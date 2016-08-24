Evde peeling nasıl yapılır?

Cilt temizliği için harika bir tarifimiz var!

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2 malzemeli peeling tarifi

Tonlarca para döküp istediğiniz temizleme ürününü bulamıyorsunuz. Ürünler içindeki kimyasallardan dolayı ya cildinizi kurutuyor ya da alerjik etkileri oluyor. Her ne olursa olsun kimyasal bir ürünü her gün yüzünüze sürmenin çok da faydalı olmayacağı ortada. Bu sebepten doğal ürünler kullanarak cilt bakımızını yapabilir ve kimyasal ürün kullanımından kaçınabilrsiniz.

 

Hindistan cevizli cilt temizleyici nasıl yapılır?

Malzemeler

1 tatlı kaşığı karbonat

2 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı

 

Hazırlanışı

Hindistan cevizi yağını karbonatla krem kıvamına gelecek şekilde karıştırın. Cam bir kavanozda muhafaza etmeye dikkat edin.

 

 

 

Kullanışı

Karşımı göz altı ve dudak çevresine gelmeyecek şekilde masaj yaparak yüzünüze sürün. 5 dakika bekletin. Yüzünüzü ılık suyla yıkarken masaj yapmaya özen gösterin. Yıkadıktan sonra nemlendirici sürmenize gerek yok. Hindistan cevizi cildinizi nemlendirecektir.

 

 

Hindistan cevizi yağıyla diş macunu nasıl yapılır?

 

 

Karışımı kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra cilt tonundaki farklılğı ve akne izlerinin geçmeye başladığını farkedeceksiniz.

 

Doğal reçetelerden faydalanmayı ihmal etmeyin :)

 

 

 

CİLT TİPİNE GÖRE DOĞRU BAKIM ÖNERİLERİ

 

GÖZENEK SIKILAŞTIRICI MASKE

 

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