Geleceğe dair küçük ya da büyük planlarınız olsun, kendinize hedef belirlemek önemlidir. Eğer bunu yapmazsanız, hiçbir şey başaramayabilirsiniz. İşte hedeflerinizi belirlerken dikkat etmeniz gereken konular:

1- Önceliklerinizi belirleyin ve kendinizi mahçup etmeyin

Kendiniz için çeşitli planlarınız olabilir ve birden fazla hedef belirleyebilirsiniz. Bu doğaldır ama eğer kendinizi mahçup ederseniz, hedeflerinizin hiçbirine ulaşamayabilirsiniz. Kendinizin için büyük düşünmenin ve büyük hedefler koymanın yanlış bir tarafı yok. Ama bir seferde bir hedefe odaklanmak, onu gerçekleştirebilmek için daha sağlıklı bir yol olacaktır.

2- Kendinize bir ‘son tarih’ belirleyin

Hedeflerinizi belirlerken, onlara ulaşmak için ‘son tarih’ belirlemek de faydalı olacaktır. Bunu yaparken gerçekçi olun çünkü aksi takdirde cesaretiniz kırılıp, pes edebilirsiniz.

3- Hedeflerinizi listeleyip, yazın

‘Gözden uzak, gönülden ırak’ deyimini duymuşsunuzdur. Bu hayatın her alanında geçerlidir, hedef belirlemek dahil. Arzuladığınız şeyleri listelemezseniz, bir süre sonra onları istediğinizi bile unutabilirsiniz.

4- Hedefinizi hatırlatacak bir resim ya da anımsatıcı taşıyın

Hedefinize giden yolda kaybolmamak için onu hatırlamanıza yardımcı olacak bir anımsatıcı taşıyın. Örneğin istediğiniz evin fotoğrafını cüzdanınıza koymak, birikim yapmak yerine gereksiz harcamalarda bulunmanızı engelleyebilir.

5- Kendinizi teşvik edin Kendinizi ödüllendirmek, hedefinize sadık kalmanızı kolaylaştırır. Teşvik sağlar ve sonuca odaklanmanızı kuvvetlendirir. Bunun en güzel örneği kilo vermek için uygulanan diyet programına arada sırada eklenen ödül öğünü olabilir. 6- Bir aksilik sonrası hemen pes etmeyin Elbette aksilikler yaşayacaksınız, bunların sizin heves ve cesaretini kırmasına izin vermemelisiniz. Bir an önce kendinizi toparlayıp, yola devam etmelisiniz. Gerekiyorsa yeni bir plan yapmalı, taktik değiştirmeli ama asla pes etmemelisiniz. 7- Hedefleriniz ile uyum içinde çalışın Kendi kendinizi sabote etmeyin. Hedeflerinizle uyum içinde çalışmanız önemlidir. Aklınızda daha büyük bir hedef varken, anlık arzulardan korunmayı bilmelisiniz. Anlık mutluluklar uzun vadede pişmanlıklara dönüşebilir çünkü sizi ilerlediğiniz hedefte yavaşlatırlar.