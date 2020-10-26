Hoşça kal ülkesi

Hoşça kal ülkesi
Hayatın Sesi
26 Ekim 2020 Pazartesi
Ülgen Çetinkaya

İçimiz diyorum…

Hep bir “Hoşça kal Ülkesi” kalbimizden uğurladığımız…

Durakları belli olmayan bir tren belki de…

Kimi hangi durakta indireceğimizi bilmediğimiz, vagonlarını kiminle, kimlerle doldurduğumuzu her gün yeni baştan keşfettiğimiz bir yolculuk ülkesi…

Şu dünyanın yükünü “Amma da çok!” taşıdığımız günleri bol olan yolculuk ülkesi kalplerimiz…

Bize iyi gelene hasretlik yuvarlanıp gidiyoruz birçoğumuz belki de…

Hasretimiz kime, neye bilmeden…

Bilinen en büyük gerçeğimiz ise; “koşulsuz sevgiye / kabule” aç olduğumuz…

Bekleyip bulamadıklarımızı bir ötekine vermeden kör / topal / sağır ağırlıyoruz birbirimizi yeryüzünde.

Bir gün gelecek, çok uzaklarda bir yerlerden hepimiz bir ötekini selamlayacağız.

Ve şöyle bir diyalog geçecek aramızda;

“Nerelerden geldiğimi, nasıl bir yolculuk olduğunu bir bilseydin dudağın uçuklardı ama geldim. Buradayım sonunda. Ne isem o olarak geldim buraya… Kaybetmedim kendimi. Başa döndüm sona gelerek... Şimdi ise yeniden başlama sırası…”

İşte o güne kadar, o gün gelene kadar hangimiz hangimizin yüreğini karartacak, hangimiz hangimizinkini ferahlatacak izleyip göreceğiz ama sanırım en çok seçimlerimizi göreceğiz o gün.

Çok sevdiğim bir yazar, aldığım kitabını kendisine imzalatırken, kitabın ilk sayfasına şunu yazmıştı;

“Dilerim hep meleksi seçimlerin olur hayatta…”

Dilerim olur. Dilerim hepimiz için olsun.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.