Beyaz saçı koparırsan çoğalır mı?

Yapılan bir araştırmaya göre, beyaz saç tellerini kopardığımızda yerine yenilerinin çıkacağı bilgisi doğru değil. Aslında durum başka. Peki neden beyazlarımızı koparmamalıyız?

Beyaz saçı koparırsan çoğalır mı?
Güzellik
08 Eylül 2022 15:07 Güncelleme: 08 Eylül 2022 15:09
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"Ne zaman bir beyaz saç koparırsan, onun yerine daha da fazlası çıkar"


Hepimiz bu söylentiyi duyduk. Peki, doğru mu? Yapılan araştırmalara göre, ne olursa olsun beyaz saç telleri koparmamanız gerektiği. Zira saç telini koparmak beraberinde çok ciddi problemler getirebiliyor. Beyaz saç tellerini neden koparmamalıyız?


Profesyonel saç bakım markası Eufora International'ın stil direktörü Mirza Batanoviç, “Keşke bu doğru olsaydı, çünkü o zaman saç dökülmesi olan insanlara bu kadar kolay yardım edebilirdik. Fakat bir saçı yolmak daha fazla büyüme sağlamaz ve bu bilimde hiçbir temeli olmayan bir fikirdir. Günde 159 saç telinin dökülmesi normaldir, ancak temelde hiçbir şekilde bağlantılı değillerdir, bu yüzden bir saç telini koparmak saçınızın çoğalmasını sağlamaz. Beyaz saç tellerinizin de...


Peki beyazs saç telinizi kopardığınızda tam olarak ne olur? Ömrünü kısalttığınız koparılmış saçlar bir süre dinlenecek ve yaklaşık üç ay sonra bir sonraki büyüme döngüsüne başlayacaktır. 20 yaşından sonra her döngüde saç biraz daha incelir ve güzçsüzleşir. Her bir büyüme döngüsünün tamamlanması yaklaşık beş yıl sürmektedir. Bu döngülerden birini kısaltmanın yanı sıra, düzeltilmesi zor olabilecek bazı hasarlar veriyor olabilirsiniz. Saçları yolarak saç folikülünü travmatize edebilir, bu da enfeksiyona ve hatta kelliğe neden olabilir. Daha çok zarar veriyor olabilirsiniz.


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Peki beyaz saç tellerini kopardığınız halde daha çok beyaz saç görüyorsunuz?

Gri saç yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçasıdır, bu yüzden zaman geçtikçe daha fazlasını göreceksiniz. Melanin, saça ve cilde renk veren pigmenttir. Bir insan yaşlandıkça, genellikle 28 ila 40 yaşları arasında doğal olarak pigment granüllerinin sayısı azalmaya başlar. Bunun nedeni, melanin üreten hücreler olan melanositlerin yavaşlamaya ve daha az üretmeye başlamasıdır. Bu da saçlarımızın doğal rengini kaybederek grileşmesine/beyazlamasına neden olur.


Saç aslında gri değil, aslında tamamen yarı saydam. 'Gri' ton, aslında kalan doğal saç renginin yüzdesine kadar iniyor ve aralarında birçok farklı ton oluşmasına neden oluyor.


Saçlarınızın ne zaman beyazlaşabileceğini ya da grileşeceğini biyolojik yapınız ve genetiğini belirler. Stres de süreci güçlendirebilir ya da hızlandırabilir.


Peki ne yapmalıyız?

Saçlarınızdaki beyazları kucaklamayı ya da saçlarınızı boyamayı deneyebilirsiniz. Eğer birkaç yıl içerisinde kel kalmak istemiyorsanız beyaz saçlarınızı koparmaktan bir an önce vazgeçmeniz gerekiyor!



Kaynak: Julie Kendrick. "Why You Should Never Pluck Gray Hairs (It’s Not For The Reason You Think)". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/why-you-shouldnt-pluck-gray-hairs_l_62d6c947e4b0116f21c0fdb7. (20.07.2022)


Yeni akım beyaz saçları özgür bırakmak!

Sosyal medyadaki yeni akım #FreeTheSilver ile kadınlar beyaz saçlarını boyamayı reddediyorlar ve doğallığı savunuyorlar!

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Birkaç haftada bir kuaföre giderek saçlarını boyatmak çoğu kadının alışkın olduğu bir durumdur. Toplum kadınlara güzel görünmek zorunda oldukları algısını yaratarak baskı yaparken beyaz saçlar da genellikle kadınların kendini salmasıyla ilişkilendirilir.
Ancak artık kadınlar buna bir dur diyor ve kalplerinin sesini dinleyerek nasıl olmak istiyorlarsa öyle davranıyorlar. Son zamanlarda sosyal medyada yayılan #FreeTheSilver hareketi ile kadınlar saçlarındaki beyazlardan utanmıyorlar. Olması gereken de bu!
İster tamamen beyaz olsun, ister kırçıllı ya da birkaç tel beyaz saçı olsun, tüm kadınlar saçlarını özgür bırakarak fotoğraflarını çekiyorlar ve paylaşıyorlar.
Her halleriyle barışan ve gurur duyan güzel kadınlardan bazılarının fotoğraflarını sizinle paylaşıyoruz. Kim bilir belki de beyazlarını özgür bırakmak isteyen ama çekinen birilerine ilham olurlar!




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