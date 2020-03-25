Saç beyazlamasını önlemek için maske

Beyaz saçlarınızdan nasıl kurtulurum diye mi düşünüyorsunuz? Sizin için evde kolayca hazırlayıp uygulayabileceğiniz maske tarifi hazırladık.

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Saç beyazlamasını önlemek için maske
Ezgi Ece Aşkıngil

Yaşlanma belirtisi olarak görüldüğü için beyaz saçlar pek sevilmez. Eğer “beyaz saçlardan nasıl kurtulurum” diye düşünüyorsanız evde kolayca uygulayabileceğiniz bir maskeyle beyaz saçlarınızın çıkmasını önleyebilirsiniz.

 

Saç neden beyazlar?

Saç rengi saç köklerindeki pigment sayesinde oluşur. Bu pigmentler melanin üretmekten sorumludur. Zaman geçtikçe melanin üretemez duruma gelen hücreler nedeniyle saç grileşmeye ve hatta beyazlamaya başlar. Saç beyazlaması genellikle yaşlandıkça görülse de tek sebep bu değildir. Yaş almanın yanı sıra, ani şoklar, hipofiz bezi bozukluları, kansızlık, erken yaşlanma sendromu, stres, B12 vitamini eksikliği, hava kirliliği, yetersiz beslneme ve genetik durumlar saç beyazlamasına sebep olabilir.

 

 

Beyaz saç nasıl kapatılır?

Saçlarınızdaki beyazları kapatmak için piyasada satılan çeşitli boyalardan faydalanabilirsiniz lakin onlar kimyasal içerikler içerdiğinden size ve vücudunuza zarar verebilir. Evde doğal yöntemlerle beyaz saçlardan kurtulmak mümkün. 1 litre suyun içine atacağınız 5 adet kurutulmuş yeşil ceviz kabuğu 5 dakika kadar kaynatın. Saçlarınızı her gün bu su ile saç diplerinize masaj yaparak yıkayın 21 günün sonunda beyazlarınızın kapandığını göreceksiniz.

 

 

Beyaz saç nasıl önlenir?

Henüz beyaz saçınız çıkmadıysa eğer saçlarınızın beyazlamasını önlemek mümkün. Hindistancevizi yağı ile düzenli olarak maske yaptığınızda saçlarınız hem kaybettiği nemi geri kazanacaktır hem de saçlarınızdaki beyazların çıkmasını geciktirecektir.Bu maske için saçlarınıza dipten uca hindistancevizi yağı uygulayın. Bir gece bekletikten sonra ertesi sabah yıkayın. Saçlarınızda çıkmaya başlayan beyazların azaldığını göreceksiniz.

 

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