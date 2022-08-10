Haftanın film ve dizileri (8-14 Ağustos 2022)

Haftanın filmleri:
Gönül
Türü: Dram, Romantik
Yönetmeni: Soner Caner
Laal Singh Chaddha
Türü: Dram, Komedi
Yönetmeni: Advait Chandan
Sıradaki Şarkı
Türü: Romantik, Müzik, Komedi
Yönetmeni: Greg Björkman
Korku Evi
Türü: Korku
Yönetmenleri: Matthew Whedon ve Andrew Mecham
Aşk ve Savaş
Türü: Romantik, Dram, Komedi
Yönetmeni: Martin Schreier
Haftanın dizileri:
A League of Their Own
Türü: Komedi
Yaratıcıları: Will Graham ve Abbi Jacobson
Locke & Key 3. Sezon
Türü: Fantastik, Korku
Yaratıcıları: Meredith Averill, Aron Eli Coleite ve Carlton Cuse
Never Have I Ever 3. Sezon
Türü: Komedi
Yaratıcıları: Mindy Kaling ve Lang Fisher
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