındalığı


Saat: 21.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Diyetisyen Aykut Büyükekmekçi Kıvanç ile Beden Algımız ve Beslenme



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