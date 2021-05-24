Haftalık burç yorumları (24 Mayıs 2021 - 30 Mayıs 2021)

Merhaba, Bu haftaya 3 önemli etki damgasını vuruyor. 26 Mayıs Yay’daki Ay Tutulması, Venüs Neptün karesi ve haftanın son günü başlayacak Merkür Retro’su…

Ay Tutulması’nı detaylı olarak işlediğim bir yazıyı buradan okuyabilirsiniz. Haftaya başlayacağımız Venüs Neptün karesi ve herkesin korkulu rüyası Merkür Retro’sundan bahsedeceğim.

Öncelikle bu iki etki de aldanma ve yanlış anlaşılmaları gündeme getirecektir. Venüs Neptün karesi özellikle ikili ilişkilerdeki yanlış anlaşılmalar, aşırı hassasiyet, yüksek romantizm ve yaratıcılık, karşımızdakini fazla idealize etme ve zamanlama problemleri getirecektir. Kuruntu yapmamıza sebep olabilecek bir etki o yüzden gerçekleri net olarak görmeden kesin yargılarda bulunmayalım.

Merkür Retro’su ise bence gündeme gelmek için fazla abartılıyor. Yeni anlaşmalar yapmak, yeni bir şeylere başlamak ileride geriye dönük değişiklikler yapmak, revize etmek gerekliliğini meydana getirebilir fakat büyük problemlerin oluşması için başlangıç haritasında Merkür Retro’sundan çok daha fazla olumsuz etki görmek gerekir. Bu yüzden Merkür Retro’sunun abartılacak bir tarafı yok.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay, Akrep burcunda haftaya başlıyoruz. Balık burcundaki Jüpiter ile Ay’ın uyumlu kontakları günü derinlemesine düşündüğümüz, derinlemesine araştırma yaptığımız ve hayatımızdaki bazı konuların idrak edilmesi konusunda çalışabilir.

Salı

Ay, Akrep burcunda bugün de olumlu irtibatlar içerisinde. Yengeç burcundaki Mars ve Balık burcundaki Neptün ile bir üçgen açı formasyonu oluşturacak ve dünden bile daha sezgisel, derinlemesine kavrayış içerisinde olacağımız bir gün olacak.

Çarşamba

Ay, Yay burcuna geçiş yapıyor ve duygu dünyamız derinlemesine duygusal ve tutkulu akrep burcundan daha neşeli ve rahat bir duruma geliyor. Bugün biraz daha anlaşmazlıklar, egosal çatışmalar yaşayacağımız bir gün olabilir.

Perşembe

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Merkür ise gerilemesinden önce durağan pozisyona girmiş durumda. Durağan pozisyon gerilemeden daha da zorlayıcı etkiler yaratabilir, haftanın son günlerine dikkat etmek gerekiyor. Ay’ın da Neptün ile zorlayıcı açısı bugün ve günleri yanlış anlaşılmalara açık hale getiriyor.

Cuma

Ay, öğle saatlerinde Oğlak burcuna geçiş yapacak ve yay rahatlığı yerini oğlak ciddiyetine bırakacak. Haftanın son gününde daha gerçekçi olduğumuz ve görevlerimize odaklandığımız bir gün geçireceğiz. Ay’ın bugün çok fazla açısı yok.

Cumartesi

Ay, Oğlak burcunda ilerlerken Yengeç’teki Mars ile bir karşıt açı gerçekleştirecek. Haftanın en gergin günü. Duygusal olarak irite edilmiş ve alıngan olma olasılığımız yüksek. Akşam saatlerinde de Plüton ile yapacağı kavuşum gerginliği devam ettiriyor.

Pazar

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Bugün entelektüel faaliyetler açısından verimli geçirebiliriz. Akşam saatlerinde Ay’ın Satürn ile kavuşum yapacak olması görev ve sorumluluklarımızı tekrar hatırlatabilir, daha olumsuz ve pesimist olabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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