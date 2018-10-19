Elinizdeki ürünlerle yapabileceğiniz cadılar bayramı makyajları

Elinizin altında bulunan malzemelerle kolayca yapabileceğiniz cadılar bayramı makyajları hazırladık sizin için.

Artık ülkemizde de yavaş yavaş bir gelenek haline gelen cadılar bayramı yaklaşıyor. Eğer bir partiye davet edildiyseniz kendiniz olarak gitmek istemezsiniz. Elinizin altında bulunan malzemelerle kolayca yapabileceğiniz cadılar bayramı makyajları hazırladık sizin için. Yazının devamını okumayı unutmayın.





Cadı

Cadılar Bayramı kutlamak için cadı olmaktan daha iyi bir seçenek düşünemiyoruz. Ayrıca kim demiş cadılar her zaman çirkin olur diye? Siyah bir eyeliner ve kırmızı bir ruj ile kolayca bir cadıya dönüşebilirsiniz. Tek ihtiyacınız, bir cadı şapkası. Cildinize bir baz sürerek makyajınıza başlayabilirsiniz. Daha sonra, geçen kıştan kalan, rengi size açık gelen fondöteninizi boynunuz da dahil olmak üzere tüm yüzünüze uygulayın. Daha soluk görünmek için üzerinden açık renk bir pudra ile geçebilirsiniz. Kalın ve uzun kuyruklu bir eyeliner çekip göz makyajınızı, kirpiklerinizi uzun ve hacimli gösteren bir maskara ile tamamlayabilirsiniz. Kırmızı bir ruj ile son dokunuşunuzu yapıp kostümünüzü giydiğinizde, işte, partiye hazırsınız.

Vampir

Bu karakter için bol bol “Yaşamayanlar” dizisinden tüyo alabilirsiniz. Vampir olurken en önemli olan şey dişlerinizdir. Bir adet takma vampir dişi aldığınızda işiniz yarı yarıya kolaylaşacaktır. Bir de ek olarak bir pelerin edinirseniz şahane bir karakter yaratmış olursunuz. Vampir makyajı için teninizin taş gibi bembeyaz ve pürüzsüz olması şart. Bu nedenle en açık renk ve en kapatıcı fondöteninizi kullanmanızı öneririz. Eğer elinizde bebek pudrası varsa makyajınızı bebek pudrası ile tamamlayın. Ten renginizin nasıl açıldığına inanamayacaksınız. Gözlerde biraz buğulu ve yoğun bir makyaj öneririz. Göz bazınızı sürdükten sonra koyu bordo bir farı katlanma bölgenize geçin. Belirginleştirdikten sonra siyah krem far ile tüm göz kapağınızı doldurun ve bir karıştırma fırçası yardımıyla bordo far ile güzelce karıştırın. Toz siyah farı da yine tüm göz kapağınıza uyguladığınızda son derece buğulu ve koyu bir göz makyajı elde etmiş olacaksınız. Bu makyaj için takma kirpik çok uygun olacaktır. Koyu renk ruj, vampir olmanın şanındandır. Bordo rujunuz ile makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

Örümcek ve balkabağı

Eğer bir karaktere bürünmek istemiyorsanız ve tek amacınız makyajınızda cadılar bayramı ruhu yansıtmak ise sadece renklerden yararlanarak bir makyaj yapabilirsiniz. Cildinizi makyaja hazırladıktan sonra, bazınızı ve fondöteninizi uygulayın. Göz makyajına başlamadan önce göz bazı kullanmanızı tavsiye ederiz. Ardından kavun içi bir farı tüm göz kapağınıza uygulayın. Katlanma bölgesini güzelce dağıtmayı ve karıştırmayı unutmyın. Hafif buğulu bir görünüm elde etmek için kirpik diplerine doğru rengin daha yoğun olması gerekiyor. Üst üste far uygulamaktan korkmayın. Alt kirpik diplerinize de aynı şekilde bu fardan uyguladıktan sonra kirpiklerinizi örümcek gibi gösteren başarılı bir maskaraya ihtiyacınız var. Hafif kuyruklu bir eyeliner çektikten sonra alt kirpiklerinize ince uçlu eyeliner ile sekiz bacaklı örümcekler çizerek makyajınızı tamamlayabilirsiniz.



Doğa ana

Hep ürkünç ve tüyler ürpertici makyajlar yerine bu sefer biraz daha sevimli ama yine de fantastik bir makyaj tercih ettik. Öncelikle, elinizde olan tüm yeşil, mavi, pembe renkli farlara ihtiyacınız olacak. Hatta renkli rujlarınız varsa ve günlük hayatta çok kullanamıyorsanız kendinize harika bir fırsat yaratmış olabilirsiniz. Elinizin altında olan yeşil farlar ile göz makyajınızı yapın. Pembe farlarınızı bir bronzer gibi kullanarak elmacık kemiklerinizin üstünden şakaklarınıza doğru dağıtabilirsiniz. Dudaklarınıza da yeşil ya da mavi bir ruj sürdüğünüzde makyajınız hazır olacak. Çiçeklerden ya da sarmaşık yapraklarından hazırladığınız bir taç ile makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

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