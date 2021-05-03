Haftalık burç yorumları (3 Mayıs 2021 - 9 Mayıs 2021)

Korhan Kılınçkaya, 3 - 9 Mayıs 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (3 Mayıs 2021 - 9 Mayıs 2021)
Astroloji
03 Mayıs 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu haftanın öne çıkan konusu Venüs gezegeninin yaptığı uyumlu açılar gibi görünüyor. Bu da bu hafta ilişkilerde güzel ve uyumlu zamanlar geçirebileceğimize işaret ediyor. Hafta içinde Neptün ve Plüton ile yapacağı uyumlu açılar ilişkilerimizde tutkuyu, romantizmi ve empatiyi artırıyor. Jüpiter ile yapacağı kare açı ise biraz zorlayıcı görünse de hem Venüs hem Jüpiter astrolojideki iki iyicildir ve ikisinin sert etkileşimleri çok sert sonuçlar doğurmazlar. Biraz daha şımarıklığa, abartıya ve aşırı özgüvene işaret ederler. Her iki durumda da iyi hissettirirler. Ayrıca bu hafta önemli burç değişimleri yaşanacak. İki önemli gezegen Merkür ve Venüs, İkizler burcuna geçecek. Özellikle Merkür’ün çok güçleneceği bir haftaya giriyoruz çünkü Merkür, İkizler burcunda kendi özelliklerini çok güçlü bir şekilde ifade eder ve Merkür, İkizler burcunu yönetir. Yani bu burçta rahattır. Merkür gezegeninin özellikleri olan iletişim, iletişim burcu olan ikizler’de oldukça hareketli bir döneme girdiğimize işaret ediyor.


Günlük etkilere geçecek olursak…


Pazartesi

Haftanın ilk günü biraz zorlu görünüyor. Ay Kova burcunda ve Satürn ile kavuşum gerçekleştirecek. Satürn’ün de Güneş ile kavuşum yapan Uranüs ile yaptığı sert açıyı da göz önüne alırsak Ay’ın bu kombinasyona dâhil olacağını görüyoruz ve gün bir süredir içinde olduğumuz “engelli” değişim dürtülerini fazlaca tetikleyecek gergin bir gün gibi gözüküyor.


Salı

Ay, Kova burcunda Satürn’den uzaklaşmış bir şekilde devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile bir kare açı gerçekleştirecek. İlişkiler açısından güzel haftanın ilişkilerde en problem yaşama ihtimali olan günü fakat bu ihtimal de küçük tatlı çatışmalar gibi gözüküyor.


Çarşamba

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor. Yengeç burcundaki Mars ile yapacağı olumlu açı bu günün hem yaratıcı hem duygusal hem cesur hem de enerjik geçeceğini gösteriyor.


Perşembe

Ay, Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve gün içerisinde Neptün ile kavuşum yapıyor olacak. Balık burcunun oktavını ikiye çıkaran Neptün kavuşumları her zaman Balık etkisini katlar ve bizi daha alıngan, duygusal, yaratıcı ve empati kurabilen bir noktaya getirir.


Cuma

Ay, sabah saatlerinde Balık burcunda devam ederken öğle saatlerinde Koç burcuna geçiyor olacak. Balıktan Koç’a geçen ay ile enerjimizi yükselecek. Gece geç saatlere doğru biraz daha gergin ve alıngan durumlar oluşabilir dikkat.


Cumartesi

Sabah saatleri Ay, Mars karesi ile biraz gergin geçebilir fakat günün ilerleyen saatlerinde daha kolay ve enerjik bir akış olacağını söylemeliyim. Venüs Jüpiter karesinin abartmaya meyilli gevşetici enerjisini de oldukça yüksek yaşadığımız bir gün.


