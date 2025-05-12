Dokunma diliniz ne?

Sevgi, bazen bir kelime değil bir dokunuştur: Dokunma dili, insan ilişkilerinin görünmeyen ama en güçlü bağı olabilir.

Dokunma diliniz ne?
İlişki
Giriş: 12 Mayıs 2025 11:09 Güncelleme: 12 Mayıs 2025 11:10
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Her samimi ilişkinin temel unsurlarından biri dokunuştur. Verdiğimiz dokunuşlar, kullandığımız dil, birbirimizin yanında yaydığımız genel enerji ve davranışlarımız, cinsel bağımızı şekillendirmek için bir araya gelir.


Cinsel bir ilişkide olduğunuzu ima eden dokunuşlar, başkalarına verdiğiniz ya da onlardan aldığınız dokunuşlardan farklı olmalıdır. Bu dokunuşlar, ilişkinizdeki eşsiz erotik potansiyelin güçlü hatırlatıcıları ve bağlayıcılarıdır. Örneğin, partnerinizin alnına kondurduğunuz bir öpücük, ki bu onun çocukken babasından aldığı bir davranış olabilir, acı çektiğinde ya da belirsizlikler içinde güvenceye ihtiyaç duyduğunda hoş karşılanan bir jest olabilir. Ancak ona olan fiziksel çekiminizi vurgulamak ve sizi bir sevgili olarak görmeye davet etmek istediğinizde, farklı bir dokunuş daha davetkâr olabilir: Dudaklarınızı birkaç saniyeliğine onun dudaklarının yakınında bekletmek gibi beklenti yaratan bir öpücük ya da kulağının memesine veya ensesine yapılan küçük bir ısırık gibi bir dokunuş, vermek istediğiniz mesajı daha iyi iletebilir ve ilişkinize özgü dinamiği daha net hatırlatabilir.


Sizin ve partnerinizin, hangi dokunuşları tercih ettiğinizi daha iyi iletmek adına birlikte bir dokunuş sözlüğü oluşturmanız faydalı olabilir.


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Dokunuş sözlüğünüzü oluşturmak

Dokunuş, başlı başına bir dildir. “Seni seviyorum”, “Seni arzuluyorum” ya da “Senden hoşlanıyorum” demek dokunarak nasıl ifade edilir? Peki ya “Üzgünüm”, “Çok güzelsin”, “Seni görüyorum” ya da “Teşekkür ederim” gibi ifadeler fiziksel temasla nasıl iletilir?


Bu konuda size yardımcı olacak bir egzersiz yer alıyor. Bu aracı bu kadar sevmemimizin nedenlerinden biri, fiziksel bağınız hakkında ne düşündüğünüzden, onu duyularınızla nasıl hissettiğinize dair çok önemli bir zihinsel geçişi sağlamasıdır.


Uygulama şöyle: Mümkün olduğunca rahat ve nötr bir mekân ve zaman seçin. Sırayla, her bir partner bir dokunuş türü düşünür. Örneğin; duyusal, platonik, şakacı, rahatlatıcı, oyuncu ya da sevecen, ve bu dokunuşu karşı tarafa ne tür olduğunu söylemeden uygular. Dokunuşu alan partner, bu dokunuşu nasıl algıladığını ve yorumladığını sözlü olarak ifade eder.


Bazen duyusal olarak amaçlanan bir dokunuş gerçekten amaçlandığı şekliyle algılanır; bazen de farklı algılanabilir. Bu alışverişleri değerlendirmek, sizin ve partnerinizin neleri tercih ettiğini keşfetmenize ve nihayetinde aranızdaki fiziksel bağı, cinsel olanı da dahil, daha bilinçli bir şekilde kurmanıza yardımcı olur.


Bu süreci desteklemek adına şu sorular üzerine düşünebilirsiniz:

  • Bu dokunuş size nasıl hissettirdi?
  • Hangi fiziksel hisleri fark ettiniz?
  • Böyle bir dokunuşu en son ne zaman paylaştınız?
  • Tepkileriniz nelerdi?
  • Partneriniz bu dokunuşla ne ifade etmek istemiş olabilir?
  • Bu dokunuşla ilişkili bir anınız var mıydı?
  • Bu dokunuşu hayatınızdaki ya da ilişkinizdeki hangi rolle ilişkilendiriyorsunuz?*

*Love by Design: 6 Ingredients to Build a Lifetime of Love adlı kitaptan uyarlanmıştır.



Kaynak: Dr. Sara Nasserzadeh. “What’s Your Touch Language?”. https://goop.com/wellness/relationships/whats-your-touch-language/.




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