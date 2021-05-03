Haftalık burç yorumları (3 Mayıs 2021 - 9 Mayıs 2021)

Merhaba. Bu haftanın öne çıkan konusu Venüs gezegeninin yaptığı uyumlu açılar gibi görünüyor. Bu da bu hafta ilişkilerde güzel ve uyumlu zamanlar geçirebileceğimize işaret ediyor. Hafta içinde Neptün ve Plüton ile yapacağı uyumlu açılar ilişkilerimizde tutkuyu, romantizmi ve empatiyi artırıyor. Jüpiter ile yapacağı kare açı ise biraz zorlayıcı görünse de hem Venüs hem Jüpiter astrolojideki iki iyicildir ve ikisinin sert etkileşimleri çok sert sonuçlar doğurmazlar. Biraz daha şımarıklığa, abartıya ve aşırı özgüvene işaret ederler. Her iki durumda da iyi hissettirirler. Ayrıca bu hafta önemli burç değişimleri yaşanacak. İki önemli gezegen Merkür ve Venüs, İkizler burcuna geçecek. Özellikle Merkür’ün çok güçleneceği bir haftaya giriyoruz çünkü Merkür, İkizler burcunda kendi özelliklerini çok güçlü bir şekilde ifade eder ve Merkür, İkizler burcunu yönetir. Yani bu burçta rahattır. Merkür gezegeninin özellikleri olan iletişim, iletişim burcu olan ikizler’de oldukça hareketli bir döneme girdiğimize işaret ediyor.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Haftanın ilk günü biraz zorlu görünüyor. Ay Kova burcunda ve Satürn ile kavuşum gerçekleştirecek. Satürn’ün de Güneş ile kavuşum yapan Uranüs ile yaptığı sert açıyı da göz önüne alırsak Ay’ın bu kombinasyona dâhil olacağını görüyoruz ve gün bir süredir içinde olduğumuz “engelli” değişim dürtülerini fazlaca tetikleyecek gergin bir gün gibi gözüküyor.

Salı

Ay, Kova burcunda Satürn’den uzaklaşmış bir şekilde devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile bir kare açı gerçekleştirecek. İlişkiler açısından güzel haftanın ilişkilerde en problem yaşama ihtimali olan günü fakat bu ihtimal de küçük tatlı çatışmalar gibi gözüküyor.

Çarşamba

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor. Yengeç burcundaki Mars ile yapacağı olumlu açı bu günün hem yaratıcı hem duygusal hem cesur hem de enerjik geçeceğini gösteriyor.

Perşembe

Ay, Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve gün içerisinde Neptün ile kavuşum yapıyor olacak. Balık burcunun oktavını ikiye çıkaran Neptün kavuşumları her zaman Balık etkisini katlar ve bizi daha alıngan, duygusal, yaratıcı ve empati kurabilen bir noktaya getirir.

Cuma

Ay, sabah saatlerinde Balık burcunda devam ederken öğle saatlerinde Koç burcuna geçiyor olacak. Balıktan Koç’a geçen ay ile enerjimizi yükselecek. Gece geç saatlere doğru biraz daha gergin ve alıngan durumlar oluşabilir dikkat.

Cumartesi

Sabah saatleri Ay, Mars karesi ile biraz gergin geçebilir fakat günün ilerleyen saatlerinde daha kolay ve enerjik bir akış olacağını söylemeliyim. Venüs Jüpiter karesinin abartmaya meyilli gevşetici enerjisini de oldukça yüksek yaşadığımız bir gün.

Pazar

Ay, gün boyu Koç burcundaki ilerleyişine devam ediyor. Akşama doğru Plüton ile yapacağı sert açı ile eski defterler açılabilir ama Venüs’ün de İkizler burcuna geçmesiyle hareketliliğimiz ve iletişim trafiğimiz kapanma döneminde de olsak yüksek. Ev içerisinde sportif faaliyetlere başlamak açısından güzel bir hafta sonu.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Instagram: korhankilinckaya