Pazar

Ay, gün boyu Koç burcundaki ilerleyişine devam ediyor. Akşama doğru Plüton ile yapacağı sert açı ile eski defterler açılabilir ama Venüs’ün de İkizler burcuna geçmesiyle hareketliliğimiz ve iletişim trafiğimiz kapanma döneminde de olsak yüksek. Ev içerisinde sportif faaliyetlere başlamak açısından güzel bir hafta sonu.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

03 Mayıs 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Gücün, iç kaynaklarınızda yatıyor. Bugün bu kaynakların içinizde açıldığını göreceksiniz. Kaos karşısında duygularınızın sakin ve kontrol altında olduğunu göreceksiniz. Yeni başlangıçlar için son derece önemli bir gün. Derinliklerinizi araştırmak ve gelecekte size sorun çıkarabilecek her türlü tuhaflığı düzeltmelisiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bilginizi yaymadaki cömertliğiniz ödüllendirilecektir. İlk başta işler biraz kafa karıştırıcı olabilir, ancak konuşmaya başladığınızda, gerçekten ne kadar çok şey bildiğinize ve inanılmaz zekanızın, tavrınızın ve sosyal tavrınızın sizi ne kadar ileri götürebileceğine şaşıracaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün önemli bir ders alacaksınız ve dikkatli olmazsanız en uygunsuz zamanda zor yoldan bir ders alacaksınız. Buradaki önemli nokta konuşmadan önce durmak, düşünmek ve dinlemektir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu sabah bir nedenden ötürü kargaşa içinde uyanabilirsiniz. İyi haber şu ki, gün devam ederken bunun düzelmesi muhtemel. Öğleden sonra geç saatlerde ve akşamın erken saatlerinde, canlanıyor olmalısınız. Normal benliğiniz geri dönecek, aksiyon ve macera dolu dramatik bir şovla dünyayla yüzleşmeye hazırsınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün özellikle ekip çalışmasına yatkınsınız, bu nedenle istediğiniz projeyle uğraşmaya başlayın ve ekibinizden birini size katılmaya davet edin. Bu kulağa eğlenceli geliyor, ancak gerçek şu ki, diğer ekip üyelerinden destek almazsanız kendinizi çok yorabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi güvende hissetmiyorsanız, gidecek başka bir yer bulun. Kendinizi rahat hissetmediğiniz bir ortamda üretken olmayacaksınız. Ayrıca, bu durumda gergin olmak yerine rahatlarsanız, ortamdan çok daha fazla keyif alacaksınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün başkalarının sizden bir şeyler sakladığı hissine kapılabilirsiniz. Sıkışmış ve çok duygusal hissetmelerinden dolayı böyle davranıyorlar. Kabuklarını kırmanın yolu, onlara zorbalık yapmak yerine neler yaşadıklarını anlamaktır.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızın sorumluluğunu üstlenme zamanı. Sorunlarınızı çözmesi için başkalarına güvenmeyin. Bugün normalde sizi rahatsız etmeyecek bir duruma aşırı tepki vermenize neden olan bazı endişeler olabilir. Bu zihinsel veya duygusal sıkıntıdan kurtulmak için sorumluluk almanız gerekir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Finansal olarak beklenmedik bir durum, sizi çılgın harcamalar yapmaya teşvik edebilir. Çok çalışmanıza ve bir molayı hak etmenize rağmen, öncelikle bu kadar kaygısız olmayı gerçekten göze alıp alamayacağınızı düşünmek akıllıca olacaktır. Belki de gelecekteki istikrar için paranın en azından bir kısmını kenarda tutmayı düşünmelisiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Üzerine çok düşünülmüş olmasalar bile, bugün bazı yeni projeleri başlatmak için endişeli olabilirsiniz. Önce sabrın anahtar olduğunu öğrenmelisiniz. Şimdilik büyük silahlarınızı gizli tutun. Henüz tüm kozları oynamanıza gerek yok.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızda özel biri varsa, bu bir şeyler paylaşmak için mükemmel bir gün! Sadece ikiniz için evde mum ışığında bir akşam yemeği planlamaya çalışın. Ancak ayrıntılı bir yemek pişirmek için kendinizi baskı altında hissetmeyin. Odağınızı ikiniz üzerinde tutun.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Olumlu bir ruh hali ve sağlıklı bir zihniyet yaratmak için bugüne doğru adımlarla başlayın. Şimdiden gelecekteki olası olaylardan korkuyorsanız, ne yaparsanız yapın, yalnızca ilerlemenizi zorlaştırmayı başaracaksınızsınız. Bu nedenle anda kalın. Gelecek için endişelenmeyin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, işle ilgili sanal bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya karar verebilirsiniz. Bu sadece eğlenceli olmamalı, aynı zamanda kariyerinizi bir şekilde ilerletebileceğinden heyecan duyabilirsiniz. Muhtemelen bunları bir araya getirmenin çok fazla iş olduğunu göreceksiniz, iş arkadaşlarınızdan yardım istemelisiniz.

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